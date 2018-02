[{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi szövetségi kapitány szerint az új szakvezetőnek össze kell rántania a csapatot, amelyik akár csoportgyőztes is lehet a Nemzetek Ligájában. ","shortLead":"A korábbi szövetségi kapitány szerint az új szakvezetőnek össze kell rántania a csapatot, amelyik akár csoportgyőztes...","id":"20180208_dardai_sok_minden_szetcsuszott_a_valogatottnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b352bae-166f-45c1-b131-8f1630a40ecd","keywords":null,"link":"/sport/20180208_dardai_sok_minden_szetcsuszott_a_valogatottnal","timestamp":"2018. február. 08. 13:20","title":"Dárdai: Sok minden szétcsúszott a válogatottnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b2eb36-a050-4a62-a528-58fd45f363e2","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"Végtelenül szomorú világ ez.","shortLead":"Végtelenül szomorú világ ez.","id":"20180208_Vajna_Timea_mar_megint_azon_panaszkodik_nincs_penze_uj_ruhara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06b2eb36-a050-4a62-a528-58fd45f363e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1e7af1-5a9a-4fbf-af62-f770b0493f78","keywords":null,"link":"/elet/20180208_Vajna_Timea_mar_megint_azon_panaszkodik_nincs_penze_uj_ruhara","timestamp":"2018. február. 08. 09:56","title":"Vajna Tímea már megint azon panaszkodik, nincs pénze új ruhára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6c0f9b-0a9b-45f2-96b8-9b42841dd1e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasban és Zalában van gond.\r

","shortLead":"Vasban és Zalában van gond.\r

","id":"20180208_nagy_a_ho_23_telepules_maradt_aram_nelkul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe6c0f9b-0a9b-45f2-96b8-9b42841dd1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f85c26-0e47-444b-8d11-4a8fde189c0d","keywords":null,"link":"/itthon/20180208_nagy_a_ho_23_telepules_maradt_aram_nelkul","timestamp":"2018. február. 08. 06:33","title":"Nagy a hó, 23 település maradt áram nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa8a123-ab6d-4632-a192-06277fccdf94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új, már készülőben lévő európai szuperszámítógép nemcsak a világ egyik legerősebb ilyen eszköze lehet, de a kontinens tudományos életének is hatalmas lökést adhat. Gyengébb, de hasonlóan szuper gépek Magyarországon is vannak.","shortLead":"Az új, már készülőben lévő európai szuperszámítógép nemcsak a világ egyik legerősebb ilyen eszköze lehet, de...","id":"20180208_szuperszamitogep_kina_europa_magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa8a123-ab6d-4632-a192-06277fccdf94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1170310-853e-43cf-82bd-4e9d814e82ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180208_szuperszamitogep_kina_europa_magyarorszag","timestamp":"2018. február. 08. 20:23","title":"5 magyar városban van szuperszámítógép – de mégis mit csinálnak velük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98beab2-c273-4c61-b6b9-d4dcf624101f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pesti belváros sajátja az évente egyszeri \"holdtölte\". Nem éppen égi, inkább nagyon is földi jelenség, és három napig tart. Végig kell enni. Hosszú hétvége lesz. ","shortLead":"A pesti belváros sajátja az évente egyszeri \"holdtölte\". Nem éppen égi, inkább nagyon is földi jelenség, és három napig...","id":"20180207_Toltott_Hold","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a98beab2-c273-4c61-b6b9-d4dcf624101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311b10f1-8ab6-4f83-ad9f-7d325b163d9e","keywords":null,"link":"/elet/20180207_Toltott_Hold","timestamp":"2018. február. 08. 19:19","title":"Háromnapos töltekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7bc993-0dec-40d3-9430-56ccbf06f8d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közösségi összefogással épült, az építész is önkéntesen dolgozott. ","shortLead":"Közösségi összefogással épült, az építész is önkéntesen dolgozott. ","id":"20180208_Megdobbent_arcot_vag_ez_a_szentpetervari_templom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca7bc993-0dec-40d3-9430-56ccbf06f8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa4211f-3479-40cc-8d7c-1be74be0d8ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180208_Megdobbent_arcot_vag_ez_a_szentpetervari_templom","timestamp":"2018. február. 08. 14:19","title":"Olyan arcot vág ez a szentpétervári imaház, mint a csirke, ami most bújt ki a tojásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a06247-ff47-4310-a7da-0955555ba99c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zebrahal az öngyógyítás mestere: még súlyos sérülés után is képes regenerálni saját szívét, ráadásul nem egy fix protokoll szerint, hanem nagyon változatos módokon. ","shortLead":"A zebrahal az öngyógyítás mestere: még súlyos sérülés után is képes regenerálni saját szívét, ráadásul nem egy fix...","id":"20180208_zebrahal_sziv_regeneralas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46a06247-ff47-4310-a7da-0955555ba99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358e93bb-133f-435e-bf3e-03ded51bfa3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180208_zebrahal_sziv_regeneralas","timestamp":"2018. február. 08. 16:03","title":"Bárcsak olyanok lennénk, mint a zebrahal: képes regenerálni a saját szívét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f053662d-7c70-470f-8e29-b44680806c16","c_author":"","category":"elet","description":"Az osztrák fővárosban nem csak a húszéveseké a digitális világ.\r

\r

","shortLead":"Az osztrák fővárosban nem csak a húszéveseké a digitális világ.\r

\r

","id":"20180209_Becsben_XXI_szazadi_programot_inditott_a_nyugdijasoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f053662d-7c70-470f-8e29-b44680806c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935f9649-a8de-4dc7-af9c-f313587bad62","keywords":null,"link":"/elet/20180209_Becsben_XXI_szazadi_programot_inditott_a_nyugdijasoknak","timestamp":"2018. február. 09. 15:14","title":"Bécsben XXI. századi programot indítottak a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]