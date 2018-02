[{"available":true,"c_guid":"1bc10005-ba47-4562-b74a-7731f778b60f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő péntektől négy napon át korlátlan belföldi adatot ad a Telekom havidíjas mobilinternet előfizetőinek. A különleges kedvezmény háttere, hogy a Telekom azon a hétvégén ügyfelszolgálati rendszereit bővíti és fejleszti, így csak korlátozottan tudják majd kiszolgálni az ügyfeleket.","shortLead":"Jövő péntektől négy napon át korlátlan belföldi adatot ad a Telekom havidíjas mobilinternet előfizetőinek. A különleges...","id":"20180206_magyar_telekom_korlatlan_mobilinternet_ingyen_februar_hetvege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bc10005-ba47-4562-b74a-7731f778b60f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa72bcf1-915b-4bd6-ac57-2b451b58088a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180206_magyar_telekom_korlatlan_mobilinternet_ingyen_februar_hetvege","timestamp":"2018. február. 06. 13:33","title":"Erről tudjon: 4 napon át ingyen lesz a korlátlan internet a Telekomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0016c48-f186-4fdd-bcd9-65963092b28e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kommunista Észak-Korea a jelek szerint kijátssza a női kártyát a 2018-as téli olimpián. Az elszigetelt diktatúrából nemcsak Kim Dzsong Un kedvenc lányzenekarát, az észak-koreai Spice Girlsként emlegetett Moranbong együttest küldik a sporteseményre, hanem vörös egyenkabátba öltöztetett szurkolólányok meglehetősen népes csoportját is.","shortLead":"A kommunista Észak-Korea a jelek szerint kijátssza a női kártyát a 2018-as téli olimpián. Az elszigetelt diktatúrából...","id":"20180207_valosagos_voros_hadsereget_kuldtek_szurkolni_a_teli_olimpiara_eszak_koreabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0016c48-f186-4fdd-bcd9-65963092b28e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c21875a-a2b5-468c-ad9b-1132403266be","keywords":null,"link":"/elet/20180207_valosagos_voros_hadsereget_kuldtek_szurkolni_a_teli_olimpiara_eszak_koreabol","timestamp":"2018. február. 07. 11:56","title":"Valóságos vörös hadsereget küldtek szurkolni a téli olimpiára Észak-Koreából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06c8973-c89c-4897-9967-dc8fec76b6dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Heves Megyei Ügyészség kerítéssel vádol egy testvérpárt, akik azt is megszabták a lányoknak, meddig tartsanak a különböző szolgáltatások.\r

\r

","shortLead":"A Heves Megyei Ügyészség kerítéssel vádol egy testvérpárt, akik azt is megszabták a lányoknak, meddig tartsanak...","id":"20180206_12_not_futtattak_Berlinben_70_milliot_szedtek_ossze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e06c8973-c89c-4897-9967-dc8fec76b6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66823c66-5144-4fcb-b88f-ce15134571ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180206_12_not_futtattak_Berlinben_70_milliot_szedtek_ossze","timestamp":"2018. február. 06. 11:22","title":"12 nőt futtattak Berlinben, 70 milliót szedtek össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok felhasználó panaszkodott arra, hogy nem lehet rendesen böngészni a filmek és sorozatok között a Netflixen. Egy Reddit-felhasználó megoldott a problémát.","shortLead":"Sok felhasználó panaszkodott arra, hogy nem lehet rendesen böngészni a filmek és sorozatok között a Netflixen...","id":"20180207_netflix_filmek_sorozatok_keresese_flixable","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8087c9-d9ba-45fd-b153-e2a64f87b966","keywords":null,"link":"/tudomany/20180207_netflix_filmek_sorozatok_keresese_flixable","timestamp":"2018. február. 07. 18:03","title":"Csak gyakorolni akarta a programozást, aztán jobb keresőt írt a Netflixhez, mint maga a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede2fdfc-78f1-448f-9c2f-fd9b941a4d8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozdonyvezető készített fotót arról a két fiatalról, akik egy pesterzsébeti átjáróban keltek át a síneken, piros jelzésnél, pillanatokkal a vonat érkezése előtt. A diákok a szerelvény dudálására sem reagáltak.","shortLead":"A mozdonyvezető készített fotót arról a két fiatalról, akik egy pesterzsébeti átjáróban keltek át a síneken, piros...","id":"20180206_Piros_volt_a_jelzes_dudalt_a_vonat_megis_atmentek_a_sineken","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ede2fdfc-78f1-448f-9c2f-fd9b941a4d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e816c3-6415-4b40-83fd-c7dc667a52cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180206_Piros_volt_a_jelzes_dudalt_a_vonat_megis_atmentek_a_sineken","timestamp":"2018. február. 06. 21:11","title":"Piros volt a jelzés, dudált a vonat, mégis átmentek a síneken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az üzemanyaghiány miatt több kórházban és orvosi központban leállították már a generátorokat. Nemsokára az ivóvízzel is baj lehet, mert az agyonszivattyúzott kutak lassan kiapadnak.","shortLead":"Az üzemanyaghiány miatt több kórházban és orvosi központban leállították már a generátorokat. Nemsokára az ivóvízzel is...","id":"20180206_nagy_bajba_kerulhetnek_a_gazai_korhazak_alig_maradt_uzemanyaguk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bceced-68e8-4db6-a8c1-16d1eaceef53","keywords":null,"link":"/vilag/20180206_nagy_bajba_kerulhetnek_a_gazai_korhazak_alig_maradt_uzemanyaguk","timestamp":"2018. február. 06. 19:55","title":"Nagy bajba kerülhetnek a gázai kórházak, alig maradt üzemanyaguk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A DVSC-TVP női kézilabdaklubot ötmillió forintos pénzbírsággal és három zárt kapus mérkőzéssel sújtotta a magyar szövetség (MKSZ) rasszista szurkolói megnyilvánulások miatt.","shortLead":"A DVSC-TVP női kézilabdaklubot ötmillió forintos pénzbírsággal és három zárt kapus mérkőzéssel sújtotta a magyar...","id":"20180207_rasszizmus_a_lelaton_durva_birsagot_kapott_a_DVSC","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86c35a0-2453-4012-88e2-1d17926b4fcd","keywords":null,"link":"/sport/20180207_rasszizmus_a_lelaton_durva_birsagot_kapott_a_DVSC","timestamp":"2018. február. 07. 21:55","title":"Rasszizmus a lelátón: durva bírságot kapott a DVSC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365c27-a78c-40a1-b5fc-d3368bc5ae52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2018-as választások előtti szövetségi politikáról egyeztetne az LMP Fekete-Győr András pártjával.","shortLead":"A 2018-as választások előtti szövetségi politikáról egyeztetne az LMP Fekete-Győr András pártjával.","id":"20180207_Kozeledne_az_LMP_a_Momentumhoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7365c27-a78c-40a1-b5fc-d3368bc5ae52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9103c722-11fd-4a3b-952f-db13d0c5a19a","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_Kozeledne_az_LMP_a_Momentumhoz","timestamp":"2018. február. 07. 13:48","title":"Közeledne az LMP a Momentumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]