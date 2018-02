[{"available":true,"c_guid":"8c57bcda-56d9-4e63-a0fc-bbb991262098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség segítséget kér.","shortLead":"A rendőrség segítséget kér.","id":"20180211_Eltunt_egy_tizeneves_testvarpar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c57bcda-56d9-4e63-a0fc-bbb991262098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206056d4-b0e9-4085-be1f-d96483599e1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180211_Eltunt_egy_tizeneves_testvarpar","timestamp":"2018. február. 11. 15:04","title":"Eltűnt egy tizenéves testvérpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábia legfőbb vallási testületének egyik tagja tett fontos kijelentést egy tévéműsorban a muszlim nők öltözködésével kapcsolatban. ","shortLead":"Szaúd-Arábia legfőbb vallási testületének egyik tagja tett fontos kijelentést egy tévéműsorban a muszlim nők...","id":"20180210_ha_minden_igaz_elfelejthetik_a_hosszu_fekete_ruhat_az_arab_nok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327339fb-4ffb-4c6a-9858-2d8956df421d","keywords":null,"link":"/vilag/20180210_ha_minden_igaz_elfelejthetik_a_hosszu_fekete_ruhat_az_arab_nok","timestamp":"2018. február. 10. 21:47","title":"Ha minden igaz, elfelejthetik a hosszú, fekete ruhát az arab nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fb49c9-f6e6-4522-bd23-564f8cbf2928","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az óriási vihart kavart iPhone-lassítási botrány nem érinti a 2017-es iPhone-okat. Ezt az Apple állítja egy képviselői kérdésre adott válaszban.","shortLead":"Az óriási vihart kavart iPhone-lassítási botrány nem érinti a 2017-es iPhone-okat. Ezt az Apple állítja egy képviselői...","id":"20180211_nem_lassitja_az_apple_a_2017es_iphoneokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70fb49c9-f6e6-4522-bd23-564f8cbf2928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4d8b9f-1d7d-4abb-8790-8c513d70df55","keywords":null,"link":"/tudomany/20180211_nem_lassitja_az_apple_a_2017es_iphoneokat","timestamp":"2018. február. 11. 10:12","title":"Tavaly vett új iPhone-t? Akkor ebben szerencséje lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A milliárdos szerint mindenki veszít a Brexittel","shortLead":"A milliárdos szerint mindenki veszít a Brexittel","id":"20180211_Soros_tragikus_hiba_NagyBritannia_kilepese_az_EUbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217296eb-b5dc-4762-af70-be43177909c4","keywords":null,"link":"/vilag/20180211_Soros_tragikus_hiba_NagyBritannia_kilepese_az_EUbol","timestamp":"2018. február. 11. 14:27","title":"Soros: tragikus hiba Nagy-Britannia kilépése az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ea0d33-4740-4802-ab12-15e3aa5f3e9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenhat terroristát megöltek, harmincat elfogtak, de azt senki nem tudja, hányan vannak még szabadon.","shortLead":"Tizenhat terroristát megöltek, harmincat elfogtak, de azt senki nem tudja, hányan vannak még szabadon.","id":"20180211_Antiterrorista_akcio_Egyiptomban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79ea0d33-4740-4802-ab12-15e3aa5f3e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a7fafc-fa99-4e12-89e8-02690ccaa843","keywords":null,"link":"/vilag/20180211_Antiterrorista_akcio_Egyiptomban","timestamp":"2018. február. 11. 12:29","title":"Antiterrorista akció Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45b1fc7-4fd0-4832-9038-f19b201a7c80","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Közeleg az alvás világnapja, amit nagyon is éberen várnak a szomnológus szakemberek. Hírek szerint ezen a napon alakítják meg a hazai Alvásszövetséget. ","shortLead":"Közeleg az alvás világnapja, amit nagyon is éberen várnak a szomnológus szakemberek. Hírek szerint ezen a napon...","id":"201806__kialvatlansag__nepbetegseg__kozveszely__aludj_el_szepen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c45b1fc7-4fd0-4832-9038-f19b201a7c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ebfa97-9095-4eee-b916-8220f3be78b1","keywords":null,"link":"/elet/201806__kialvatlansag__nepbetegseg__kozveszely__aludj_el_szepen","timestamp":"2018. február. 10. 19:30","title":"Népbetegség lett a kialvatlanság, a 15 fő halálok közül hétben van szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utakon lévő gödrök száma napról napra növekszik, a Pest megyei településen egyre nagyobb kihívást jelent a közlekedés. ","shortLead":"Az utakon lévő gödrök száma napról napra növekszik, a Pest megyei településen egyre nagyobb kihívást jelent...","id":"20180211_a_nap_fotoja_sarkovacsi_leanykori_neven_nagykovacsi_dagonyas_utcai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5a69eb-6dc9-429d-b415-f381751289ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180211_a_nap_fotoja_sarkovacsi_leanykori_neven_nagykovacsi_dagonyas_utcai","timestamp":"2018. február. 11. 06:41","title":"A nap fotója: Sárkovácsi, leánykori nevén Nagykovácsi dagonyás utcái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a55a556-8e2f-48b6-91d6-5021312b44d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eladják a Tahoe-tavi birtokot, amely a Keresztapa II. című filmben Michael Corleone főhadiszállása volt.



","shortLead":"Eladják a Tahoe-tavi birtokot, amely a Keresztapa II. című filmben Michael Corleone főhadiszállása volt.



","id":"20180210_900_millio_forintert_most_megvehetjuk_a_Keresztapa_ikonikus_villajat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a55a556-8e2f-48b6-91d6-5021312b44d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c435834a-960f-4280-9569-151a9a639688","keywords":null,"link":"/elet/20180210_900_millio_forintert_most_megvehetjuk_a_Keresztapa_ikonikus_villajat","timestamp":"2018. február. 10. 14:59","title":"900 millió forintért most megvehetjük a Keresztapa ikonikus villáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]