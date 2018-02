[{"available":true,"c_guid":"136e6dd7-330e-4b9c-9267-4c8ad9bd1c16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 9-től kezdik árulni (egyelőre még csak pár országban) az Apple rég várt okoshangszóróját, a HomePodot. Van azonban egy kicsi (pontosabban nem is olyan kicsi) gond vele.\r

\r

","shortLead":"Február 9-től kezdik árulni (egyelőre még csak pár országban) az Apple rég várt okoshangszóróját, a HomePodot. Van...","id":"20180203_homepod_nem_tamogatja_a_spotifyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136e6dd7-330e-4b9c-9267-4c8ad9bd1c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f498dc-0b3a-4a30-b9e6-31b3c437d40a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180203_homepod_nem_tamogatja_a_spotifyt","timestamp":"2018. február. 03. 16:59","title":"Nem árt tudni erről, ha majd esetleg HomePodot vásárolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792c0870-0c18-4fd9-998b-17fbc2b99b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet értesülései szerint az egyesület egy márciustól induló projekt keretében költheti el a nagyrészt az Európai Unió által fizetett, vissza nem térítendő támogatást. ","shortLead":"A Magyar Nemzet értesülései szerint az egyesület egy márciustól induló projekt keretében költheti el a nagyrészt...","id":"20180202_Ketszazmillios_tamogatas_kerult_Retvari_Bence_rokonanak_noegyletehez","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=792c0870-0c18-4fd9-998b-17fbc2b99b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68752c0a-23f3-45a8-81fa-3788564d718e","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Ketszazmillios_tamogatas_kerult_Retvari_Bence_rokonanak_noegyletehez","timestamp":"2018. február. 02. 07:15","title":"Kétszázmilliós támogatás került Rétvári Bence rokonának nőegyletéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc394ba7-c128-490a-88ac-fffcf7e12f47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarországi muszlimok szerint sérelmes, ahogy a közbeszédben megjelenik az iszlám – és nem lóg ki ebből a sorból a Fidesz Vona Gábort befeketíteni próbáló telefonhívása sem. A helyzet a 30-as évekre emlékezteti őket. ","shortLead":"A magyarországi muszlimok szerint sérelmes, ahogy a közbeszédben megjelenik az iszlám – és nem lóg ki ebből a sorból...","id":"20180202_Vonagyalazo_telefonok_a_magyarorszagi_muszlimok_szerint_a_30as_evekhez_hasonlo_hangulatkeltes_zajlik_ellenuk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc394ba7-c128-490a-88ac-fffcf7e12f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162119b1-dfd3-46c9-a38e-0cdc1db2c891","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Vonagyalazo_telefonok_a_magyarorszagi_muszlimok_szerint_a_30as_evekhez_hasonlo_hangulatkeltes_zajlik_ellenuk","timestamp":"2018. február. 02. 11:48","title":"Vona-gyalázó telefonok: a magyarországi muszlimok szerint a 30-as évekhez hasonló hangulatkeltés zajlik ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e650789a-cc6b-487d-b258-ed96e245473f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden munkást sikerült kimenteni egy dél-afrikai aranybánya mélyéről, ahol azért rekedtek, mert a Free State tartomány térségében tomboló vihar miatt előző nap megszakadt az áramellátás.","shortLead":"Minden munkást sikerült kimenteni egy dél-afrikai aranybánya mélyéről, ahol azért rekedtek, mert a Free State tartomány...","id":"20180202_megmenekult_a_fold_alatt_rekedt_955_aranybanyasz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e650789a-cc6b-487d-b258-ed96e245473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268af25b-af46-4bb0-af68-e97386b85179","keywords":null,"link":"/vilag/20180202_megmenekult_a_fold_alatt_rekedt_955_aranybanyasz","timestamp":"2018. február. 02. 07:19","title":"Megmenekült a föld alatt rekedt 955 aranybányász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c474240-e16c-486d-b206-ad115bd60430","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétezer lakást épít meglévő áruházai tetejére az Aldi Berlinben. A cég Budapesten is versenyképes lehetne új projektjével.","shortLead":"Kétezer lakást épít meglévő áruházai tetejére az Aldi Berlinben. A cég Budapesten is versenyképes lehetne új...","id":"20180203_Az_ALDI_uj_projektje_65_ezer_forintert_nyujt_majd_alberletet_a_berlinieknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c474240-e16c-486d-b206-ad115bd60430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4be8d73-92f8-4199-9475-285842c13bbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180203_Az_ALDI_uj_projektje_65_ezer_forintert_nyujt_majd_alberletet_a_berlinieknek","timestamp":"2018. február. 03. 10:04","title":"Az Aldi új projektje: 65 ezer forintért nyújt majd albérletet a berlinieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6174161a-fe25-4de5-8ab5-17ea5bd4a7d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem nukleáris támadásra válaszul is bevethetik az atomot. Korea és Kína pedig húzza meg magát.","shortLead":"Nem nukleáris támadásra válaszul is bevethetik az atomot. Korea és Kína pedig húzza meg magát.","id":"20180203_Ismertettek_Trump_atomhaborus_elveit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6174161a-fe25-4de5-8ab5-17ea5bd4a7d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6471e509-efe2-4ffb-b6f3-51b6e2a26c93","keywords":null,"link":"/vilag/20180203_Ismertettek_Trump_atomhaborus_elveit","timestamp":"2018. február. 03. 08:58","title":"Ismertették Trump atomháborús elveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3899bb-f7f5-468a-8b36-51577d2982ec","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Római Birodalom egykori határainak, a limesnek a maradványait nevezték világörökségi helyszínnek. ","shortLead":"A Római Birodalom egykori határainak, a limesnek a maradványait nevezték világörökségi helyszínnek. ","id":"20180202_Harom_orszaggal_egyutt_palyazunk_a_kovetkezo_vilagoroksegi_helyszinre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3899bb-f7f5-468a-8b36-51577d2982ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be91df9b-b468-4ec4-a2a2-f251c87e0cd4","keywords":null,"link":"/kultura/20180202_Harom_orszaggal_egyutt_palyazunk_a_kovetkezo_vilagoroksegi_helyszinre","timestamp":"2018. február. 02. 15:22","title":"Három országgal együtt pályázunk a következő világörökségi helyszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6360cc-2f38-4783-8981-1b57f1a30a57","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Balázs Attila és David Goffin összecsapása 1 óra 33 percig tartott, a nyitónap után a tavaly DK-döntős belgák 2-0-ra vezetnek.","shortLead":"Balázs Attila és David Goffin összecsapása 1 óra 33 percig tartott, a nyitónap után a tavaly DK-döntős belgák 2-0-ra...","id":"20180202_davis_kupa_balazs_nem_birt_goffinnel_20ra_vezetnek_a_belgak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b6360cc-2f38-4783-8981-1b57f1a30a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71f633b-4e06-436d-b4fb-9e9df2c8196a","keywords":null,"link":"/sport/20180202_davis_kupa_balazs_nem_birt_goffinnel_20ra_vezetnek_a_belgak","timestamp":"2018. február. 02. 19:13","title":"Davis Kupa: Balázs nem bírt Goffinnel, 2-0-ra vezetnek a belgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]