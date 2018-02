[{"available":true,"c_guid":"b70a6136-d75e-4655-88c6-5d63f6b1b0d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hétfő után kedden is leszakadt egy felsővezeték Rákosrendezőnél. A MÁV-Start szerint késő délutánra állhat helyre a forgalom.","shortLead":"Hétfő után kedden is leszakadt egy felsővezeték Rákosrendezőnél. A MÁV-Start szerint késő délutánra állhat helyre...","id":"20180206_ket_nap_ket_felsovezetekszakadas_ugyanott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b70a6136-d75e-4655-88c6-5d63f6b1b0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02df4d37-3eab-4a5e-b06b-9dd2a6a42629","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180206_ket_nap_ket_felsovezetekszakadas_ugyanott","timestamp":"2018. február. 06. 10:35","title":"Megszínesíti a reggeleket a MÁV: két nap, két felsővezeték-szakadás ugyanott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11cb6501-9af3-4f37-9eea-4e1fd0b414f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"70 százalékkal emelkedtek az árak öt év alatt, és jóval több a készpénzes vásárló. A város ingatlanpiacának origója és fő mozgatórugója még mindig az egyetem.","shortLead":"70 százalékkal emelkedtek az árak öt év alatt, és jóval több a készpénzes vásárló. A város ingatlanpiacának origója és...","id":"20180207_A_kartalanitott_Quaestorugyfelek_porgetik_befektetokent_a_pecsi_ingatlanpiacot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11cb6501-9af3-4f37-9eea-4e1fd0b414f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354eb55b-900e-46c4-baa7-3efd374c58ea","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180207_A_kartalanitott_Quaestorugyfelek_porgetik_befektetokent_a_pecsi_ingatlanpiacot","timestamp":"2018. február. 07. 11:17","title":"A kártalanított Quaestor-ügyfelek pörgetik befektetőként a pécsi ingatlanpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c0d079-cb86-4b97-b31f-d127b96d89d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat – minden nap egyet – színészek tolmácsolásában láthatjuk itt a hvg.hu-n is. Kerekes Éva Grecsó Krisztián szövegét tolmácsolja – 800 karakter a szerelemről.","shortLead":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára...","id":"20180206_Grecso_Krisztian_Kerekes_Eva_Elo_irok_tarsasaga_15_resz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70c0d079-cb86-4b97-b31f-d127b96d89d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789f0e0c-b96c-4061-984a-55b7891e4538","keywords":null,"link":"/kultura/20180206_Grecso_Krisztian_Kerekes_Eva_Elo_irok_tarsasaga_15_resz","timestamp":"2018. február. 06. 09:10","title":"Grecsó: \"Ami annyira jó, hogy már félni kell tőle\" – Élő írók társasága 15. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eff2d41-ca38-4ecf-b269-dbadb621a5d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elitizálódás haszonélvezői Orbán Viktor környezetéből kerülnek ki.","shortLead":"Az elitizálódás haszonélvezői Orbán Viktor környezetéből kerülnek ki.","id":"20180207_Igy_lopjak_el_a_Balatont_a_szemunk_elott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7eff2d41-ca38-4ecf-b269-dbadb621a5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd603ae1-fe99-4afa-8bdb-2e4535fb37d7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180207_Igy_lopjak_el_a_Balatont_a_szemunk_elott","timestamp":"2018. február. 07. 17:07","title":"Így visz Mészáros és Tiborcz mindent a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e0d899-647b-4ff4-85d9-efa3a2a95be5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Troy Deeney obszcén gólöröme miatt eltiltás jöhet, ő viszont megindokolta a mozdulatot.","shortLead":"Troy Deeney obszcén gólöröme miatt eltiltás jöhet, ő viszont megindokolta a mozdulatot.","id":"20180206_Negy_meccses_eltiltast_kapott_ezert_a_mozdulatert_a_Watford_csatara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72e0d899-647b-4ff4-85d9-efa3a2a95be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d96031-846d-43fb-be88-907967398afa","keywords":null,"link":"/sport/20180206_Negy_meccses_eltiltast_kapott_ezert_a_mozdulatert_a_Watford_csatara","timestamp":"2018. február. 06. 13:06","title":"A Watford csatára meg tudja magyarázni, miért mutatott be az egész közönségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az előző hetihez képest 60 százalékkal nőtt a kórházba utaltak száma is. ","shortLead":"Az előző hetihez képest 60 százalékkal nőtt a kórházba utaltak száma is. ","id":"20180207_egyre_tobben_kerulnek_intenzivre_az_influenza_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2565fd9f-0f7d-4ba3-8cc3-03bf16488ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_egyre_tobben_kerulnek_intenzivre_az_influenza_miatt","timestamp":"2018. február. 07. 15:20","title":"Egyre többen kerülnek intenzívre az influenza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e8f114-2464-4953-a0ca-0b7d4c5a31ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp csak hogy napvilágra került, hogy jó pár felhasználónak okoz fejfájást az iPhone X, újabb panaszok érkeznek a jubileumi iPhone-ra.","shortLead":"Épp csak hogy napvilágra került, hogy jó pár felhasználónak okoz fejfájást az iPhone X, újabb panaszok érkeznek...","id":"20180206_hiba_az_iphonexben_bejovo_hivaskor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e8f114-2464-4953-a0ca-0b7d4c5a31ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09ebb3c-8e8f-43bb-bb53-f53fac464bdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180206_hiba_az_iphonexben_bejovo_hivaskor","timestamp":"2018. február. 06. 10:00","title":"Ez egyre rosszabb: újabb problémák az iPhone X-zel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ad424d-6255-4740-aba2-61afbab39744","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"Gondolt már arra, hogy a szomszédjában minden iratuktól, pénzüktől és méltóságuktól megfosztott szolgálók dolgoznak? A modernkori rabszolgaság bárhol, egy kis településen, vagy egy nagyvárosban is felütheti a fejét. Erre hívja fel a figyelmet a rangos Sundance-en sikerrel vetített magyar film, az Egy nő fogságban. Na meg arra, hogy a pokolból kivezető úton a bizalom visszanyerése a legnehezebb feladat.","shortLead":"Gondolt már arra, hogy a szomszédjában minden iratuktól, pénzüktől és méltóságuktól megfosztott szolgálók dolgoznak...","id":"20180207_Egy_no_fogsagban_Woman_Captured_Sundance_filmfesztival_Tuza_Ritter_Bernadett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09ad424d-6255-4740-aba2-61afbab39744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3db1ba-f402-4188-843c-711016cbfaac","keywords":null,"link":"/kultura/20180207_Egy_no_fogsagban_Woman_Captured_Sundance_filmfesztival_Tuza_Ritter_Bernadett","timestamp":"2018. február. 07. 18:20","title":"“50 ezer forinttal meg a ruhával, ami rajtam van, világgá megyek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]