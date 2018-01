[{"available":true,"c_guid":"db10ecad-ff3a-4885-b2a7-e2df622139f3","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"És ezzel új világrekordot állítottak fel.","shortLead":"És ezzel új világrekordot állítottak fel.","id":"20180126_Kinai_diakok_ketszaz_napot_toltottek_el_a_Holdhoz_hasonlo_korulmenyek_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db10ecad-ff3a-4885-b2a7-e2df622139f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cad5bd-b3fd-4154-83d1-e32de2836fc2","keywords":null,"link":"/_tudomany/20180126_Kinai_diakok_ketszaz_napot_toltottek_el_a_Holdhoz_hasonlo_korulmenyek_kozott","timestamp":"2018. január. 26. 18:00","title":"Kínai diákok kétszáz napot töltöttek el a Holdhoz hasonló körülmények között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbc4e8c-1a95-4b30-8551-9478ab803ce8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terézvárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A terézvárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20180126_Videon_a_biciklitolvaj_felismeri","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bbc4e8c-1a95-4b30-8551-9478ab803ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c3f6d1-0b37-4ce5-bec3-cfbcaf6dc7de","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_Videon_a_biciklitolvaj_felismeri","timestamp":"2018. január. 26. 21:44","title":"Videón a biciklitolvaj: felismeri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae1b9e-31d8-47c7-af8e-932f3a42147d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi tárcát vezető Florian Bodog a szerda este Nagyváradról Bukarestbe tartó járaton mentett életet.","shortLead":"Az egészségügyi tárcát vezető Florian Bodog a szerda este Nagyváradról Bukarestbe tartó járaton mentett életet.","id":"20180125_repulon_elesztett_ujra_egy_utast_a_roman_miniszter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dae1b9e-31d8-47c7-af8e-932f3a42147d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0514011e-c490-476f-843c-5f057d43195b","keywords":null,"link":"/vilag/20180125_repulon_elesztett_ujra_egy_utast_a_roman_miniszter","timestamp":"2018. január. 25. 10:02","title":"Repülőn élesztett újra egy utast a román miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1597f130-2868-41c7-b8d8-68ddde0a23e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat e héttől láthatjuk – minden nap egyet – színészek tolmácsolásában itt a hvg.hu-n is. A mai részben hazai hiperreált kapunk Parti Nagy Lajostól, Patkós Márton tolmácsolásában.","shortLead":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára...","id":"20180126_Parti_Nagy_Lajos_Patkos_Marton_Elo_irok_tarsasaga_5_resz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1597f130-2868-41c7-b8d8-68ddde0a23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a548b5-9180-41a1-a323-478c08fdadb8","keywords":null,"link":"/kultura/20180126_Parti_Nagy_Lajos_Patkos_Marton_Elo_irok_tarsasaga_5_resz","timestamp":"2018. január. 26. 09:10","title":"Parti Nagy: \"Magánügy, nyuszika, bazmeg a fűnyíródat\" – Élő írók társasága 5. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815d360-7b12-4bd2-8f1b-751e262bfeb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön tárgyalta a kőbányai képviselő-testület a Bihari utcai lakók ügyét. Az életveszélyesnek nyilvánított épületet 2005 és 2011 között újították fel 700 millió forintból. Most mégis bontani akarják, a lakóknak pedig menniük kell. Az önkormányzat viszont nem garantál mindenkinek cserelakást. Videó.","shortLead":"Csütörtökön tárgyalta a kőbányai képviselő-testület a Bihari utcai lakók ügyét. Az életveszélyesnek nyilvánított...","id":"20180125_bihari_utcai_lakok_ebbe_teljesen_bele_vagyunk_betegedve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e815d360-7b12-4bd2-8f1b-751e262bfeb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af96ff6-9846-4ce9-815b-208941009c8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_bihari_utcai_lakok_ebbe_teljesen_bele_vagyunk_betegedve","timestamp":"2018. január. 25. 15:38","title":"Bihari utcai lakók: Ebbe teljesen bele vagyunk betegedve – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d021a8-c3ed-4ee0-bb1b-fd82d9e71c77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu is szemlézte azt a portrécikket, amelyet a Financial Times közölt csütörtökön a magyar miniszterelnökről. Ebben Orbán Viktor ugyan nem szólalt meg, de Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Kovács Zoltán kormányszóvivő többek között igen. Kovácsnak viszont nem tetszik az elkészült anyag, szerinte a lap mellélőtt. Megint.","shortLead":"A hvg.hu is szemlézte azt a portrécikket, amelyet a Financial Times közölt csütörtökön a magyar miniszterelnökről...","id":"20180126_kovacs_zoltan_orban_portre_financial_times","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d021a8-c3ed-4ee0-bb1b-fd82d9e71c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091b06a1-7cc3-439e-bcf3-5a48e07f4cfd","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_kovacs_zoltan_orban_portre_financial_times","timestamp":"2018. január. 26. 21:37","title":"Kovács Zoltán nem bírta ki: megint megvédte Orbánt a Financial Timestól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05890504-7352-4682-9eb1-07cde86bb415","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíboros kérésére nem tartják meg az eseményt.","shortLead":"A bíboros kérésére nem tartják meg az eseményt.","id":"20180126_erdo_peter_jart_kozben_hogy_ne_legyen_horthy_emlekmise","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05890504-7352-4682-9eb1-07cde86bb415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c607ac-d565-4831-92f9-7d941c2e52a6","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_erdo_peter_jart_kozben_hogy_ne_legyen_horthy_emlekmise","timestamp":"2018. január. 26. 17:36","title":"Erdő Péter járt közben, hogy ne legyen Horthy-emlékmise","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe2d4f7-a787-4cae-94c9-bc317d0ff932","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy autó átszakította a szalagkorlátot és a szembejövőkkel ütközött.","shortLead":"Egy autó átszakította a szalagkorlátot és a szembejövőkkel ütközött.","id":"20180125_tragedia_gyornel_halalos_negyes_karambol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abe2d4f7-a787-4cae-94c9-bc317d0ff932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db2f506-d4ce-4395-bb8b-966dbb99101f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180125_tragedia_gyornel_halalos_negyes_karambol","timestamp":"2018. január. 25. 05:38","title":"Tragédia Győrnél: halálos négyes karambol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]