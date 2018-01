[{"available":true,"c_guid":"b7810782-3bdd-443f-babc-3eee9215e062","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly bevezetett, a dokumentumkezelési folyamatokat alapjaiban megváltoztató ConnectKey szabvánnyal kompatibilis 29 nyomtatót és multifunkciós berendezést dobott piacra a Xerox. A gépek számos olyan funkcióval ruházhatók fel, amelyek gyorsabbá és egyszerűbbé teszik az irodai feladatok megoldását. Ezek egyik első hírnöke a hangfelismerő technológia, amelynek köszönhetően már hozzá sem kell érni a készülékek kezelőfelületeihez, elég csak szóban utasítani azokat a munka elvégzésére.","shortLead":"A tavaly bevezetett, a dokumentumkezelési folyamatokat alapjaiban megváltoztató ConnectKey szabvánnyal kompatibilis 29...","id":"20180121_xerox_nyomtato_hangfelismeres_beszedet_erto_nyomtato","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7810782-3bdd-443f-babc-3eee9215e062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32051310-91b4-4063-a4bd-e1907136d788","keywords":null,"link":"/tudomany/20180121_xerox_nyomtato_hangfelismeres_beszedet_erto_nyomtato","timestamp":"2018. január. 21. 08:03","title":"Van már olyan nyomtató, amelyik megérti, ha szóban mondja el neki, mi a feladat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0160f0b-16ec-4a7d-a607-6cf5cd1d4172","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nem mindegy, mennyit keres az, aki nyugdíj mellett dolgozik.","shortLead":"Nem mindegy, mennyit keres az, aki nyugdíj mellett dolgozik.","id":"20180122_Akar_a_nyugdijat_is_bukhatja_aki_tul_sok_penzert_menne_vissza_a_munkaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0160f0b-16ec-4a7d-a607-6cf5cd1d4172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7a4650-ab00-49ca-ad1c-2a7b619959d4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180122_Akar_a_nyugdijat_is_bukhatja_aki_tul_sok_penzert_menne_vissza_a_munkaba","timestamp":"2018. január. 22. 11:08","title":"Akár a nyugdíját is bukhatja, aki túl sok pénzért menne vissza a munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c0fc6fa-6f32-4a7d-b9a3-b197f3bbecad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mozikba a film restaurált változata kerül.","shortLead":"A mozikba a film restaurált változata kerül.","id":"20180122_Satantango_Amerika_2019","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c0fc6fa-6f32-4a7d-b9a3-b197f3bbecad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8df55b7-6f3f-44c6-bd6b-b2060fa2d8d7","keywords":null,"link":"/kultura/20180122_Satantango_Amerika_2019","timestamp":"2018. január. 22. 16:10","title":"Újra bemutatják Amerikában a Sátántangót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53818b18-cfde-4dc6-9321-fc0e2f538bcf","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A magukat vesztesnek érző amerikaiak még mindig kitartanak Trump mellett, aki csak akkor veszíti el ezt a bázisát, ha a hívei szemében kudarcosnak bizonyul – mondta a HVG-nek Jeff Gedmin, a washingtoni Georgetown Egyetem professzora. Interjú.","shortLead":"A magukat vesztesnek érző amerikaiak még mindig kitartanak Trump mellett, aki csak akkor veszíti el ezt a bázisát, ha...","id":"201751__jeff_gedmin_amerikai_professzor__trumprol_duhrol__demagogiaproba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53818b18-cfde-4dc6-9321-fc0e2f538bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc0f1ff-e19f-4467-a1c5-bb73f6869ef6","keywords":null,"link":"/vilag/201751__jeff_gedmin_amerikai_professzor__trumprol_duhrol__demagogiaproba","timestamp":"2018. január. 21. 15:30","title":"\"Trump nem olyasféle populista, mint Andrej Babis vagy Orbán Viktor\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae782a1-b57c-40ad-946d-271d50f091e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jöhet egy új kezdet a magyar futball-válogatottnak. Megint.","shortLead":"Jöhet egy új kezdet a magyar futball-válogatottnak. Megint.","id":"20180121_kazahsztan_leekens_futball_valogatott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ae782a1-b57c-40ad-946d-271d50f091e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a369f8b5-66e8-4905-8656-d044a5b7c2df","keywords":null,"link":"/sport/20180121_kazahsztan_leekens_futball_valogatott","timestamp":"2018. január. 21. 12:26","title":"Kazahsztán ellen debütál Georges Leekens ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e924d24-3c50-405f-a05a-e64b622735e4","c_author":"Mérő László","category":"gazdasag","description":"A \"pillanatok alatt\" sakkozni megtanuló mesterséges intelligencia nyomán egy hamarosan kialakuló új sportágról ír a matematikus, pszichológus szerző. ","shortLead":"A \"pillanatok alatt\" sakkozni megtanuló mesterséges intelligencia nyomán egy hamarosan kialakuló új sportágról ír...","id":"201803__jatekok_jovoje__emberi_intuicio__hedonizmus__ki_kit_gyoz_le","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e924d24-3c50-405f-a05a-e64b622735e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bd5da4-844e-4a77-a89f-d08941dc2fda","keywords":null,"link":"/gazdasag/201803__jatekok_jovoje__emberi_intuicio__hedonizmus__ki_kit_gyoz_le","timestamp":"2018. január. 21. 14:00","title":"Mérő László: Ki kit győz le?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7708c0f-361d-4d12-b9a2-a2c6998f5351","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Furcsa képet posztolt a Twitteren a first lady.","shortLead":"Furcsa képet posztolt a Twitteren a first lady.","id":"20180122_Melania_Trump_egy_egeszen_mas_ferfival_unnepelte_ferje_elnoksegenek_egyeves_evfordulojat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7708c0f-361d-4d12-b9a2-a2c6998f5351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177c1a7e-27d5-4459-b116-ace8aeb65b3d","keywords":null,"link":"/elet/20180122_Melania_Trump_egy_egeszen_mas_ferfival_unnepelte_ferje_elnoksegenek_egyeves_evfordulojat","timestamp":"2018. január. 22. 09:02","title":"Melania Trump egy egészen más férfival ünnepelte férje elnökségének egyéves évfordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844da41d-4cc0-49fe-a839-be7c1c11f8c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt miniszterelnök-jelöltje szerint megfelelő visszaléptetésekkel lehetséges lehet idén tavasszal a kormányváltás.","shortLead":"Az Együtt miniszterelnök-jelöltje szerint megfelelő visszaléptetésekkel lehetséges lehet idén tavasszal a kormányváltás.","id":"20180122_Szigetvari_nem_ert_egyet_Karacsonnyal_de_hisz_a_kormanyvaltasban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=844da41d-4cc0-49fe-a839-be7c1c11f8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f8f03f-45ea-4af8-8821-17d33d74d0d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Szigetvari_nem_ert_egyet_Karacsonnyal_de_hisz_a_kormanyvaltasban","timestamp":"2018. január. 22. 16:08","title":"Szigetvári nem ért egyet Karácsonnyal, de hisz a kormányváltásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]