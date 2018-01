[{"available":true,"c_guid":"589c5323-ca5c-4c57-ab64-5d3341b2aa67","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A paksi bővítés mellett az osztrák családi pótlékkal kapcsolatos módosítások is napirendben lesznek a hírek szerint.","shortLead":"A paksi bővítés mellett az osztrák családi pótlékkal kapcsolatos módosítások is napirendben lesznek a hírek szerint.","id":"20180123_kenyes_kerdesekrol_is_targyal_jovo_kedden_orban_viktor_becsben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=589c5323-ca5c-4c57-ab64-5d3341b2aa67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd920d46-8806-4d87-a502-5b0cf242e728","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_kenyes_kerdesekrol_is_targyal_jovo_kedden_orban_viktor_becsben","timestamp":"2018. január. 23. 14:38","title":"Kényes kérdésekről tárgyal jövő kedden Orbán Viktor Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669d1475-4774-40ed-a637-64ed36c3c5e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Sztálin halála című film forgalmazási engedélyét vonták vissza két nappal az országos premier előtt.","shortLead":"A Sztálin halála című film forgalmazási engedélyét vonták vissza két nappal az országos premier előtt.","id":"20180124_Elobb_politikusok_zart_korben_megneztek_majd_letiltottak_egy_filmet_Oroszorszagban_Sztalin_halala","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=669d1475-4774-40ed-a637-64ed36c3c5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2992e37f-82ed-4249-bcfb-a714cf8e2159","keywords":null,"link":"/kultura/20180124_Elobb_politikusok_zart_korben_megneztek_majd_letiltottak_egy_filmet_Oroszorszagban_Sztalin_halala","timestamp":"2018. január. 24. 14:43","title":"Előbb politikusok zárt körben megnéztek, majd letiltottak egy filmet Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556c6385-9c14-4da0-9e5b-f6a58561c218","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fiú és egy lány halt meg. A lövöldöző is 15 éves, elkapták, indítéka egyelőre nem ismert.","shortLead":"Egy fiú és egy lány halt meg. A lövöldöző is 15 éves, elkapták, indítéka egyelőre nem ismert.","id":"20180123_ket_15_eves_diakkal_vegzett_az_iskolai_lovoldozo_kentuckyban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=556c6385-9c14-4da0-9e5b-f6a58561c218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17668d9e-310a-403d-8a42-95f76356372d","keywords":null,"link":"/vilag/20180123_ket_15_eves_diakkal_vegzett_az_iskolai_lovoldozo_kentuckyban","timestamp":"2018. január. 23. 21:55","title":"Két 15 éves diákkal végzett az iskolai lövöldöző Kentuckyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e0e2a3-5d54-4416-8b6c-5735c7b03da1","c_author":"Szabó M. István","category":"gazdasag","description":"A megújuló energiák felhasználása ügyében Brüsszel kész kényszerpályára állítani az uniós államokat. Két lépésben véget vethet a magyar kuruckodásoknak is.","shortLead":"A megújuló energiák felhasználása ügyében Brüsszel kész kényszerpályára állítani az uniós államokat. Két lépésben véget...","id":"20180124_Zold_villanypasztort_telepit_az_EU_a_tagorszagai_kore","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57e0e2a3-5d54-4416-8b6c-5735c7b03da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba295926-050f-4d51-966e-8f42fb457c9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180124_Zold_villanypasztort_telepit_az_EU_a_tagorszagai_kore","timestamp":"2018. január. 24. 11:05","title":"Zöld villanypásztort telepít az EU a tagországai köré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb15aa68-2bc9-41b2-aea1-dad813c153b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden rendelkezésére álló eszközzel a lehető leghamarabbi ellátásukon dolgozik – közölte a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő.","shortLead":"Minden rendelkezésére álló eszközzel a lehető leghamarabbi ellátásukon dolgozik – közölte a Nemzeti Egészségbiztosítási...","id":"20180123_gyorsabban_juthatnak_ellatashoz_az_endometriozisos_betegek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb15aa68-2bc9-41b2-aea1-dad813c153b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ba3ced-e75f-4e6b-8884-24457f0a4222","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_gyorsabban_juthatnak_ellatashoz_az_endometriozisos_betegek","timestamp":"2018. január. 23. 20:04","title":"Itt az ígéret: gyorsabban juthatnak ellátáshoz az endometriózisos betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bd9d2a-5b87-4882-8a53-0b278645deda","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az énekes dalokat írni továbbra is szeretne. ","shortLead":"Az énekes dalokat írni továbbra is szeretne. ","id":"20180123_Neil_Diamond_Parkinsonkoros_nem_turnezik_tobbet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2bd9d2a-5b87-4882-8a53-0b278645deda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53485515-8420-425b-8c44-811b3fea088f","keywords":null,"link":"/kultura/20180123_Neil_Diamond_Parkinsonkoros_nem_turnezik_tobbet","timestamp":"2018. január. 23. 09:45","title":"Neil Diamond Parkinson-kóros, nem turnézik többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8978aa93-adec-4b53-ba6a-475eb61e4de8","c_author":"Techet Péter","category":"velemeny","description":" Lehet, hogy a pénz megérkezett – de a NER tartalmilag egyetlen elemében sem keresztény. Vélemény.","shortLead":" Lehet, hogy a pénz megérkezett – de a NER tartalmilag egyetlen elemében sem keresztény. Vélemény.","id":"20180123_Techet_egyhazak_katolicizmus_keresztenyseg_migracio_Nemetorszag_szelsojobb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8978aa93-adec-4b53-ba6a-475eb61e4de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0da89fe-7afd-42bd-8aea-e707b7c6f804","keywords":null,"link":"/velemeny/20180123_Techet_egyhazak_katolicizmus_keresztenyseg_migracio_Nemetorszag_szelsojobb","timestamp":"2018. január. 23. 12:53","title":"Techet Péter: Nem csak pedofil papok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e57539e-b808-4b2f-9201-f04415651afa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A múlt század diktatúráiban megtorlásra használt idegenrendészeti távoltartás és az állampolgárságtól megfosztás intézménye ma az Orbán-kormány végső fenyegetése a másként gondolkodó civilekkel szemben. A Stop Soros törvénycsomagot elemzi az e heti HVG.","shortLead":"A múlt század diktatúráiban megtorlásra használt idegenrendészeti távoltartás és az állampolgárságtól megfosztás...","id":"20180124_Az_Orban_altal_eletre_keltett_szellemek_idosebbek_Soros_Gyorgynel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e57539e-b808-4b2f-9201-f04415651afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187de0d0-1868-4226-b292-28cd5607f3ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Az_Orban_altal_eletre_keltett_szellemek_idosebbek_Soros_Gyorgynel","timestamp":"2018. január. 24. 14:40","title":"Az Orbán által életre keltett szellemek idősebbek Soros Györgynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]