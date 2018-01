Lassan eléri tetőpontját a Szajna áradása: vasárnap hat méteres lehet a folyó szintje a francia fővárosban. A folyó a hét elején már elöntötte a párizsi rakpartokat.

A vízszint általában másfél méter körül szokott lenni Párizsban, most a masszív esőzések nyomán alakult ki a kritikus állapot az elmúlt napokban.

A szakemberek abban bíznak, hogy a 2016-os 6,1 méteres rekord azért nem fog megdőlni, de épphogy ez alatt marad a mostani csúcs.

A Szajna éppen akkor áradt meg ennyire, amikor az OECD kiadott egy figyelmeztetést, hogy meg kell erősíteni Párizs és a Szajna-medence árvízvédelmét.

A felduzzadt folyó rengeteg pincébe és múzeumi alagsorokba is betört, a Louvre is veszélybe került, így annak alsó szintjét elővigyázatosságból be is zárták.

A hatóságok felhívták a lakosság figyelmét, hogy szállítsák el az értékeiket a pincékből és az alagsori helyiségekből.

Több száz embert ki is kellett telepíteni a Szajnához közel eső utcák épületeiből, főként a külvárosokban. Szerencsére sérülésekről, halálesetről nem jöttek még hírek.

Szombaton aztán a hatóságok közölték, hogy annyira nem lesz rossz a helyzet, ahogyan azt korábban előrejelezték.

Az utóbbi évek áradásai még mindig elmaradnak az 1910-es években mért 8,6 méteres rekordtól. Az OECD azonban most arra figyelmeztetett, hogy ekkora árvíz is lehet Párizsban, s ez 5 millió embert érinthet, a károk értéke pedig elérheti a 30 milliárd eurót.

"Egy ekkora árvíz ma sokkal nagyobb károkat okozna Párizsban, mint az 1910-es években" - figyelmeztetett Rolf Alter, az OECD illetékes igazgatója.