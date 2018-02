[{"available":true,"c_guid":"413d8156-66c3-412e-b6d8-1bd048b40c83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz férfi odasétált a kamera mögé, majd nekifutásból rúgott bele egy nagyot. Aztán futásnak eredt.","shortLead":"Az orosz férfi odasétált a kamera mögé, majd nekifutásból rúgott bele egy nagyot. Aztán futásnak eredt.","id":"20180211_traffipax_sebessegmero_oroszorszag_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=413d8156-66c3-412e-b6d8-1bd048b40c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d5853f-4f67-4a5d-881a-d9bc0a4ebb3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180211_traffipax_sebessegmero_oroszorszag_video","timestamp":"2018. február. 11. 16:11","title":"Bosszút állt a traffipaxon, nekifutásból rúgta fel a kamerát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d4334a-09ea-421d-a745-47184826e6c5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az USA közzétette a Vlagyimir Putyin orosz államfőhöz közel álló politikusok és üzletemberek listáját. 210 közismert ember szerepel rajta, ám jóval érdekesebb az, hogy kik kerültek be a titkos záradékba.","shortLead":"Az USA közzétette a Vlagyimir Putyin orosz államfőhöz közel álló politikusok és üzletemberek listáját. 210 közismert...","id":"201806__oroszamerikai_viszony__putyinlista__titkos_reszek__ordogi_kor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99d4334a-09ea-421d-a745-47184826e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd0491c-a7c6-4dfe-aef5-675b1a925933","keywords":null,"link":"/vilag/201806__oroszamerikai_viszony__putyinlista__titkos_reszek__ordogi_kor","timestamp":"2018. február. 11. 12:30","title":"Putyin most nyugodt, de az embereit büntető amerikai feketelista még kihozhatja a sodrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70d4e7b-3e0d-4112-8dd1-254e03dd3432","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A pjongcsangi téli olimpia első teljes versenynapján öt számban hirdetnek győztest. Akár magyar éremért is izgulhatunk. Kövesse velünk az eseményeket!



","shortLead":"A pjongcsangi téli olimpia első teljes versenynapján öt számban hirdetnek győztest. Akár magyar éremért is izgulhatunk...","id":"20180210_Kemkedes_csuszas_tomegrajt__teli_olimpia_percrol_percre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a70d4e7b-3e0d-4112-8dd1-254e03dd3432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d3cddb-5d4a-45a5-8512-0724ac9cdc1f","keywords":null,"link":"/sport/20180210_Kemkedes_csuszas_tomegrajt__teli_olimpia_percrol_percre","timestamp":"2018. február. 10. 09:20","title":"Két magyar is továbjutott - téli olimpia percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dubaji hotel egyetlen méterrel magasabb, mint a korábbi csúcstartó. Az szintén Dubajban áll.","shortLead":"A dubaji hotel egyetlen méterrel magasabb, mint a korábbi csúcstartó. Az szintén Dubajban áll.","id":"20180211_megnyilt_a_vilag_legmagasabb_szallodaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8246b04d-3cfd-4239-90e2-fce4c704354e","keywords":null,"link":"/vilag/20180211_megnyilt_a_vilag_legmagasabb_szallodaja","timestamp":"2018. február. 11. 19:03","title":"Megnyílt a világ legmagasabb szállodája - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfb59cf-6e8c-4b68-80a7-6319c4729f14","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándor és öccse, Liu Shaoang is elődöntőbe jutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres versenyében a pjongcsangi téli olimpián, Burján Csaba viszont kiesett.\r

","shortLead":"A Trump-kormányzat Föld körüli kereskedelmi vállalkozást csinálna a Nemzetközi Űrállomásból (ISS), amelyet nem...","id":"20180211_trump_kormanyzat_nasa_nemzetkozi_urallomas_privatizci","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=193065de-a1fc-421a-9ef5-39a157005529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f34c39-274c-4625-8160-17f372c5e8d9","keywords":null,"link":"/vilag/20180211_trump_kormanyzat_nasa_nemzetkozi_urallomas_privatizci","timestamp":"2018. február. 11. 21:43","title":"Merészet húznának Trumpék a Nemzetközi Űrállomással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]