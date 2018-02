[{"available":true,"c_guid":"bf2b0ffc-2709-4e0a-8265-b880d1df2438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai mikrobiológusok összekötötték a mikroszkópot a mesterséges intelligenciával, hogy ilyen módon is enyhítsék a szakemberhiányból adódó gondokat. A végeredmény igen meggyőző lett.","shortLead":"Az amerikai mikrobiológusok összekötötték a mikroszkópot a mesterséges intelligenciával, hogy ilyen módon is enyhítsék...","id":"20180207_okosmikroszkop_mesterseges_intelligencia_egeszsegugy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf2b0ffc-2709-4e0a-8265-b880d1df2438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb711981-86c5-4941-bff6-5cd9d460a6cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180207_okosmikroszkop_mesterseges_intelligencia_egeszsegugy","timestamp":"2018. február. 07. 08:03","title":"Rákötötték a mesterséges intelligenciát egy mikroszkópra: 93%-os pontossággal ismeri fel a halálos kórokozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38599dd5-6302-4860-9d8b-baf696b1b84f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most mutatják be Olaszországban, hogyan is épül fel majd ez a sorozat.","shortLead":"Most mutatják be Olaszországban, hogyan is épül fel majd ez a sorozat.","id":"20180206_MotoE_elektromos_motoros_vb","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38599dd5-6302-4860-9d8b-baf696b1b84f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2630482-1bfb-40cb-a53b-e0d2d74d0d65","keywords":null,"link":"/cegauto/20180206_MotoE_elektromos_motoros_vb","timestamp":"2018. február. 06. 11:23","title":"A néma Forma–1 után jön az elektromos MotoGP is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ccd9919-ebed-4260-af8a-cf297be9040a","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Nem rossz! ","shortLead":"Nem rossz! ","id":"20180206_Havi_masfel_millio_lakaskiadasbol_a_kepviseloi_fizu_melle","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ccd9919-ebed-4260-af8a-cf297be9040a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f87ac0-313c-45eb-88e1-6bc168a34e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20180206_Havi_masfel_millio_lakaskiadasbol_a_kepviseloi_fizu_melle","timestamp":"2018. február. 06. 16:55","title":"Havi másfél millió lakáskiadásból a képviselői fizu mellé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7bfae7-8b95-4944-83d7-fe9823dc5ab4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a teljesen új Sprinter, melyből többek közt tisztán elektromos hajtásláncú változat is készül.","shortLead":"Megérkezett a teljesen új Sprinter, melyből többek közt tisztán elektromos hajtásláncú változat is készül.","id":"20180207_elektromos_dobozos_hangtalanul_suhan_a_vadonatuj_mercedes_esprinter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac7bfae7-8b95-4944-83d7-fe9823dc5ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916cbf52-64d9-4824-aa96-2d40e12617ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20180207_elektromos_dobozos_hangtalanul_suhan_a_vadonatuj_mercedes_esprinter","timestamp":"2018. február. 07. 10:21","title":"Elektromos dobozos: Hangtalanul suhan a vadonatúj Mercedes eSprinter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cb28d7-0a34-420d-86e1-089fd638f7b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átfogó megújulást szeretnének elérni. Talán örökre vége a térdig lógó öltönyujjak korszakának.","shortLead":"Átfogó megújulást szeretnének elérni. Talán örökre vége a térdig lógó öltönyujjak korszakának.","id":"20180207_Itt_a_Nemzeti_Design_Zrt_forradalmasitja_a_magyar_divatipart_a_kormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58cb28d7-0a34-420d-86e1-089fd638f7b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf96532-589b-4ee9-ae98-31561feb6d7f","keywords":null,"link":"/kkv/20180207_Itt_a_Nemzeti_Design_Zrt_forradalmasitja_a_magyar_divatipart_a_kormany","timestamp":"2018. február. 07. 11:59","title":"Indul a Nemzeti Design Zrt., forradalmasítja a magyar divatipart a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e64282-0f7a-4bc7-b7e4-3616c52666d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gőgös Zoltán elnökhelyettes szerint a jelöltségtől visszalépő Hiesz György valami pletykát hallhatott, míg Hiesz azt mondja, neki Fodor mondta, hogy ő indul a körzetben, amit megerősített a párt elnöke is. Vona Gábor mindenesetre örülhet.","shortLead":"Gőgös Zoltán elnökhelyettes szerint a jelöltségtől visszalépő Hiesz György valami pletykát hallhatott, míg Hiesz azt...","id":"20180207_Eleg_nagy_a_kavaras_a_gyongyosi_MSZP_nem_ker_Fodorbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91e64282-0f7a-4bc7-b7e4-3616c52666d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da65864-6282-44eb-bb7c-4e2a056b2635","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_Eleg_nagy_a_kavaras_a_gyongyosi_MSZP_nem_ker_Fodorbol","timestamp":"2018. február. 07. 17:38","title":"Csapdában az MSZP: hatalmas a kavarás Vona körzetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74e6fed-f8ad-4b5e-a599-9797bb986136","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Edzőként még zöldfülűnek számít a négyszeres BL-győztes Clarence Seedorf, aki a spanyol csapathoz szegődött.","shortLead":"Edzőként még zöldfülűnek számít a négyszeres BL-győztes Clarence Seedorf, aki a spanyol csapathoz szegődött.","id":"20180206_Egyedulallo_BLgyoztes_lett_a_Deportivo_edzoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c74e6fed-f8ad-4b5e-a599-9797bb986136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effd8c0b-d66e-41a8-b577-dcfcb929a426","keywords":null,"link":"/sport/20180206_Egyedulallo_BLgyoztes_lett_a_Deportivo_edzoje","timestamp":"2018. február. 06. 09:58","title":"Egyedülálló BL-győztes lett a Deportivo edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c990d6-c80a-49a4-b085-dcb85c809a22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszólalásig hasonlít az Apple okosórájára, árban mégis jelentős különbséggel kapható a Xiaomi leányvállalatának terméke. És nem ez az egyetlen jellemző, ami miatt érdemes rá figyelmet szentelni. ","shortLead":"Megszólalásig hasonlít az Apple okosórájára, árban mégis jelentős különbséggel kapható a Xiaomi leányvállalatának...","id":"20180206_xiaomi_amazfit_bip_okosora_vasarlas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67c990d6-c80a-49a4-b085-dcb85c809a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5f4b8a-e913-49c2-b27c-a694240de36e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180206_xiaomi_amazfit_bip_okosora_vasarlas","timestamp":"2018. február. 06. 15:03","title":"Van egy okosóra, amely csak 25 ezer forintba kerül, pedig 30 napig bírja egy töltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]