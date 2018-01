[{"available":true,"c_guid":"e35b4d61-b4d1-4732-9abc-cdf63c5e7c51","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Orbán Viktor még a gonoszságban sem hisz. Nem hisz semmiben. ","shortLead":"Orbán Viktor még a gonoszságban sem hisz. Nem hisz semmiben. ","id":"20180124_TGM_Roviden_az_1300_menekultrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e35b4d61-b4d1-4732-9abc-cdf63c5e7c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd54258f-7703-4789-a012-0e75461005a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_TGM_Roviden_az_1300_menekultrol","timestamp":"2018. január. 24. 15:25","title":"TGM: Röviden az 1300 menekültről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7584c91-2593-49c0-9e4d-935796d4c829","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Legalábbis ebben bízik Franciaország pénzügyminisztere, aki szerint évek óta tudják, hogy mit kellene tenni, mégsem csinálnak semmit.","shortLead":"Legalábbis ebben bízik Franciaország pénzügyminisztere, aki szerint évek óta tudják, hogy mit kellene tenni, mégsem...","id":"20180123_Juniusban_vagy_soha_indulhat_az_eurozona_reformja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7584c91-2593-49c0-9e4d-935796d4c829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7ddd48-d569-4a08-a31c-7641dbea03af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180123_Juniusban_vagy_soha_indulhat_az_eurozona_reformja","timestamp":"2018. január. 23. 12:21","title":"Júniusban (vagy soha) indulhat az eurózóna reformja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a1b191-ef52-4a6e-bcf3-74ea09ac437a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP egykori elnökhelyettese bíróságon támadta meg azt a határozatot, amelyben az adóhatóság megbecsülte, mennyi adót kellene fizetnie Simon Gábornak a külföldi számláin talált összegek után. Ügyvédje szerint a februárban folytatódó büntetőpert alapvetően befolyásolja majd, ha a munkaügyi bíróság nekik ad igazat az adóhatósági határozattal kapcsolatban.","shortLead":"Az MSZP egykori elnökhelyettese bíróságon támadta meg azt a határozatot, amelyben az adóhatóság megbecsülte, mennyi...","id":"20180124_fordulat_jon_simon_gabor_ugyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69a1b191-ef52-4a6e-bcf3-74ea09ac437a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b668dec0-2104-4686-b993-5b704bb520a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_fordulat_jon_simon_gabor_ugyeben","timestamp":"2018. január. 24. 07:58","title":"Fordulat jön Simon Gábor ügyében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298d39b7-5ea3-4eb4-be0a-b5ed2c28b388","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ausztrál nyílt teniszbajnokságon nyolcaddöntős magyar teniszező vezeti a magyar válogatottat jövő heti találkozóra Belgiummal. ","shortLead":"Az ausztrál nyílt teniszbajnokságon nyolcaddöntős magyar teniszező vezeti a magyar válogatottat jövő heti találkozóra...","id":"20180123_fucsovics_vezeti_a_davis_kupa_csapatot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=298d39b7-5ea3-4eb4-be0a-b5ed2c28b388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b51ab6f-4482-4703-b9a2-679e77eaeddc","keywords":null,"link":"/sport/20180123_fucsovics_vezeti_a_davis_kupa_csapatot","timestamp":"2018. január. 23. 15:10","title":"Fucsovics vezeti a Davis Kupa-csapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdecf54-4537-46af-abf8-f75030f51d2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A boltzár utáni nagysikerű KDNP-dalt követően újabb slágergyanús szerzemény bukkant fel a magyar interneten.","shortLead":"A boltzár utáni nagysikerű KDNP-dalt követően újabb slágergyanús szerzemény bukkant fel a magyar interneten.","id":"20180123_Stop_Soros_stop_jozanesz__uzenik_a_kormanycsomagot_ekezo_medvek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efdecf54-4537-46af-abf8-f75030f51d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d03695-e70c-41cb-88a8-8cf552a7c945","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_Stop_Soros_stop_jozanesz__uzenik_a_kormanycsomagot_ekezo_medvek","timestamp":"2018. január. 23. 14:07","title":"\"Stop Soros, stop józan ész\" – üzenik a kormánycsomagot ekéző medvék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5dda711-6002-459f-9aaa-e13db0ec72d2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Még a nagy vihart kavaró brókerügyekben is szabálytalanul büntette meg a vélelmezett felelősöket a Magyar Nemzeti Bank – mutatja be az e heti HVG. ","shortLead":"Még a nagy vihart kavaró brókerügyekben is szabálytalanul büntette meg a vélelmezett felelősöket a Magyar Nemzeti Bank...","id":"20180124_Torvenyserto_hatarozatokat_hozott_eveken_at_a_Magyar_Nemzeti_Bank","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5dda711-6002-459f-9aaa-e13db0ec72d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b5e5f8-09ff-4ff0-aabf-9ad0d98d4936","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Torvenyserto_hatarozatokat_hozott_eveken_at_a_Magyar_Nemzeti_Bank","timestamp":"2018. január. 24. 15:01","title":"Törvénysértő határozatokat hozott éveken át a Magyar Nemzeti Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f15963c-7e8f-4a88-9cd6-300e5654db24","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A turné szeptemberben indul és három évig fog tartani, utána nem koncertezik többé a zenész. ","shortLead":"A turné szeptemberben indul és három évig fog tartani, utána nem koncertezik többé a zenész. ","id":"20180124_Meg_egy_utolso_turnera_indul_Elton_John","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f15963c-7e8f-4a88-9cd6-300e5654db24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4235d342-f4f9-4efb-a133-46f76d82ee72","keywords":null,"link":"/kultura/20180124_Meg_egy_utolso_turnera_indul_Elton_John","timestamp":"2018. január. 24. 20:45","title":"Még egy utolsó turnéra indul Elton John","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3896fc6b-75bd-4f83-94c6-dafa456a70a6","c_author":"Csányi Nikolett - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Szél Bernadett afgán származású, de magyar állampolgár szakértője azt mondja, rajta keresztül támadják most az LMP-t. Nem gyűlöletet, hanem félelmet lát Magyarországon.","shortLead":"Szél Bernadett afgán származású, de magyar állampolgár szakértője azt mondja, rajta keresztül támadják most az LMP-t...","id":"20180123_Janan_Mirwais_Amig_meg_nem_szolalok_en_vagyok_a_migrans_az_ordog_maga","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3896fc6b-75bd-4f83-94c6-dafa456a70a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9c45bb-b775-4d94-8c4f-460fce239560","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_Janan_Mirwais_Amig_meg_nem_szolalok_en_vagyok_a_migrans_az_ordog_maga","timestamp":"2018. január. 23. 17:20","title":"Janan Mirwais: Amíg meg nem szólalok, én vagyok a migráns, az ördög maga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]