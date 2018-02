[{"available":true,"c_guid":"d8b30f00-9cd9-4c50-b27d-1e0e49d86539","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amszterdamból Londonba eleinte fél órával hosszabb lesz az út, mint Londonból Amszterdamba az útlevélellenőrzés miatt, de később ez változhat.","shortLead":"Amszterdamból Londonba eleinte fél órával hosszabb lesz az út, mint Londonból Amszterdamba az útlevélellenőrzés miatt...","id":"20180210_komoly_konkurenciat_kapnak_az_amszterdam_es_london_kozotti_legi_jaratok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8b30f00-9cd9-4c50-b27d-1e0e49d86539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1519fde2-7272-4d16-a755-956f73054d4d","keywords":null,"link":"/vilag/20180210_komoly_konkurenciat_kapnak_az_amszterdam_es_london_kozotti_legi_jaratok","timestamp":"2018. február. 10. 20:42","title":"Komoly konkurenciát kapnak az Amszterdam és London közötti légi járatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem hó, sem eső nem várható vasárnap, de hétfőtől újra csapadékos idő valószínű, erős széllel.","shortLead":"Sem hó, sem eső nem várható vasárnap, de hétfőtől újra csapadékos idő valószínű, erős széllel.","id":"20180210_fagyos_ejjel_utan_csendes_vasarnap_jon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20569475-6b8d-4109-a809-b8b443ab1192","keywords":null,"link":"/itthon/20180210_fagyos_ejjel_utan_csendes_vasarnap_jon","timestamp":"2018. február. 10. 17:34","title":"Fagyos éjjel után csendes vasárnap jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da7439-9582-47da-9187-ca819686d76d","c_author":"Tálas Andrea","category":"vilag","description":"Továbbra is a korrupció a legfőbb kifogás az EU soros elnökségét 11 éves uniós tagsága során első ízben ellátó Bulgáriával szemben, ahol Bojko Boriszov szélsőjobboldali pártokat is bevont a kormányba.","shortLead":"Továbbra is a korrupció a legfőbb kifogás az EU soros elnökségét 11 éves uniós tagsága során első ízben ellátó...","id":"201802__bolgar_unios_elnokseg__korrupcio__szelsoseges_miniszterek__helyben_jarnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da7439-9582-47da-9187-ca819686d76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046554a7-516c-47f6-b157-89270912f204","keywords":null,"link":"/vilag/201802__bolgar_unios_elnokseg__korrupcio__szelsoseges_miniszterek__helyben_jarnak","timestamp":"2018. február. 10. 15:30","title":"Az ország, amely a mienknél is jobban szúrja az OLAF szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dd4604-fdb1-469f-8f3b-fc633052c4aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem túl hízelgő képet fest Orbán Viktorról és kormányáról szombati cikkében a The New York Times. A lap hosszasan elemzi, hogyan indult el Magyarország a 2010-es választások, vagyis a Fidesz újbóli kormányra lépése óta az autokrácia irányába, illetve hogyan vált mostanra Orbán Viktor az Európai Unió legnagyobb politikai kihívásává.","shortLead":"Nem túl hízelgő képet fest Orbán Viktorról és kormányáról szombati cikkében a The New York Times. A lap hosszasan...","id":"20180210_orban_puha_autokraciaba_tolta_es_a_csokosok_allamava_tette_magyarorszagot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4dd4604-fdb1-469f-8f3b-fc633052c4aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbdb4cf-e86a-4e17-ab25-f3c5be7703d2","keywords":null,"link":"/vilag/20180210_orban_puha_autokraciaba_tolta_es_a_csokosok_allamava_tette_magyarorszagot","timestamp":"2018. február. 10. 22:35","title":"NYT: Orbán puha autokráciába tolta és a csókosok államává tette Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3eec02-8172-43f2-8f8e-649757fffca5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neve még nincs, de rajongani már ér.","shortLead":"Neve még nincs, de rajongani már ér.","id":"20180210_Bocs_de_ez_a_zsirafbebi_elvitte_a_heti_cukisagi_dijat_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf3eec02-8172-43f2-8f8e-649757fffca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f34b131-3e80-4cb8-b392-29a972e6c1cd","keywords":null,"link":"/elet/20180210_Bocs_de_ez_a_zsirafbebi_elvitte_a_heti_cukisagi_dijat_video","timestamp":"2018. február. 10. 14:38","title":"Bocs, de ez a zsiráfbébi elvitte a heti cukisági díjat (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f5b2cb-4ffc-4802-9d8c-b6d7407378f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyarok régiós ellenfele a lengyel Solaris autóbuszgyártó újabb németországi üzletet ütött nyélbe.","shortLead":"A magyarok régiós ellenfele a lengyel Solaris autóbuszgyártó újabb németországi üzletet ütött nyélbe.","id":"20180211_solaris_lengyel_magyar_buszexport_buszgyartas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f5b2cb-4ffc-4802-9d8c-b6d7407378f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316fd84b-faa7-486a-a65d-e74c9fdb86ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20180211_solaris_lengyel_magyar_buszexport_buszgyartas","timestamp":"2018. február. 11. 20:41","title":"Valahogy így kéne pörögnie a magyar buszexportnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyarok több mint fele fontos eszköznek tartja az udvarlás során az okostelefont, 62 százalékuk szerint pedig a párkapcsolat építésében is jelentős szerepe van a mobilunknak – derül ki a Huawei és az Ipsos 12 európai országban végzett kutatásából. A felmérés szerint a magyarok negyede használja flörtölésre az okostelefonját, amely azonban olykor veszekedés forrása is lehet: a válaszadók 42 százaléka vitatkozott már a párjával azért, mert az túl sokat használta a mobilját. A kutatásból az is kiderült, hogy a magyarok túlnyomó többsége őszinte a szerelmével: mindössze a megkérdezettek 11 százalékának van olyan tartalom a mobilján, amelyet soha nem mutatna meg a párjának. A magyarok több mint fele fontos eszköznek tartja az udvarlás során az okostelefont, 62 százalékuk szerint pedig a párkapcsolat építésében is jelentős szerepe van a mobilunknak – derül ki a Huawei és az Ipsos 12 európai országban végzett kutatásából. Ha hinni lehet a polgármester-helyettesnek, a moszkvaiakat jobb nem dühíteni.