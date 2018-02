[{"available":true,"c_guid":"0b3384c0-8061-4c03-b7db-37e824c12dff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint tiltott adatszerzés gyanújával kerülhetett őrizetbe.","shortLead":"Sajtóhírek szerint tiltott adatszerzés gyanújával kerülhetett őrizetbe.","id":"20180131_megint_letartoztathattak_zuschlag_janost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b3384c0-8061-4c03-b7db-37e824c12dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716aa976-3cab-45c4-8d28-6981ec8a3c53","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_megint_letartoztathattak_zuschlag_janost","timestamp":"2018. január. 31. 20:01","title":"Megint letartóztathatták Zuschlag Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354b2fe1-98c0-4c36-b3e5-98a5d5e9647d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád szerint a 36 éves férfi, miután kábítószert és alkoholt is fogyasztott, Budapest belvárosában fenyegette az ott intézkedő rendőröket, hogy mindenkit felrobbant. ","shortLead":"A vád szerint a 36 éves férfi, miután kábítószert és alkoholt is fogyasztott, Budapest belvárosában fenyegette az ott...","id":"20180201_Vadat_emeltek_az_Allah_akbart_kiabalo_magyar_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=354b2fe1-98c0-4c36-b3e5-98a5d5e9647d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5794d25a-52b2-4115-bb0b-8b907ba199a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Vadat_emeltek_az_Allah_akbart_kiabalo_magyar_ellen","timestamp":"2018. február. 01. 09:48","title":"Vádat emeltek az Allah akbart kiabáló magyar ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28270501-e32a-4347-baf8-b72dbc87de04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök vagyoni helyzetéről Havasi Bertalan sajtófőnök számolt be.","shortLead":"A miniszterelnök vagyoni helyzetéről Havasi Bertalan sajtófőnök számolt be.","id":"20180131_orban_vagyonnyilatkozat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28270501-e32a-4347-baf8-b72dbc87de04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8951b2cf-314c-43f7-8e1d-14fee9cacecd","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_orban_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2018. január. 31. 20:15","title":"251 ezer forintot spórolt össze Orbán tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"155f9533-c804-4ad7-a276-cbb580d6b20d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt két éve gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták meg, amiért állítólag illegális szereket adott barátnőjének.","shortLead":"A színészt két éve gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták meg, amiért állítólag illegális szereket adott...","id":"20180201_Nem_indul_eljaras_Jim_Carrey_ellen_volt_baratnoje_halala_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=155f9533-c804-4ad7-a276-cbb580d6b20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6451bead-e435-4ead-8b4e-9354d68aa27b","keywords":null,"link":"/kultura/20180201_Nem_indul_eljaras_Jim_Carrey_ellen_volt_baratnoje_halala_miatt","timestamp":"2018. február. 01. 15:38","title":"Nem indul eljárás Jim Carrey ellen volt barátnője halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353e902a-f153-4466-8223-34301e025438","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely bankszámlája 500 ezer forinttal apadt tavaly óta – anyagilag ezek szerint tehát nem jött be neki az októberi presztízsbeli előrelépés, amellyel a törvényalkotási bizottság elnökéből a Fidesz frakcióvezetője lett. ","shortLead":"Gulyás Gergely bankszámlája 500 ezer forinttal apadt tavaly óta – anyagilag ezek szerint tehát nem jött be neki...","id":"20180201_Anyagilag_nem_jott_be_Gulyasnak_a_frakciovezetoseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=353e902a-f153-4466-8223-34301e025438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fe9108-6c90-4e64-adb9-f6874d366975","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Anyagilag_nem_jott_be_Gulyasnak_a_frakciovezetoseg","timestamp":"2018. február. 01. 01:29","title":"Anyagilag nem jött be Gulyásnak a frakcióvezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283ec0eb-b477-443a-96f7-c58b41b7418e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan juthatnak a férfiak közelebb önmagukhoz, hogyan fejezhetik ki önmaguk és mások számára is az érzelmeiket?","shortLead":"Hogyan juthatnak a férfiak közelebb önmagukhoz, hogyan fejezhetik ki önmaguk és mások számára is az érzelmeiket?","id":"20180201_singer_magdolna_erzo_ferfiak_hvg_extra_pszichologia_szalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=283ec0eb-b477-443a-96f7-c58b41b7418e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3914dc77-4581-4899-85be-7115e4e7e775","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180201_singer_magdolna_erzo_ferfiak_hvg_extra_pszichologia_szalon","timestamp":"2018. február. 01. 13:26","title":"Most már az erős és bátor férfiak is sírhatnak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df0ffc7-149e-45e5-b382-c4d829a3814d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A teljesítménybér és a bérpótlék, de a munkaidő hossza is fontos, amikor kiszámítják a távolléti díjat.","shortLead":"A teljesítménybér és a bérpótlék, de a munkaidő hossza is fontos, amikor kiszámítják a távolléti díjat.","id":"20180202_Akkor_is_jar_penz_a_dolgozonak_ha_nincs_bent_a_munkahelyen__de_mikor_es_mennyi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9df0ffc7-149e-45e5-b382-c4d829a3814d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69ba8d7-7e55-43cc-9720-3b55446161c4","keywords":null,"link":"/kkv/20180202_Akkor_is_jar_penz_a_dolgozonak_ha_nincs_bent_a_munkahelyen__de_mikor_es_mennyi","timestamp":"2018. február. 02. 09:12","title":"Akkor is jár pénz a dolgozónak, ha nincs bent a munkahelyén – de mikor és mennyi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e050f-ce9a-4e9f-a41e-399e7aec5006","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átmenetileg szüneteltetni kell a bejelentéseket fogadó segélyvonalat Franciaországban.","shortLead":"Átmenetileg szüneteltetni kell a bejelentéseket fogadó segélyvonalat Franciaországban.","id":"20180201_szuneteltetik_a_szexualis_zaklatas_aldozatainak_segelyvonalat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff0e050f-ce9a-4e9f-a41e-399e7aec5006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d3d613-5ae7-4814-b8e3-74b3bbdb0def","keywords":null,"link":"/vilag/20180201_szuneteltetik_a_szexualis_zaklatas_aldozatainak_segelyvonalat","timestamp":"2018. február. 01. 22:07","title":"Nem győzik a sok hívást, lekapcsolták a szexuális zaklatás áldozatainak segélyvonalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]