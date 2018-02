[{"available":true,"c_guid":"193065de-a1fc-421a-9ef5-39a157005529","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Trump-kormányzat Föld körüli kereskedelmi vállalkozást csinálna a Nemzetközi Űrállomásból (ISS), amelyet nem a kormány, hanem magáncégek üzemeltetnének – írta a The Washington Post című amerikai napilap vasárnap a NASA egyik belső dokumentumára hivatkozva.\r

","shortLead":"A Trump-kormányzat Föld körüli kereskedelmi vállalkozást csinálna a Nemzetközi Űrállomásból (ISS), amelyet nem...","id":"20180211_trump_kormanyzat_nasa_nemzetkozi_urallomas_privatizci","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=193065de-a1fc-421a-9ef5-39a157005529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f34c39-274c-4625-8160-17f372c5e8d9","keywords":null,"link":"/vilag/20180211_trump_kormanyzat_nasa_nemzetkozi_urallomas_privatizci","timestamp":"2018. február. 11. 21:43","title":"Merészet húznának Trumpék a Nemzetközi Űrállomással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e4cea56-749b-498e-8ebf-a5ee3f787c79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó igen komoly reményeket fűz vadonatúj szedánjához, amelynek igen komoly riválisokkal kell felvennie a harcot.","shortLead":"A francia gyártó igen komoly reményeket fűz vadonatúj szedánjához, amelynek igen komoly riválisokkal kell felvennie...","id":"20180212_jon_az_uj_peugeot_508_retteghet_a_passat_es_a_mondeo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e4cea56-749b-498e-8ebf-a5ee3f787c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7870452b-5c5e-473f-91d2-8dd5078b3aca","keywords":null,"link":"/cegauto/20180212_jon_az_uj_peugeot_508_retteghet_a_passat_es_a_mondeo","timestamp":"2018. február. 12. 14:26","title":"Jön az új Peugeot 508, retteghet a Passat és a Mondeo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235d0a5f-68fc-4fd9-b49a-679e4d0a7e0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal nem autóra, hanem motorra került egy igen furcsa alkatrész, de valljuk be: kifejezetten jópofa az elgondolás.","shortLead":"Ezúttal nem autóra, hanem motorra került egy igen furcsa alkatrész, de valljuk be: kifejezetten jópofa az elgondolás.","id":"20180211_motorkerekpar_kitamaszto_lab_vicces_kep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=235d0a5f-68fc-4fd9-b49a-679e4d0a7e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9414f0f0-e8ca-4a7b-a090-68a2dae3ba63","keywords":null,"link":"/cegauto/20180211_motorkerekpar_kitamaszto_lab_vicces_kep","timestamp":"2018. február. 11. 16:31","title":"Fotó: ennél viccesebb motoros \"tuningot\" el sem tudunk képzelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055f3325-3b39-4484-95d8-e61252068c5c","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A Merkel-éra lezárulása joggal tölt el mindenkit bosszúsággal és aggodalommal. Az establishmenten belülről is furcsa hangok hallatszanak. Vélemény.","shortLead":"A Merkel-éra lezárulása joggal tölt el mindenkit bosszúsággal és aggodalommal. Az establishmenten belülről is furcsa...","id":"20180212_TGM_Nemet_valsag_europai_valsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=055f3325-3b39-4484-95d8-e61252068c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924b83d7-3822-4bba-98e3-d7e86c117325","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_TGM_Nemet_valsag_europai_valsag","timestamp":"2018. február. 12. 08:00","title":"TGM: Német válság, európai válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b650159b-54c4-4b77-aad9-7238c6ab5fe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Írjuk alá mindannyian, buzdít a kormányfő.","shortLead":"Írjuk alá mindannyian, buzdít a kormányfő.","id":"20180212_Orban_Viktor_billentyuzet_moge_ult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b650159b-54c4-4b77-aad9-7238c6ab5fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42584ca-2259-4c38-b91c-19d319c58b02","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Orban_Viktor_billentyuzet_moge_ult","timestamp":"2018. február. 12. 22:09","title":"Orbán Viktor billentyűzet mögé ült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a6136f-1b98-40dd-bbe6-5f1c6f76109a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Havonta több mint ezer forinttal alacsonyabb számlát ígér az E.On, mint amennyit az állami szolgáltatónál kell fizetni.","shortLead":"Havonta több mint ezer forinttal alacsonyabb számlát ígér az E.On, mint amennyit az állami szolgáltatónál kell fizetni.","id":"20180212_Egy_multi_olcsobban_adja_a_magyaroknak_a_gazt_mint_a_rezsicsokkento_allam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28a6136f-1b98-40dd-bbe6-5f1c6f76109a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c85a139-0dac-44d0-8aa0-701f20197cc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180212_Egy_multi_olcsobban_adja_a_magyaroknak_a_gazt_mint_a_rezsicsokkento_allam","timestamp":"2018. február. 12. 12:02","title":"Egy multi olcsóbban adja a magyaroknak a gázt, mint a rezsicsökkentő állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ad6511-e7b7-4720-bb63-0197f9071b78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mégpedig a Vígben.","shortLead":"Mégpedig a Vígben.","id":"20180212_Egy_szinhazban_mutatjak_be_Sandor_Pal_uj_filmjet_Vandorszineszek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2ad6511-e7b7-4720-bb63-0197f9071b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c9e42d-8919-4d80-8c64-c61247e80416","keywords":null,"link":"/kultura/20180212_Egy_szinhazban_mutatjak_be_Sandor_Pal_uj_filmjet_Vandorszineszek","timestamp":"2018. február. 12. 13:36","title":"Egy színházban mutatják be Sándor Pál új filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387ca417-b33f-4850-956e-2dec04aab589","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy holland fotós, Gerco de Rujiter Amerika vidéki úthálózatáról készített egy remek montázst.","shortLead":"Egy holland fotós, Gerco de Rujiter Amerika vidéki úthálózatáról készített egy remek montázst.","id":"20180211_video_kereteszezodes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=387ca417-b33f-4850-956e-2dec04aab589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7441054f-d496-4e8c-b8a5-42823b3491eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180211_video_kereteszezodes","timestamp":"2018. február. 11. 15:41","title":"Ilyen gyönyörű videó még nem készült kereszteződésekről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]