[{"available":true,"c_guid":"19036958-b9eb-42f9-93be-1cfae2bb8860","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat e héttől láthatjuk – mindennap egyet – színészek tolmácsolásában itt a hvg.hu-n is. A mai részben Spiró György szövege – melyet Znamenák István ad elő – mutatja be, milyen az igazi groteszk.","shortLead":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára...","id":"20180125_Spiro_Gyorgy_Znamenak_Istvan_Elo_irok_tarsasaga_4_resz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19036958-b9eb-42f9-93be-1cfae2bb8860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed691fdd-6eea-445e-ba22-5aee53555810","keywords":null,"link":"/kultura/20180125_Spiro_Gyorgy_Znamenak_Istvan_Elo_irok_tarsasaga_4_resz","timestamp":"2018. január. 25. 09:10","title":"Spiró: \"Gyere be, nézz szét, nálunk nincsen senki\" – Élő írók társasága 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Eddig több mint 70 ezer támogatója van annak a petíciónak, amely erősebb jogi védelmet követel a női alkalmazottak számára a szexuális zaklatással szemben annak nyomán, hogy a Financial Times című brit lap leleplező cikket tett közzé egy brit férfiklub adománygyűjtő vacsorájáról, amelyen a tehetős üzletemberekből álló vendégsereg fogdosta és szexuálisan zaklatta a hoszteszeket.","shortLead":"Eddig több mint 70 ezer támogatója van annak a petíciónak, amely erősebb jogi védelmet követel a női alkalmazottak...","id":"20180125_Peticiot_inditottak_a_noi_dolgozok_vedelmeert_a_londoni_ferfibal_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b9a1ee-70a7-4ac8-8292-a7e51685cb67","keywords":null,"link":"/elet/20180125_Peticiot_inditottak_a_noi_dolgozok_vedelmeert_a_londoni_ferfibal_utan","timestamp":"2018. január. 25. 16:59","title":"Petíciót indítottak a női dolgozók védelméért a londoni férfibál után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24797674-f542-4113-94a5-a1cc6f9404da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az HBO GO-n március elsejétől megteheti.","shortLead":"Az HBO GO-n március elsejétől megteheti.","id":"20180125_testrol_es_lelekrol_hbo_go","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24797674-f542-4113-94a5-a1cc6f9404da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b704ab6f-d666-4369-a483-447696ad1ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20180125_testrol_es_lelekrol_hbo_go","timestamp":"2018. január. 25. 13:59","title":"Ingyen nézné meg a Testről és lélekről-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59769ef2-9266-4cb6-945c-e6ef01725568","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mastercard Identity Check a világ 37 országában válik elérhetővé jövőre. Azt ígérik, gyorsabb lesz azzal a fizetés, és javul a biztonság.","shortLead":"A Mastercard Identity Check a világ 37 országában válik elérhetővé jövőre. Azt ígérik, gyorsabb lesz azzal a fizetés...","id":"20180124_mastercard_jovo_aprilistol_itthon_is_elerheto_lesz_a_biometrikus_fizetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59769ef2-9266-4cb6-945c-e6ef01725568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41efaf9b-1ec3-4896-9026-2a2ae572603f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180124_mastercard_jovo_aprilistol_itthon_is_elerheto_lesz_a_biometrikus_fizetes","timestamp":"2018. január. 24. 14:06","title":"Mastercard: jövő áprilistól itthon is lehet szelfivel és ujjlenyomattal fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfa0538-296c-4c75-9dfc-3fdb47d65970","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utolsó januári hétvégén szárazabb idő várható, viszont többfelé lesz felhős az ég. Azért napsütés is várható. Napközben néhol 10 fok is lehet, északkeleten viszont alig fagypont felett alakulnak a maximumok – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Az utolsó januári hétvégén szárazabb idő várható, viszont többfelé lesz felhős az ég. Azért napsütés is várható...","id":"20180125_idojaras_hetvege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbfa0538-296c-4c75-9dfc-3fdb47d65970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6cc0bd-48a9-4b31-8a85-1f721d2a4e37","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_idojaras_hetvege","timestamp":"2018. január. 25. 13:47","title":"Tetszik a mostani időjárás? Ilyen marad egy ideig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63311d9f-0b69-44a6-a974-c029cebd0cf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ingolstadtban most mindenkinél előrébb járnak a fejlesztések, de a jelek szerint a müncheniek sem tétlenkednek.","shortLead":"Ingolstadtban most mindenkinél előrébb járnak a fejlesztések, de a jelek szerint a müncheniek sem tétlenkednek.","id":"20180124_fotokon_az_uj_7es_bmw_ami_visszavaghat_az_a8as_audinak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63311d9f-0b69-44a6-a974-c029cebd0cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29769c26-b9e1-44ba-99c0-e10d36203924","keywords":null,"link":"/cegauto/20180124_fotokon_az_uj_7es_bmw_ami_visszavaghat_az_a8as_audinak","timestamp":"2018. január. 24. 11:29","title":"Fotókon az új 7-es BMW, amely visszavághat az A8-as Audinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4593cb6b-c03e-4cb7-88d1-c3cb699d4ebb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méhnyakrákellenes előadásnak álcázta iskolai kampányrendezvényét a miskolci fideszes képviselő – írja a 444.hu.","shortLead":"Méhnyakrákellenes előadásnak álcázta iskolai kampányrendezvényét a miskolci fideszes képviselő – írja a 444.hu.","id":"20180125_Iskolaban_kampanyolt_a_fideszes_politikus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4593cb6b-c03e-4cb7-88d1-c3cb699d4ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9327ba2e-5a3c-4448-86a2-0b9a9cbad7e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_Iskolaban_kampanyolt_a_fideszes_politikus","timestamp":"2018. január. 25. 15:27","title":"Iskolában kampányolt a fideszes politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1790d726-6ef6-4906-82d4-c8abbc5578b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2013 óta a torkos csütörtök mintájára megrendezett eseményen az ahhoz csatlakozott cukrászdák féláron adták a fagylaltot. ","shortLead":"A 2013 óta a torkos csütörtök mintájára megrendezett eseményen az ahhoz csatlakozott cukrászdák féláron adták...","id":"20180123_az_afa_miatt_nem_lesz_iden_kezmuvesfagyi_nap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1790d726-6ef6-4906-82d4-c8abbc5578b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fec03c5-d5c9-414e-b4c7-79a1f3ff8489","keywords":null,"link":"/kkv/20180123_az_afa_miatt_nem_lesz_iden_kezmuvesfagyi_nap","timestamp":"2018. január. 23. 22:21","title":"Az áfa miatt nem lesz idén kézművesfagyinap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]