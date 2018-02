[{"available":true,"c_guid":"092af08b-ec2a-4ae6-aafd-2d55bd0d267f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk úgy tudja, épp egy költségvetési csalási ügyet tárgyaltak, amikor a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség munkatársai magukkal vitték az egyik vádlott védőjét.","shortLead":"A Blikk úgy tudja, épp egy költségvetési csalási ügyet tárgyaltak, amikor a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség munkatársai...","id":"20180131_targyalasrol_vittek_el_egy_ugyvedet_szegeden","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=092af08b-ec2a-4ae6-aafd-2d55bd0d267f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ebb537-69ac-42f1-a580-777861265b57","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_targyalasrol_vittek_el_egy_ugyvedet_szegeden","timestamp":"2018. január. 31. 17:40","title":"Tárgyalásról vittek el egy ügyvédet Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aec85a8-0208-4fd0-9cd5-a1aee2fcb051","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan egymilliárd forintnál is több pénzbe kerül egy kilométer pályafelújítás, egy perc gyorsulást pedig kilencmilliárd forintból tudtak kihozni.","shortLead":"Átlagosan egymilliárd forintnál is több pénzbe kerül egy kilométer pályafelújítás, egy perc gyorsulást pedig...","id":"20180131_Vasuti_felujitasok_egymilliard_forintbol_6_masodpercet_sporolunk_a_menetidon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aec85a8-0208-4fd0-9cd5-a1aee2fcb051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53bc678-c02e-4538-b34e-521e702d9ecf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180131_Vasuti_felujitasok_egymilliard_forintbol_6_masodpercet_sporolunk_a_menetidon","timestamp":"2018. január. 31. 08:33","title":"Vasúti felújítások: egymilliárd forintból 6 másodpercet spórolunk a menetidőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b894f0f-5bec-4bb8-9ffc-6ed7699dd0d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselőnek jól megnőtt a bankhitele is: 56 millióról 242 millió fölé ugrott.","shortLead":"A fideszes képviselőnek jól megnőtt a bankhitele is: 56 millióról 242 millió fölé ugrott.","id":"20180201_banki_erik_vagyonnyilatkozat2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b894f0f-5bec-4bb8-9ffc-6ed7699dd0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe8d7fa-8223-4f0c-9854-3810cab83e99","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_banki_erik_vagyonnyilatkozat2018","timestamp":"2018. február. 01. 03:44","title":"Szépen bevásárolt földekből Bánki Erik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3384c0-8061-4c03-b7db-37e824c12dff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint tiltott adatszerzés gyanújával kerülhetett őrizetbe.","shortLead":"Sajtóhírek szerint tiltott adatszerzés gyanújával kerülhetett őrizetbe.","id":"20180131_megint_letartoztathattak_zuschlag_janost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b3384c0-8061-4c03-b7db-37e824c12dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716aa976-3cab-45c4-8d28-6981ec8a3c53","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_megint_letartoztathattak_zuschlag_janost","timestamp":"2018. január. 31. 20:01","title":"Megint letartóztathatták Zuschlag Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c88985-dd24-4085-85a5-4561adde4706","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ügyvédjén keresztül tagadta, hogy megerőszakolta Rose McGowant.","shortLead":"Az ügyvédjén keresztül tagadta, hogy megerőszakolta Rose McGowant.","id":"20180131_Reg_hallottunk_Harvey_Weinsteinrol_most_megszolalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c88985-dd24-4085-85a5-4561adde4706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e312a760-6351-46f2-bc2c-13f9bd766886","keywords":null,"link":"/kultura/20180131_Reg_hallottunk_Harvey_Weinsteinrol_most_megszolalt","timestamp":"2018. január. 31. 13:53","title":"Rég hallottunk Harvey Weinsteinról, most megszólalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180131_Gyurcsany_olvasataban_a_Fideszre_hullanak_vissza_Lazar_megalazo_szavai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8538782f-a29f-408a-ad1d-6f343a730e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_Gyurcsany_olvasataban_a_Fideszre_hullanak_vissza_Lazar_megalazo_szavai","timestamp":"2018. január. 31. 14:24","title":"Gyurcsány olvasatában a Fideszre hullanak vissza Lázár megalázó szavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c9031b-c5f4-4b64-913f-5af9bd84abce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagykörúti villamospálya egyes szakaszain olyan rossz állapotban vannak a sínek, hogy a villamosok nem tudják tartani a menetrendet és zajosak is.","shortLead":"A nagykörúti villamospálya egyes szakaszain olyan rossz állapotban vannak a sínek, hogy a villamosok nem tudják tartani...","id":"20180130_kozlekedo_tomeg_meg_tobb_helyen_vanszorognak_mostantol_a_koruti_villamosokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42c9031b-c5f4-4b64-913f-5af9bd84abce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b552b78-f387-4acb-bc55-a7749af23ff0","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_kozlekedo_tomeg_meg_tobb_helyen_vanszorognak_mostantol_a_koruti_villamosokat","timestamp":"2018. január. 30. 21:44","title":"Közlekedő Tömeg: Még több helyen vánszorognak mostantól a körúti villamosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6ae7cc-1d92-4e72-b58d-03e4e1345c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista Molnár Zsoltnak csökkent a megtakarítása, viszont lett ez új autója.","shortLead":"A szocialista Molnár Zsoltnak csökkent a megtakarítása, viszont lett ez új autója.","id":"20180201_Molnar_Zsolt_vagyonnyilatkozat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af6ae7cc-1d92-4e72-b58d-03e4e1345c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc493d2-9605-4828-985a-91f18e1e8719","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Molnar_Zsolt_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2018. február. 01. 02:17","title":"Molnár Zsolt lecserélte az Audiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]