Vizsgálat indult Ausztráliában, hogyan adhattak ki véletlenül több tízezer államtitokkal teli dokumentumot - írta a BBC. A kormány ugyanis leselejtezett két iratszekrényt, amelyeknek már a kulcsaik is rég elvesztek. A két szekrényt szokás szerint egy canberrai használtbútorboltba vitték, csakhogy amikor valahogy kinyitották azokat, kiderült, hogy több tízezer titkosított dokumentum volt bennük.

Ezek aztán nem rossz kézbe kerültek, hanem az ABC tévéseihez, akik az iratok információinak többségét publikálták is, de azokat, amelyek nemzetbiztonsági kockázatot is jelentettek volna, nem adták ki. Az akták többsége 2010 környékén készült, de több ausztrál kormány döntéselőkészítő dokumentumait is megtalálták közöttük. Sőt, ott volt a papírok között az a feljegyzés is, amely arról szólt, hogy a kormánytisztviselők mennyire hanyagul bánnak a titkosnak szánt papírokkal.