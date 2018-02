[{"available":true,"c_guid":"1e1cf773-8b2f-4d6e-ad6e-ea8f8809b447","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180202_Bunyo_tort_ki_egy_orosz_politikai_beszelgetos_musorban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1cf773-8b2f-4d6e-ad6e-ea8f8809b447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30abd39-66f3-4a10-96ae-27f1e3aac59e","keywords":null,"link":"/kultura/20180202_Bunyo_tort_ki_egy_orosz_politikai_beszelgetos_musorban","timestamp":"2018. február. 02. 11:27","title":"Bunyó tört ki egy orosz politikai beszélgetős műsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbf37a5-5603-4edd-b24c-945f68a562db","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség állatkínzás miatt indított eljárást két olasz férfi ellen. ","shortLead":"A rendőrség állatkínzás miatt indított eljárást két olasz férfi ellen. ","id":"20180202_Csomagtartoba_zsufolva_akartak_22_francia_buldogot_Olaszorszagba_csempeszni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cbf37a5-5603-4edd-b24c-945f68a562db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394c7f48-9f69-4b47-9f72-cbcdf02a7657","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Csomagtartoba_zsufolva_akartak_22_francia_buldogot_Olaszorszagba_csempeszni","timestamp":"2018. február. 02. 08:50","title":"Csomagtartóba zsúfolva akartak 22 francia buldogot Olaszországba csempészni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Dunántúlon még viharos szél is jöhet.","shortLead":"A Dunántúlon még viharos szél is jöhet.","id":"20180203_Havazas_varhato_a_fel_orszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d565dd7-8e61-4449-acd3-f366c56c5e70","keywords":null,"link":"/itthon/20180203_Havazas_varhato_a_fel_orszagban","timestamp":"2018. február. 03. 08:40","title":"Havazás várható a fél országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40b1d80-d306-42f2-9f99-c844a381a1eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pedig ő az ország második leggazdagabb embere.","shortLead":"Pedig ő az ország második leggazdagabb embere.","id":"20180202_A_csehek_Trumpja_a_gazdagokat_hibaztatja_az_elszallt_ingatlanarakert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b40b1d80-d306-42f2-9f99-c844a381a1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8c3f9c-a080-4291-b6ca-e421cc40045c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180202_A_csehek_Trumpja_a_gazdagokat_hibaztatja_az_elszallt_ingatlanarakert","timestamp":"2018. február. 02. 11:41","title":"A csehek Trumpja a gazdagokat hibáztatja az elszállt ingatlanárakért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ee9e30-5e5a-43ef-b86c-8c08fba58642","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"„A világ vezető aukciósházai évek, sőt évtizedek óta nem tudnak mit kezdeni a közép- és kelet-európai régióval. A rendkívül erős és kontrollált lokális piacok, a szigorú védettségi szabályozások, a nemzetközileg kevéssé ismert és bevezetett művészek, az elérhető minőségi munkák hiánya és a tőkeerős gyűjtők vagy befektetők rejtőzködése szinte lehetetlenné, de legalábbis átláthatatlanná teszi az objektív és reális aukciós anyagok összeválogatását” – írtuk 2016 novemberében, a tavalyi 20th Century Art: A Different Perspective elnevezésű aukció felvezetésében.","shortLead":"„A világ vezető aukciósházai évek, sőt évtizedek óta nem tudnak mit kezdeni a közép- és kelet-európai régióval...","id":"20180202_Tarolt_a_cseh_avantgard","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5ee9e30-5e5a-43ef-b86c-8c08fba58642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae29312-870b-407e-b612-d2d778467f0e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180202_Tarolt_a_cseh_avantgard","timestamp":"2018. február. 02. 12:38","title":"Tarolt a cseh avantgárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba3bec4-938f-4b10-b052-6f965907dd54","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A britek úgy látják, megérné a pluszfizetés.","shortLead":"A britek úgy látják, megérné a pluszfizetés.","id":"20180202_Megerne_onnek_heti_350_forintot_hogy_jobban_mukodjon_az_egeszsegugy","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ba3bec4-938f-4b10-b052-6f965907dd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ddfebab-f7fe-4bce-9caf-a66d7f3295b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180202_Megerne_onnek_heti_350_forintot_hogy_jobban_mukodjon_az_egeszsegugy","timestamp":"2018. február. 02. 11:23","title":"Fizetne heti 350 forintot a jobb egészségügyért? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8ef962-a706-4d5e-9659-b50dea39ce56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő számokkal szembesít a Symantec éves kiberbiztonsági jelentése: rengeteg felhasználót ért valamilyen atrocitás a múlt évben a számítógépes bűnözők részéről.","shortLead":"Meglepő számokkal szembesít a Symantec éves kiberbiztonsági jelentése: rengeteg felhasználót ért valamilyen atrocitás...","id":"20180202_norton_cyber_security_insights_2017","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b8ef962-a706-4d5e-9659-b50dea39ce56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bdc4c9-ebd1-4d08-9e3e-1dddb561eed6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180202_norton_cyber_security_insights_2017","timestamp":"2018. február. 02. 13:00","title":"Reméljük, nem volt köztük: közel egymilliárd embert ért tavaly számítógépes támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ef0f07-fb2d-4c76-a5d0-481f415b5ee2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Balázs Attila–Fucsovics Márton kettős öt szettben, 3:6, 4:6, 7:6, 6:4, 5:7 arányban felülmúlta a belga párost (Ruben Bemelmans, Joris de Loore), és ezzel szépített a két ország Davis Kupa párharcában.","shortLead":"A Balázs Attila–Fucsovics Márton kettős öt szettben, 3:6, 4:6, 7:6, 6:4, 5:7 arányban felülmúlta a belga párost (Ruben...","id":"20180203_Megallitottuk_Belgiumot_Orult_meccsen_nyertek_Fucsovicsek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11ef0f07-fb2d-4c76-a5d0-481f415b5ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0b41e2-5f07-47e2-b268-75ec3ef588d1","keywords":null,"link":"/sport/20180203_Megallitottuk_Belgiumot_Orult_meccsen_nyertek_Fucsovicsek","timestamp":"2018. február. 03. 18:59","title":"Megállítottuk Belgiumot: Őrült meccsen nyertek Fucsovicsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]