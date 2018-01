[{"available":true,"c_guid":"c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7","c_author":"hvg.hu","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Az ENSZ-ben kezd erősödni a migráció támogatása, egy olyan javaslatcsomag készül, amely \"kísértetiesen hasonlít Soros György tervére\" - mondta a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár ","shortLead":"Az ENSZ-ben kezd erősödni a migráció támogatása, egy olyan javaslatcsomag készül, amely \"kísértetiesen hasonlít Soros...","id":"20180127_A_Fidesz_leleplezte_az_ENSZt_az_is_Sorosberenc","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc73a26-fbef-48b0-893b-647cd35e159f","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180127_A_Fidesz_leleplezte_az_ENSZt_az_is_Sorosberenc","timestamp":"2018. január. 27. 08:32","title":"A Fidesz leleplezte az ENSZ-t: az is Soros-bérenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kampánynyitó rendezvényt tartott szombat délután a Jobbik, a párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje beszédében azt mondta, nem négy év múlva, most kell kormányváltás. Szerinte félszívűek és féleszűek nem tudják legyőzni a Fideszt a baloldalról, csak a Jobbik. Vona beszéde előtt volt népdal, néptánc és szavalás is.","shortLead":"Kampánynyitó rendezvényt tartott szombat délután a Jobbik, a párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje beszédében azt...","id":"20180127_Vona_Felszivuek_es_feleszuek_nem_tudjak_levaltani_a_Fideszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ac041a-9431-49ae-a52a-2fd7c7c0e003","keywords":null,"link":"/itthon/20180127_Vona_Felszivuek_es_feleszuek_nem_tudjak_levaltani_a_Fideszt","timestamp":"2018. január. 27. 14:46","title":"Vona: Orbánt csak le kell fizetni és bármivel megbízható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5431b687-2752-4569-9fbd-49246ad335f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Anne Heche-nek nemcsak a zaklatást, hanem a bosszút is át kellett élnie.","shortLead":"Anne Heche-nek nemcsak a zaklatást, hanem a bosszút is át kellett élnie.","id":"20180126_Nem_volt_hajlando_oralis_szexre_Weinstein_kirugta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5431b687-2752-4569-9fbd-49246ad335f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce864b6-671c-4a02-ba0a-c27f6387bb25","keywords":null,"link":"/elet/20180126_Nem_volt_hajlando_oralis_szexre_Weinstein_kirugta","timestamp":"2018. január. 26. 13:20","title":"Nem volt hajlandó orális szexre, Weinstein kirúgta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270","c_author":"hvg.hu","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Most például azt állítja, Soros György dollármilliárdokat költ a magyar választás befolyásolására. Milliárdokat! Mutatjuk az árfolyamot.","shortLead":"Most például azt állítja, Soros György dollármilliárdokat költ a magyar választás befolyásolására. Milliárdokat...","id":"20180127_Mar_csak_azt_kene_tudni_Hidveghi_magatol_mond_ilyeneket_vagy_diktaljak_neki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a926d73-aaa7-4e40-b277-350fa583a9b1","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180127_Mar_csak_azt_kene_tudni_Hidveghi_magatol_mond_ilyeneket_vagy_diktaljak_neki","timestamp":"2018. január. 27. 11:55","title":"Már csak azt kéne tudni: Hidvéghi magától mond ilyeneket, vagy diktálják neki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66372ece-34d0-4f64-8ed2-15e929c10ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január 1-jétől már a halgazdálkodási létesítményeken, halastavakon is kötelező állami horgászjegyet vagy turista horgászjegyet váltani – emlékeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). ","shortLead":"Január 1-jétől már a halgazdálkodási létesítményeken, halastavakon is kötelező állami horgászjegyet vagy turista...","id":"20180127_Eszebe_ne_jusson_allami_horgaszjegy_nelkul_halat_fogni_egy_tobol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66372ece-34d0-4f64-8ed2-15e929c10ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad839c52-7896-4477-95aa-0866119742c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180127_Eszebe_ne_jusson_allami_horgaszjegy_nelkul_halat_fogni_egy_tobol","timestamp":"2018. január. 27. 14:51","title":"Eszébe ne jusson állami horgászjegy nélkül halat fogni egy tóból!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fde12d-8fba-423a-99c9-774b92cfc55f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A személyautó sofőrje valószínűleg nem nézett a visszapillantóba, mielőtt keresztbe fordult az úton.","shortLead":"A személyautó sofőrje valószínűleg nem nézett a visszapillantóba, mielőtt keresztbe fordult az úton.","id":"20180127_baleset_autos_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97fde12d-8fba-423a-99c9-774b92cfc55f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5f0dad-fe1e-4e06-8cfb-d99d18f81753","keywords":null,"link":"/cegauto/20180127_baleset_autos_video","timestamp":"2018. január. 27. 08:11","title":"Egyetlen dologra kellett volna figyelnie a sofőrnek, mégis balesetet okozott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7114f9a-4853-43b3-bd24-98f0efc7bea0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar, osztrák és egy német gyártású sertéspárizsikat teszteltek a Nébih szakemberei. Egyedül egy osztrák termék víztartalmával volt gond. ","shortLead":"Magyar, osztrák és egy német gyártású sertéspárizsikat teszteltek a Nébih szakemberei. Egyedül egy osztrák termék...","id":"20180126_A_harmincbol_egy_sertesparizsinal_volt_nemi_gond_a_Nebih_tesztjen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7114f9a-4853-43b3-bd24-98f0efc7bea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f93763-fbe3-41fa-a4c4-bd2ae9822720","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180126_A_harmincbol_egy_sertesparizsinal_volt_nemi_gond_a_Nebih_tesztjen","timestamp":"2018. január. 26. 11:15","title":"A harmincból egy sertéspárizsinál volt némi gond a Nébih tesztjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b7c979-370f-4ab3-8e03-341d0de110bb","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Költözik a pesthidegkúti Gyermekek Háza, de ennél fontosabb, hogy az iskola új épületében gimnázium is indul. Az első olyan alternatív gimnázium az országban, amelynek fenntartója az állam. Nincs tandíj, van mentor és személyre szabott oktatás.","shortLead":"Költözik a pesthidegkúti Gyermekek Háza, de ennél fontosabb, hogy az iskola új épületében gimnázium is indul. Az első...","id":"20180126_Alternativ_gimnazium_allami_fenntartasban_2019tol_ilyen_is_lesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20b7c979-370f-4ab3-8e03-341d0de110bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747b6bd3-feaa-43fb-b041-b864b2e40a40","keywords":null,"link":"/elet/20180126_Alternativ_gimnazium_allami_fenntartasban_2019tol_ilyen_is_lesz","timestamp":"2018. január. 26. 11:58","title":"Alternatív gimnázium állami fenntartásban: 2019-től ilyen is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]