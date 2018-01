[{"available":true,"c_guid":"39e52c5a-0bd6-4157-a8c1-afb13c1257ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem szükséges a választások előtt elfogadni a Stop Soros törvénycsomagot, mert a Fidesz győzelme esetén úgyis átviszik, ha pedig elbukik, a mostani ellenzék úgyis eltörli – mondta pénteken Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője.","shortLead":"Nem szükséges a választások előtt elfogadni a Stop Soros törvénycsomagot, mert a Fidesz győzelme esetén úgyis átviszik...","id":"20180126_NonStop_Soros_A_Fidesznek_nem_surgos_a_torveny_elfogadasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e52c5a-0bd6-4157-a8c1-afb13c1257ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa2cb87-8311-4a3b-87df-86855d73215a","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_NonStop_Soros_A_Fidesznek_nem_surgos_a_torveny_elfogadasa","timestamp":"2018. január. 26. 13:47","title":"Non-Stop Soros: A Fidesznek nem sürgős a törvény elfogadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 24 éves Babos Tímea az első magyar győztes a melbourne-i torna történetében, és az ötödik magyar, aki felnőtt Grand Slam-címet szerzett. A pénteki győzelem utáni pillanatokról rengeteg fotó készült, ezekből szemezgettünk.\r

","shortLead":"A 24 éves Babos Tímea az első magyar győztes a melbourne-i torna történetében, és az ötödik magyar, aki felnőtt Grand...","id":"20180126_Ez_a_kedvenc_Grand_Slamtornam__kepeken_a_magyar_tenisztortenelem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0c1919-c0c0-48b5-a709-3bb628b7110b","keywords":null,"link":"/sport/20180126_Ez_a_kedvenc_Grand_Slamtornam__kepeken_a_magyar_tenisztortenelem","timestamp":"2018. január. 26. 09:45","title":"\"Ez a kedvenc Grand Slam-tornám\" – képeken a magyar tenisztörténelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffc60ab-5bd9-4bb3-b5aa-8c9ade4c6091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók az állampolgárok segítségét kérik az elkövető azonosításához.","shortLead":"A nyomozók az állampolgárok segítségét kérik az elkövető azonosításához.","id":"20180126_fegyverrel_rabolt_ki_egy_autokereskedest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ffc60ab-5bd9-4bb3-b5aa-8c9ade4c6091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9377ba-f394-4120-8e6c-c555e0e81630","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_fegyverrel_rabolt_ki_egy_autokereskedest","timestamp":"2018. január. 26. 16:44","title":"Tudja, ki ez a férfi? Fegyverrel rabolt ki egy autókereskedést - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db811d57-26b3-451c-b4b6-ac87749e1f31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kínából származó, növényvédőszer-maradékot tartalmazó, szárított goji bogyó kerülhetett a magyar boltok polcaira - figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hatóság (Nébih).","shortLead":"Kínából származó, növényvédőszer-maradékot tartalmazó, szárított goji bogyó kerülhetett a magyar boltok polcaira...","id":"20180127_Mergezett_immunerositot_talalt_a_boltokban_a_Nebih","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db811d57-26b3-451c-b4b6-ac87749e1f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bae5c1f-d48c-49f5-97b1-b59656b72616","keywords":null,"link":"/itthon/20180127_Mergezett_immunerositot_talalt_a_boltokban_a_Nebih","timestamp":"2018. január. 27. 14:59","title":"Mérgezett immunerősítőt talált a boltokban a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728151a1-ce2f-4b8e-a01e-e6bfa6b03864","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 14-en meghaltak, amikor fegyveresek hatoltak be egy partira Fortelaza városában. Az első sejtések szerint a drogmaffia állhat a háttérben.","shortLead":"Legalább 14-en meghaltak, amikor fegyveresek hatoltak be egy partira Fortelaza városában. Az első sejtések szerint...","id":"20180127_Lovoldozes_egy_braziliai_bulin_halalos_aldozatok_is_vannak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=728151a1-ce2f-4b8e-a01e-e6bfa6b03864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870805e7-096c-4cea-a807-169a6b5b8190","keywords":null,"link":"/vilag/20180127_Lovoldozes_egy_braziliai_bulin_halalos_aldozatok_is_vannak","timestamp":"2018. január. 27. 18:53","title":"Lövöldözés egy brazíliai buliban, halálos áldozatok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ea0460-84a2-4f25-ae34-dae83a10fea4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180127_Hosszu_Katinka_is_gratulalt_Babos_Timeanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96ea0460-84a2-4f25-ae34-dae83a10fea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296e940b-c5d8-4e18-8348-2f7e7cc8a101","keywords":null,"link":"/sport/20180127_Hosszu_Katinka_is_gratulalt_Babos_Timeanak","timestamp":"2018. január. 27. 16:16","title":"Hosszú Katinka is gratulált Babos Tímeának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d0a1a4-618d-4103-981e-f655b0760bd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új ikon kerül be az iOS 11.3-ba, ami egy igen fontos, a felhasználó adatait védő új funkcióra hívja fel a figyelmet.","shortLead":"Egy új ikon kerül be az iOS 11.3-ba, ami egy igen fontos, a felhasználó adatait védő új funkcióra hívja fel a figyelmet.","id":"20180127_uj_adatvedelmi_ikon_az_ios113ban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d0a1a4-618d-4103-981e-f655b0760bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0ebaea-541e-4311-986b-ab9c7c9469f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180127_uj_adatvedelmi_ikon_az_ios113ban","timestamp":"2018. január. 27. 17:00","title":"Jön egy ikon az új iOS-be, fontos szerepe lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a792e699-94f5-4dd0-8cf5-7abec00e9852","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A TASZ szerint aránytalan és túlzó a rendőrség eljárása Rékasi Zsigmonddal szemben: a tüntetést szervező aktivistának két számítógépét lefoglalták, miközben grafitizés miatt nyomoznak. Az eljárás ellen panaszt tesznek. ","shortLead":"A TASZ szerint aránytalan és túlzó a rendőrség eljárása Rékasi Zsigmonddal szemben: a tüntetést szervező aktivistának...","id":"20180126_Rekasi_szerint_meg_akarjak_felemliteni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a792e699-94f5-4dd0-8cf5-7abec00e9852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b239285a-07e2-4460-a128-8e6863c0df4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_Rekasi_szerint_meg_akarjak_felemliteni","timestamp":"2018. január. 26. 14:56","title":"A diáktüntető Rékasi Zsigmond szerint meg akarják félemlíteni őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]