[{"available":true,"c_guid":"1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábia legfőbb vallási testületének egyik tagja tett fontos kijelentést egy tévéműsorban a muszlim nők öltözködésével kapcsolatban. ","shortLead":"Szaúd-Arábia legfőbb vallási testületének egyik tagja tett fontos kijelentést egy tévéműsorban a muszlim nők...","id":"20180210_ha_minden_igaz_elfelejthetik_a_hosszu_fekete_ruhat_az_arab_nok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327339fb-4ffb-4c6a-9858-2d8956df421d","keywords":null,"link":"/vilag/20180210_ha_minden_igaz_elfelejthetik_a_hosszu_fekete_ruhat_az_arab_nok","timestamp":"2018. február. 10. 21:47","title":"Ha minden igaz, elfelejthetik a hosszú, fekete ruhát az arab nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09853f4-f611-4093-9fcc-684755615309","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kísérleti jelleggel bevezették a rövidített munkaidőt, a fizetést viszont továbbra is öt napért kapják a dolgozók.","shortLead":"Kísérleti jelleggel bevezették a rövidített munkaidőt, a fizetést viszont továbbra is öt napért kapják a dolgozók.","id":"20180209_Heti_negy_napot_kell_csak_dolgozni_egy_ujzelandi_cegnel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c09853f4-f611-4093-9fcc-684755615309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7259db62-20bb-4d45-b112-b81b9728ecdd","keywords":null,"link":"/elet/20180209_Heti_negy_napot_kell_csak_dolgozni_egy_ujzelandi_cegnel","timestamp":"2018. február. 09. 16:52","title":"Heti négy napot kell csak dolgozni egy új-zélandi cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"999811f6-3a77-4121-a9a9-ec9253065871","c_author":"Révész Sándor","category":"vilag","description":"Nagy Sándorként, Napóleonként istenítették, a nemzeti mitológia része volt, a szovjet blokk államaitól időnként eltérő politikájáért Nyugaton is értékelték. A bálványt végül megsemmisítették, de nem a nép, nem az ellenzék, hanem saját káderei. ","shortLead":"Nagy Sándorként, Napóleonként istenítették, a nemzeti mitológia része volt, a szovjet blokk államaitól időnként eltérő...","id":"201803__ceausescu_100__akarpatok_geniusza__masodik_mao__feltisten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=999811f6-3a77-4121-a9a9-ec9253065871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9153fb-ec8c-4fc5-af23-89bf3eb422c9","keywords":null,"link":"/vilag/201803__ceausescu_100__akarpatok_geniusza__masodik_mao__feltisten","timestamp":"2018. február. 10. 09:15","title":"A legázsiaibb európai diktátor, akit saját emberei végeztek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfb8208-c2ea-49d9-bfff-e129098bbdd0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbánt nem engedik be, de az emberminiszter imareggeli címén be tudott slisszolni. Még egy Fontos Amerikaival is beszélgetett.","shortLead":"Orbánt nem engedik be, de az emberminiszter imareggeli címén be tudott slisszolni. Még egy Fontos Amerikaival is...","id":"20180209_Balog_Zoltan_bejutott_a_Feher_Hazba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdfb8208-c2ea-49d9-bfff-e129098bbdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7409c15-e9a5-467e-89ec-ac8c2a9f7a87","keywords":null,"link":"/vilag/20180209_Balog_Zoltan_bejutott_a_Feher_Hazba","timestamp":"2018. február. 09. 19:18","title":"Balog Zoltán bejutott a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138f949b-a232-4a76-8b0c-9cd6d6960821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple is megerősítette, hogy igazak az iOS-forráskód kiszivárgásával kapcsolatos hírek. Azonban azt is hozzátette, ez nem érinti az eszközök biztonságát.","shortLead":"Az Apple is megerősítette, hogy igazak az iOS-forráskód kiszivárgásával kapcsolatos hírek. Azonban azt is hozzátette...","id":"20180209_kiszivargott_az_ios9_forraskodja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=138f949b-a232-4a76-8b0c-9cd6d6960821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f19d12a-4cb7-480d-87d4-3b7dc33d35d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180209_kiszivargott_az_ios9_forraskodja","timestamp":"2018. február. 09. 17:01","title":"Kiszivárgott az iOS forráskódja, de pánikra semmi ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289b9498-b719-41e1-bf22-f7ff53bef31b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180209_Itt_a_Han_Solofilm_szinkronos_elozetese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=289b9498-b719-41e1-bf22-f7ff53bef31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc12ea1-d686-4772-a19b-629f5b2ba3c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180209_Itt_a_Han_Solofilm_szinkronos_elozetese","timestamp":"2018. február. 09. 10:57","title":"Itt a Han Solo-film szinkronos előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8deebe-7ccf-43e8-b91c-be20579b93d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Petefészekszövetben a legkorábbi fázistól egészen a teljes érésig jutott a petesejt.","shortLead":"Petefészekszövetben a legkorábbi fázistól egészen a teljes érésig jutott a petesejt.","id":"20180209_eloszor_sikerult_laborban_emberi_petesejtet_noveszteni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c8deebe-7ccf-43e8-b91c-be20579b93d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0971621a-9d96-4521-bc7c-a76abe2c13ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180209_eloszor_sikerult_laborban_emberi_petesejtet_noveszteni","timestamp":"2018. február. 09. 14:40","title":"Először sikerült laborban emberi petesejtet növeszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aaa2f9c-cc5d-4fb4-8d93-b86125031bbd","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A milliós nézettséget generáló önsanyargató internetes videóknak mostanra már történelme van. A test felgyújtásától kezdve a csípős paprika elfogyasztásán át a fahéj fullasztó hatásáig minden, józan ésszel elképzelhetetlen dolgot kipróbálnak a kamaszok, és a szenvedésüket tanúsító videókat tömegével töltik fel a netre. Az online kihívások népszerűsége mögött a kutatók dopamint szimatolnak.","shortLead":"A milliós nézettséget generáló önsanyargató internetes videóknak mostanra már történelme van. A test felgyújtásától...","id":"20180209_Ezeknek_elment_az_eszuk_Az_emberi_hulyeseg_internetes_pocegodrenek_melyere_astunk_internetes_kihivas_Youtube_challenge","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aaa2f9c-cc5d-4fb4-8d93-b86125031bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbe1833-2022-4129-bf3a-e0fbe839b371","keywords":null,"link":"/elet/20180209_Ezeknek_elment_az_eszuk_Az_emberi_hulyeseg_internetes_pocegodrenek_melyere_astunk_internetes_kihivas_Youtube_challenge","timestamp":"2018. február. 09. 20:00","title":"Ezeknek elment az eszük? Az emberi hülyeség mélyére ástunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]