[{"available":true,"c_guid":"972039fc-1211-4b12-8b2b-9c22ae04fc72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden déltől egyig kellett terjeszteni az új plakátot, amelyen az ellenzék vezetőit Soros György mellé photoshoppolták.","shortLead":"Kedden déltől egyig kellett terjeszteni az új plakátot, amelyen az ellenzék vezetőit Soros György mellé photoshoppolták.","id":"20180131_Hadgyakorlatot_tartott_a_Fidesz_Facebookhadserege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=972039fc-1211-4b12-8b2b-9c22ae04fc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11f13b5-014e-48ba-abc3-13af25071858","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_Hadgyakorlatot_tartott_a_Fidesz_Facebookhadserege","timestamp":"2018. január. 31. 10:29","title":"Hadgyakorlatot tartott a Fidesz Facebook-hadserege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Még az is lehet, hogy ez enyém\" - mondta a NAV-elnök. ","shortLead":"\"Még az is lehet, hogy ez enyém\" - mondta a NAV-elnök. ","id":"20180130_Tallai_szerint_lehet_hogy_o_beszel_a_Jobbik_leleplezo_felvetelen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf14a4f-2106-4551-a0c0-1945a5ac5b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Tallai_szerint_lehet_hogy_o_beszel_a_Jobbik_leleplezo_felvetelen","timestamp":"2018. január. 30. 21:53","title":"Tállai szerint lehet, hogy ő beszél a Jobbik leleplező felvételén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599f74cc-9924-4e8d-8693-7aad491cd294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ligetben Ligetvédők szándékos gyújtogatásra gyanakodnak, a kár több százezer forint. A ligetvédők három gyanús embert láttak a tábor körül. Csak a ligetvédőkön múlott, hogy nem történt gázrobbanás. A rendőrség a kamerák felvételei alapján nyomoz.\r

\r

","shortLead":"A Ligetben Ligetvédők szándékos gyújtogatásra gyanakodnak, a kár több százezer forint. A ligetvédők három gyanús embert...","id":"20180130_Mar_a_rendorseg_is_vizsgalodik_a_Ligetvedok_taboranak_leegese_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=599f74cc-9924-4e8d-8693-7aad491cd294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27d585b-1638-46d3-a936-9b681488719e","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Mar_a_rendorseg_is_vizsgalodik_a_Ligetvedok_taboranak_leegese_miatt","timestamp":"2018. január. 30. 14:22","title":"Már a rendőrség is vizsgálódik a ligetvédők táborának leégése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699f8c7b-8723-45fa-9809-512e60f3fdb4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Február 22-én zárulhat le a megismételt másodfokú eljárás a Fővárosi Ítélőtáblán B. Krisztiánnak az ügyében, aki a vád szerint öt évvel ezelőtt elkábította volt szeretőjét, majd lúggal öntötte le a nő nemi szervét. ","shortLead":"Február 22-én zárulhat le a megismételt másodfokú eljárás a Fővárosi Ítélőtáblán B. Krisztiánnak az ügyében, aki a vád...","id":"20180131_lugos_orvos_b_krisztian_megismetelt_masodfoku_eljaras","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=699f8c7b-8723-45fa-9809-512e60f3fdb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a5bae5-4b65-40ed-a773-cd0efd8c0161","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_lugos_orvos_b_krisztian_megismetelt_masodfoku_eljaras","timestamp":"2018. január. 31. 18:49","title":"Nem csak a lúgos támadásban lehet bűnös B. Krisztián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d14694-3211-47d4-9afc-9720aaaff763","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Botnik csapata ráengedte a mesterséges intelligenciáját Michael Wolff botránykönyvére és a McDonald's étlapjára, hogy a kettőt keverve hozzon létre egy új könyvet. Egészen parádés lett a végeredmény.","shortLead":"A Botnik csapata ráengedte a mesterséges intelligenciáját Michael Wolff botránykönyvére és a McDonald's étlapjára...","id":"20180130_donald_trump_fire_and_fury_botranykonyv_botnik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24d14694-3211-47d4-9afc-9720aaaff763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c69cba-0337-4421-9d48-8b020d8ee791","keywords":null,"link":"/tudomany/20180130_donald_trump_fire_and_fury_botranykonyv_botnik","timestamp":"2018. január. 30. 09:03","title":"Megkérték a mesterséges intelligenciát, hogy írja újra a Donald Trumpról szóló botránykönyvet, és így is remek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065864c0-131f-464d-8201-ef3e8604e439","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több málnaszörpöt is tesztelt a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Mint kiderült, vannak olyan készítmények, amelyek csak nyomokban tartalmaznak málnát, a gyümölcsízt pedig inkább almával és aromákkal igyekeznek helyettesíteni a gyártók. ","shortLead":"Több málnaszörpöt is tesztelt a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Mint kiderült, vannak olyan készítmények, amelyek csak...","id":"20180131_Sok_malnaszorpben_meg_gyumolcs_sincs_nemhogy_malna","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=065864c0-131f-464d-8201-ef3e8604e439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a099af42-26dd-40a8-8189-0b8a9505f6c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180131_Sok_malnaszorpben_meg_gyumolcs_sincs_nemhogy_malna","timestamp":"2018. január. 31. 16:40","title":"Sok málnaszörpben még gyümölcs sincs, nemhogy málna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db5d78d-24aa-43da-b5ae-ccc531b18744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a régi orosz autónak alaposan megkérik az árát, cserébe azonban hamisítatlan 70-es évekbeli életérzést kaphatunk.","shortLead":"Ennek a régi orosz autónak alaposan megkérik az árát, cserébe azonban hamisítatlan 70-es évekbeli életérzést kaphatunk.","id":"20180131_465_millio_forint_sok_vagy_keves_ezert_a_40_eves_godolloi_ladaert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db5d78d-24aa-43da-b5ae-ccc531b18744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6970bfd1-160c-4fef-899e-07948a42c6b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180131_465_millio_forint_sok_vagy_keves_ezert_a_40_eves_godolloi_ladaert","timestamp":"2018. január. 31. 06:41","title":"4,65 millió forint sok vagy kevés ezért a 40 éves gödöllői Ladáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9facb2c4-5f7a-48c6-bbe1-bc64434cfe00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az új Android-verzióban megbúvó kódrészlet szerint a Samsung tovább csiszolná az arcfelismerős technológiát, hogy a funkció még rosszabb fényviszonyok mellett is használható legyen. Talán a Galaxy S9 lesz az első, ahol bevetik majd?","shortLead":"Egy, az új Android-verzióban megbúvó kódrészlet szerint a Samsung tovább csiszolná az arcfelismerős technológiát...","id":"20180131_galaxy_s9_intelligent_scan_arcfelismeres_iphone_x_face_id","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9facb2c4-5f7a-48c6-bbe1-bc64434cfe00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284d7d6e-1350-4579-9782-764f352942ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180131_galaxy_s9_intelligent_scan_arcfelismeres_iphone_x_face_id","timestamp":"2018. január. 31. 09:03","title":"Izgulhat az Apple? Kitalált valamit a Samsung, ami szerintük a Face ID-nál is jobb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]