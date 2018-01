[{"available":true,"c_guid":"0dc75fcc-c719-4bea-a86f-41fd81df1bb7","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Mi lenne ma a legfontosabb mondanivalója Bibó Istvánnak, a neves társadalomtudósnak? A kérdésre fia, ifjabb Bibó István válaszolt. Interjú.","shortLead":"Mi lenne ma a legfontosabb mondanivalója Bibó Istvánnak, a neves társadalomtudósnak? A kérdésre fia, ifjabb Bibó István...","id":"201751__ifjabb_bibo_istvan_biborol__mit_mondana_megszolalnae__apam_hitte","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dc75fcc-c719-4bea-a86f-41fd81df1bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e175a398-3e03-4471-98a5-32950f209b61","keywords":null,"link":"/itthon/201751__ifjabb_bibo_istvan_biborol__mit_mondana_megszolalnae__apam_hitte","timestamp":"2018. január. 21. 20:00","title":"Ifjabb Bibó István: \"Nem lehet hazugságra politikai programot felépíteni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971b3322-488b-473d-a68a-06a17118dca9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A sajtómágnás azt várná el a Facebooktól és a Google-tól, hogy fizessenek a sajtóorgánumoknak.","shortLead":"A sajtómágnás azt várná el a Facebooktól és a Google-tól, hogy fizessenek a sajtóorgánumoknak.","id":"20180123_Erdekes_otlettel_allt_elo_Rupert_Murdoch__penzt_kerne_a_Facebooktol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=971b3322-488b-473d-a68a-06a17118dca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e293d36d-4fd4-42e3-b34f-e2a5ef7c67b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180123_Erdekes_otlettel_allt_elo_Rupert_Murdoch__penzt_kerne_a_Facebooktol","timestamp":"2018. január. 23. 05:39","title":"Érdekes ötlettel állt elő Rupert Murdoch – pénzt kérne a Facebooktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fee4148-e7ed-4fc2-bb4e-86b9f7243e8f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vele ugyanis csökkenthető az előítélet.","shortLead":"Vele ugyanis csökkenthető az előítélet.","id":"20180123_A_meditacioval_bizonyitottan_kozelebb_visz_a_vilagbekehez","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fee4148-e7ed-4fc2-bb4e-86b9f7243e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b2be0f-13ee-4923-bdb4-f4cf02b65c1e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180123_A_meditacioval_bizonyitottan_kozelebb_visz_a_vilagbekehez","timestamp":"2018. január. 23. 07:20","title":"A meditáció bizonyítottan közelebb visz a világbékéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61468fc3-652a-457d-8ccf-67877bd3ec90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Politikus még nem töltötte be ezt a funkciót.","shortLead":"Politikus még nem töltötte be ezt a funkciót.","id":"20180121_cirkusz_ujhelyi_istvan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61468fc3-652a-457d-8ccf-67877bd3ec90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76521097-3817-4e13-949f-112937d45b68","keywords":null,"link":"/itthon/20180121_cirkusz_ujhelyi_istvan","timestamp":"2018. január. 21. 15:55","title":"A cirkusz nemzetközi nagykövete lett Ujhelyi István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3656b7-d7e1-47bf-873b-02fb109823ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a lengyel és német hatóságok által körözött gépkocsikat foglaltak le Nagylakon.","shortLead":"A magyar rendőrök a lengyel és német hatóságok által körözött gépkocsikat foglaltak le Nagylakon.","id":"20180122_audi_bmw_nagylak_lopott_auto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d3656b7-d7e1-47bf-873b-02fb109823ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37103a9b-3de6-460e-b398-62db6e952d53","keywords":null,"link":"/cegauto/20180122_audi_bmw_nagylak_lopott_auto","timestamp":"2018. január. 22. 08:21","title":"ABC-sorrendben vitték volna ki Nagylaknál a lopott autókat a tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a54a99-1317-4494-bf30-2ebb01f03bac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt ügyvezető alelnöke hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy jelenleg több ezer ukrán állampolgár kap nyugdíjat a magyar államtól egy régi egyezmény következtében.","shortLead":"A párt ügyvezető alelnöke hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy jelenleg több ezer ukrán állampolgár...","id":"20180122_Feljelentest_tett_a_DK_az_ukran_nyugdijmigracio_szervezese_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4a54a99-1317-4494-bf30-2ebb01f03bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fbb06d-9960-4731-aa69-b9c5503acc98","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Feljelentest_tett_a_DK_az_ukran_nyugdijmigracio_szervezese_miatt","timestamp":"2018. január. 22. 13:38","title":"Feljelentést tett a DK az \"ukrán nyugdíjmigráció\" szervezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f156ef4b-4812-4bd8-bfd1-cecc8396729d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Porva polgármestere szerint az elszaporodott hódok most kifejezetten jót tettük velük: több fát is kitermeltek volna, ám az állatok beelőzték a szakembereket. ","shortLead":"Porva polgármestere szerint az elszaporodott hódok most kifejezetten jót tettük velük: több fát is kitermeltek volna...","id":"20180121_Annyi_hod_van_Veszprem_megyeben_hogy_elveszik_az_onkormanyzat_munkajat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f156ef4b-4812-4bd8-bfd1-cecc8396729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a6e684-a315-4ca8-bc70-f99e21ca3698","keywords":null,"link":"/itthon/20180121_Annyi_hod_van_Veszprem_megyeben_hogy_elveszik_az_onkormanyzat_munkajat","timestamp":"2018. január. 21. 19:50","title":"Annyi hód van Veszprém megyében, hogy elveszik az önkormányzat munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ecf3aa3-bf2f-4c4d-a219-c3500ae9b02b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"70 munkagéppel tolják a havat Budapesten, de kellenek a hómunkások is.","shortLead":"70 munkagéppel tolják a havat Budapesten, de kellenek a hómunkások is.","id":"20180121_budapest_havazas_homunkas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ecf3aa3-bf2f-4c4d-a219-c3500ae9b02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42834a9-0bca-4b1d-86ee-7a2016024e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180121_budapest_havazas_homunkas","timestamp":"2018. január. 21. 10:01","title":"Nettó 4240 forint ma a hómunkás bér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]