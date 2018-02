[{"available":true,"c_guid":"c8c064b3-60ef-43c9-b32a-1e50fec21447","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG részlege hamarosan bővíti a kínálatot a GT-modellből, ugyanis érkezik a klasszikus szedán változat.","shortLead":"A Mercedes-AMG részlege hamarosan bővíti a kínálatot a GT-modellből, ugyanis érkezik a klasszikus szedán változat.","id":"20180206_Mercedes_AMG_GT_szedan_GT4","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8c064b3-60ef-43c9-b32a-1e50fec21447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac872ab-64f7-4264-81ba-b404214de834","keywords":null,"link":"/cegauto/20180206_Mercedes_AMG_GT_szedan_GT4","timestamp":"2018. február. 06. 10:28","title":"Itt a Mercedes-AMG GT szedán a Porsche Panamera legkomolyabb ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a872679-8e09-4356-964a-143401ab5f35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Földi Kata egy csongrádi strandon sérült meg súlyosan.","shortLead":"Földi Kata egy csongrádi strandon sérült meg súlyosan.","id":"20180207_villam_csapott_bele_a_nyaron_mostanra_teljesen_felepult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a872679-8e09-4356-964a-143401ab5f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14290fa-b494-45a9-81f7-64c566c618fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_villam_csapott_bele_a_nyaron_mostanra_teljesen_felepult","timestamp":"2018. február. 07. 21:34","title":"Villám csapott bele a nyáron, mostanra teljesen felépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dffac91-f17d-4154-b650-f3fb1e9909b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke, amikor az Állami Számvevőszék sorra büntette a pártokat, azt mondta, az ÁSZ munkája mögött Orbán ukáza áll, mint minden más mögött.","shortLead":"A Momentum elnöke, amikor az Állami Számvevőszék sorra büntette a pártokat, azt mondta, az ÁSZ munkája mögött Orbán...","id":"20180206_Perrel_fenyegeti_az_ASZ_FeketeGyor_Andrast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dffac91-f17d-4154-b650-f3fb1e9909b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d751d565-0bc6-4787-9366-0d99578823f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180206_Perrel_fenyegeti_az_ASZ_FeketeGyor_Andrast","timestamp":"2018. február. 06. 17:14","title":"Perrel fenyegeti az ÁSZ Fekete-Győr Andrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c01e5e-c813-4ca9-a876-7975737957a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sorozatbizniszben is farkastörvények uralkodnak. Az X-akták írója, Chris Carter gyakorlatilag ezzel magyarázta meg, hogy a női főszereplő, Gillian Anderson miért keresett kevesebbet a férfi főszereplőnél, David Duchovnynál. ","shortLead":"A sorozatbizniszben is farkastörvények uralkodnak. Az X-akták írója, Chris Carter gyakorlatilag ezzel magyarázta meg...","id":"20180206_Az_Xaktak_chris_carter_gillian_anderson_fizetes_diszkriminacio_david_duchovny","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63c01e5e-c813-4ca9-a876-7975737957a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827902ad-6244-4b6f-aa35-af66a929c1b5","keywords":null,"link":"/kultura/20180206_Az_Xaktak_chris_carter_gillian_anderson_fizetes_diszkriminacio_david_duchovny","timestamp":"2018. február. 06. 10:28","title":"Az X-akták írója elmondta, miért keresett kevesebbet a sorozat női főszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86b83e-49eb-417c-9522-5d5cd68ef12d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány óra alatt több mint tízmilliószor nézték meg azt a videót, amelyen a SpaceX hatalmas rakétájának kedd esti fellövése, illetve az utána történt, űrtörténelmi fontosságú események láthatók.","shortLead":"Néhány óra alatt több mint tízmilliószor nézték meg azt a videót, amelyen a SpaceX hatalmas rakétájának kedd esti...","id":"20180207_spacex_falcon_heavy_raketa_felloves_video_stream","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b86b83e-49eb-417c-9522-5d5cd68ef12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92402ba6-eab6-4f83-bc42-25ed83b8d6fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180207_spacex_falcon_heavy_raketa_felloves_video_stream","timestamp":"2018. február. 07. 10:03","title":"35 perc történelem: itt végignézheti a SpaceX Falcon Heavy rakéta fellövését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae96ac65-8fe2-4c90-84d3-d02d2c530e5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Diákparlament február 23-ra ismét az utcára hívja azokat, akik korszerű, diákközpontú, igazságos oktatási rendszert szeretnének.","shortLead":"A Független Diákparlament február 23-ra ismét az utcára hívja azokat, akik korszerű, diákközpontú, igazságos oktatási...","id":"20180207_nem_allt_ki_vitara_orban_jon_az_ujabb_diaktuntetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae96ac65-8fe2-4c90-84d3-d02d2c530e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecaccb4d-2480-420f-9169-d79eb8ca1952","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_nem_allt_ki_vitara_orban_jon_az_ujabb_diaktuntetes","timestamp":"2018. február. 07. 20:07","title":"Nem állt ki vitára Orbán, jön az újabb diáktüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf9f99b-dc4c-411a-99c7-50af316d9569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rengeteget dolgozó Lázár János mellett viccelődik a videóban Orbán Viktor, megszólal a miniszter sofőrje és a felesége is. És ez még csak az első rész.","shortLead":"A rengeteget dolgozó Lázár János mellett viccelődik a videóban Orbán Viktor, megszólal a miniszter sofőrje és...","id":"20180207_Mire_keszul_Lazar_Janos_Ilyen_durva_imazsvideo_meg_Orbanrol_sem_keszul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddf9f99b-dc4c-411a-99c7-50af316d9569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b1cdd7-04bc-4bd2-a02c-a6774329af8f","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_Mire_keszul_Lazar_Janos_Ilyen_durva_imazsvideo_meg_Orbanrol_sem_keszul","timestamp":"2018. február. 07. 16:12","title":"Mire készül Lázár János? Ilyen durva imázsvideó még Orbánról sincs mostanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d95447-2664-47cf-99e6-cd489d0d7f21","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Arra számít az adóhatóság, hogy az adózók negyede küldi majd be így az adatait.","shortLead":"Arra számít az adóhatóság, hogy az adózók negyede küldi majd be így az adatait.","id":"20180207_spanyolorszagban_appon_adjak_be_az_adobevallast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8d95447-2664-47cf-99e6-cd489d0d7f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c670d4a-642e-41ad-b6a9-fb051f7337ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20180207_spanyolorszagban_appon_adjak_be_az_adobevallast","timestamp":"2018. február. 07. 17:50","title":"Spanyolországban nemhogy söralátéten, appon adják be az adóbevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]