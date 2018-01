[{"available":true,"c_guid":"4ecc87d3-3ca1-48c1-b339-f7c6c3875a47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ilyen és ehhez hasonló Mercedesekben több diktátor is örömét lelte, most pedig miénk lehet az egyik patika állapotú példány.","shortLead":"Az ilyen és ehhez hasonló Mercedesekben több diktátor is örömét lelte, most pedig miénk lehet az egyik patika állapotú...","id":"20180122_167_millio_forintert_barki_diktatornak_erezheti_magat_ebben_a_40_eves_merciben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ecc87d3-3ca1-48c1-b339-f7c6c3875a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bde8521-406a-49e6-93ec-ae1979b07012","keywords":null,"link":"/cegauto/20180122_167_millio_forintert_barki_diktatornak_erezheti_magat_ebben_a_40_eves_merciben","timestamp":"2018. január. 22. 06:41","title":"167 millió forintért bárki diktátornak érezheti magát ebben a 40 éves gigant Merciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2d2318-3759-463d-b50f-6140d5b94f13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Húszmillió forintot fizetett a kormánypárti frakció sajtófigyelésre, 75 milliót az ügyvédi költségekre, de közel 14 millió a személyiségfejlesztésre is elment.","shortLead":"Húszmillió forintot fizetett a kormánypárti frakció sajtófigyelésre, 75 milliót az ügyvédi költségekre, de közel 14...","id":"20180123_Szemelyisegfejlesztesre_es_csapatepitesre_koltott_kozel_14_milliot_a_Fideszfrakcio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a2d2318-3759-463d-b50f-6140d5b94f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a531ede-25df-4168-9a1f-74ff6b2f5211","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180123_Szemelyisegfejlesztesre_es_csapatepitesre_koltott_kozel_14_milliot_a_Fideszfrakcio","timestamp":"2018. január. 23. 14:19","title":"Személyiségfejlesztésre és csapatépítésre költött közel 14 milliót a Fidesz-frakció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672a615d-331e-41af-b6b2-d801eb40fd33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg mintegy nyolc olyan optikai kábel fut az óceánok mélyén, ami a Google-höz tartozik – és ezeken át zajlik a a világ internetforgalmának 25 százaléka. Most újabb kábeleket fektetnek le, hogy gyorsabb és megbízhatóbb legyen a szolgáltatásuk.

3 új internetkábelt húz ki az óceán mélyén a Google és a Facebook, hogy gyorsabb legyen a szolgáltatásuk

Az újabb béremelés március 1-től érvényes. ","shortLead":"Az újabb béremelés március 1-től érvényes. Nem kispályázik a Lidl, bruttó 720 ezerre emelik a boltvezetők bérét, de a többiek is jól járnak

Az Együtt miniszterelnök-jelöltje szerint megfelelő visszaléptetésekkel lehetséges lehet idén tavasszal a kormányváltás.

Szigetvári nem ért egyet Karácsonnyal, de hisz a kormányváltásban

Szemcsés, fekete-fehér felvételeket alakít át színes, 3D-s első világháborús dokumentumfilmmé Peter Jackson, A hobbit és A Gyűrűk Ura trilógia rendezője. Új filmen dolgozik A Hobbit és A Gyűrűk Ura rendezője – és nem fantasy lesz

A paksi bővítés mellett az osztrák családi pótlékkal kapcsolatos módosítások is napirendben lesznek a hírek szerint.

Kényes kérdésekről tárgyal jövő kedden Orbán Viktor Bécsben

A Robert Mueller vezette vizsgálóbizottság még a múlt héten hallgatta Jeff Sessions igazságügyi minisztert – írta a The New York Times.

Már Trump egyik miniszterét is faggatták az orosz beavatkozásról