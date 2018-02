[{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármennyire is hihetetlennek tűnik, már 14 éve velünk van a Facebook. Ennek alkalmából egy olyan funkcióval gazdagították az oldalt, amely segítségével saját magunk és ismerőseink napját is szebbé tehetjük.\r

","shortLead":"Bármennyire is hihetetlennek tűnik, már 14 éve velünk van a Facebook. Ennek alkalmából egy olyan funkcióval...","id":"20180205_facebook_baratsag_napja_oklevel_keszitese_elso_ismerosom_a_facebookon_legtobbet_lajkolo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f9f0c5-c457-4d46-9f57-0a42fb9fae8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180205_facebook_baratsag_napja_oklevel_keszitese_elso_ismerosom_a_facebookon_legtobbet_lajkolo","timestamp":"2018. február. 05. 08:03","title":"Most menjen fel a Facebookra: bekapcsoltak egy funkciót, amit ön is imádni fog és az ismerősei is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f281135-933b-494d-a269-79ca4fa04b56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset még december 15-én történt, a repülő csomagterében lopott ki az elkövető pénzt. Az NFM vizsgálatot sürget, a Budapest Airport szerint a tendenciák jók.","shortLead":"Az eset még december 15-én történt, a repülő csomagterében lopott ki az elkövető pénzt. Az NFM vizsgálatot sürget...","id":"20180206_Vadat_emelhetnek_egy_repteri_tolvaj_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f281135-933b-494d-a269-79ca4fa04b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d99c781-eeac-4b4f-ba9d-c14dd4ad18bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180206_Vadat_emelhetnek_egy_repteri_tolvaj_ellen","timestamp":"2018. február. 06. 16:23","title":"Vádat emelhetnek egy reptéri tolvaj ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli kormány januárban jelentette be, hogy elkezdik visszaszállítani Afrikába a szudáni és eritreai menekülteket az országból. A terv ellen civilek kampányt indítottak, akik pénzt kapnak például a New Israel Fundationtől is, amely mögött Soros György áll.","shortLead":"Az izraeli kormány januárban jelentette be, hogy elkezdik visszaszállítani Afrikába a szudáni és eritreai menekülteket...","id":"20180205_Netanjahu_is_Sorost_latja_a_menekultek_mogott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ccb225-65b6-43d3-9f82-f3c807e89681","keywords":null,"link":"/vilag/20180205_Netanjahu_is_Sorost_latja_a_menekultek_mogott","timestamp":"2018. február. 05. 11:54","title":"Netanjahu is Sorost látja a menekültek mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c416e8a0-6561-46f2-8232-da708e373523","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kilenc ellenzéki párt gyűjti az aláírásokat. ","shortLead":"Kilenc ellenzéki párt gyűjti az aláírásokat. ","id":"20180205_Mar_gyujtik_az_alairasokat_a_3as_metros_nepszavazashoz__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c416e8a0-6561-46f2-8232-da708e373523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0ef5c5-8dc1-450a-804d-b1cc398f81ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Mar_gyujtik_az_alairasokat_a_3as_metros_nepszavazashoz__fotok","timestamp":"2018. február. 05. 11:22","title":"Már gyűjtik az aláírásokat a 3-as metrós népszavazáshoz – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Horgásztóra, strandra és uszodára nyílik majd a kilátás a hevesi börtönből.","shortLead":"Horgásztóra, strandra és uszodára nyílik majd a kilátás a hevesi börtönből.","id":"20180205_Bortont_is_epitenek_egy_uj_magyar_turisztikai_attrakciohoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf9484f-ed26-47ad-bff8-c37ff7ee86a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180205_Bortont_is_epitenek_egy_uj_magyar_turisztikai_attrakciohoz","timestamp":"2018. február. 05. 10:30","title":"Börtönt is építenek egy új magyar turisztikai attrakcióhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31065d53-a2a2-4a77-9a6d-9b778c7176ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán játszanak egy kicsit. A felvétel Kanadában készült, a készítője azt mondta, földbegyökerezett a lábuk, amikor a jegesmedve megközelítette a kutyát. Arra számítottak, hogy a vadállat széttépi a kikötött kutyát. Ezzel szemben úgy viselkedtek, mintha a legjobb barátok lennének. Tudja: ha csak egy videót néz meg ma...","shortLead":"Aztán játszanak egy kicsit. A felvétel Kanadában készült, a készítője azt mondta, földbegyökerezett a lábuk, amikor...","id":"20180205_Csak_egy_video_egy_jegesmedverol_ami_egy_kutyat_simogat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31065d53-a2a2-4a77-9a6d-9b778c7176ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a7d418-567a-4a61-a3ff-6bc87a68d533","keywords":null,"link":"/elet/20180205_Csak_egy_video_egy_jegesmedverol_ami_egy_kutyat_simogat","timestamp":"2018. február. 05. 10:24","title":"Csak egy videó egy jegesmedvéről, ami egy kutyát simogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ee5a9b-b720-44cb-b03e-b6b48ef8c62a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megdöbbentően egyforma képeket készítünk, és erre most már bizonyíték is van.","shortLead":"Megdöbbentően egyforma képeket készítünk, és erre most már bizonyíték is van.","id":"20180205_Torodjon_bele_halalosan_unalmasak_a_fotoi_az_Instagramon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9ee5a9b-b720-44cb-b03e-b6b48ef8c62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a37594-382d-4940-98e3-4b7991f99291","keywords":null,"link":"/elet/20180205_Torodjon_bele_halalosan_unalmasak_a_fotoi_az_Instagramon","timestamp":"2018. február. 05. 09:46","title":"Törődjön bele, halálosan unalmasak a fotói az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a31c36e-cefc-48cc-89ca-79912ab620c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha minden igaz, egy szellemházzal kevesebb lesz nemsokára Budapesten. ","shortLead":"Ha minden igaz, egy szellemházzal kevesebb lesz nemsokára Budapesten. ","id":"20180205_felallvanyoztak_a_volt_partszekhazat_a_koztarsasag_teren","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a31c36e-cefc-48cc-89ca-79912ab620c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b02751-c2f1-43b1-8065-5f8a7b6ec7f8","keywords":null,"link":"/kkv/20180205_felallvanyoztak_a_volt_partszekhazat_a_koztarsasag_teren","timestamp":"2018. február. 05. 18:52","title":"Felállványozták a volt pártszékházat a II. János Pál pápa téren – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]