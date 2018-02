[{"available":true,"c_guid":"27e1b830-311a-465f-962f-a72b786e6aa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi kreativitással valóban tetszetős képeket lehet készíteni az Instagramon, csakhogy egy most megjelent videó ennek éppen az ellenkezőjét sugallja: a felhasználók jelentős része lényegében másokat utánozva igyekszik még több lájkra szert tenni, ahelyett, hogy saját fantáziájára támaszkodna.","shortLead":"Némi kreativitással valóban tetszetős képeket lehet készíteni az Instagramon, csakhogy egy most megjelent videó ennek...","id":"20180212_instagram_fotok_utazas_bikini","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27e1b830-311a-465f-962f-a72b786e6aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd37780a-b2a5-4ea7-8173-455730e8ff19","keywords":null,"link":"/tudomany/20180212_instagram_fotok_utazas_bikini","timestamp":"2018. február. 12. 08:03","title":"Elgondolkodtató videó: mindenki mindig ugyanazt teszi ki Instagramra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a528b301-c3d9-4c1f-9c0c-78bffd068440","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán márka autói még mindig elég kedveltek ahhoz, hogy egy limitált kiadás különösen kelendő legyen. ","shortLead":"A japán márka autói még mindig elég kedveltek ahhoz, hogy egy limitált kiadás különösen kelendő legyen. ","id":"20180213_50_eves_evfordulot_unnepel_a_Subaru_minden_modellbol_lesz_extra_kiadas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a528b301-c3d9-4c1f-9c0c-78bffd068440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d6f5b8-17da-4763-a510-deaa32b85fdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180213_50_eves_evfordulot_unnepel_a_Subaru_minden_modellbol_lesz_extra_kiadas","timestamp":"2018. február. 13. 10:22","title":"Minden modelljéből csinál egy ünnepi kiadást a Subaru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem vett ki osztalékot Simicska Lajos, amikor tulajdonrésze volt az Eliosban. Amikor Tiborcz Istváné lett a cég, kinyílt a pénzcsap.","shortLead":"Nem vett ki osztalékot Simicska Lajos, amikor tulajdonrésze volt az Eliosban. Amikor Tiborcz Istváné lett a cég...","id":"20180213_Tomott_kasszat_hagyott_Simicska_Tiborczra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05a8d92-dbbd-4a90-a36d-d11c5a47bf28","keywords":null,"link":"/kkv/20180213_Tomott_kasszat_hagyott_Simicska_Tiborczra","timestamp":"2018. február. 13. 08:59","title":"Tömött kasszát hagyott Simicska Tiborczra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a6136f-1b98-40dd-bbe6-5f1c6f76109a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Havonta több mint ezer forinttal alacsonyabb számlát ígér az E.On, mint amennyit az állami szolgáltatónál kell fizetni.","shortLead":"Havonta több mint ezer forinttal alacsonyabb számlát ígér az E.On, mint amennyit az állami szolgáltatónál kell fizetni.","id":"20180212_Egy_multi_olcsobban_adja_a_magyaroknak_a_gazt_mint_a_rezsicsokkento_allam","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28a6136f-1b98-40dd-bbe6-5f1c6f76109a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c85a139-0dac-44d0-8aa0-701f20197cc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180212_Egy_multi_olcsobban_adja_a_magyaroknak_a_gazt_mint_a_rezsicsokkento_allam","timestamp":"2018. február. 12. 12:02","title":"Egy multi olcsóbban adja a magyaroknak a gázt, mint a rezsicsökkentő állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604df8e7-ca6f-4a3a-9fb2-74cfe3701975","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudjuk melyik lesz az a pillanat, amikor a világ unottan félrelöki ezt a témát – de ez még nem az.","shortLead":"Nem tudjuk melyik lesz az a pillanat, amikor a világ unottan félrelöki ezt a témát – de ez még nem az.","id":"20180213_Es_meg_mindig_van_miert_beszelni_az_Igazabol_szerelemrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=604df8e7-ca6f-4a3a-9fb2-74cfe3701975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505fd2e7-a808-4b18-b4bd-e86a6f2bcb5c","keywords":null,"link":"/elet/20180213_Es_meg_mindig_van_miert_beszelni_az_Igazabol_szerelemrol","timestamp":"2018. február. 13. 11:40","title":"És még mindig van miért beszélni az Igazából szerelemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fe814f-5f09-4456-985f-e8b23c81feda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A heves villámlás miatt egy koncertet is elhalasztottak az ausztrál városban.","shortLead":"A heves villámlás miatt egy koncertet is elhalasztottak az ausztrál városban.","id":"20180212_durva_vihar_brisbaneben_volt_aki_zuhanyzas_kozben_ert_villamcsapas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95fe814f-5f09-4456-985f-e8b23c81feda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d2f92f-d229-4cdd-a04c-d89fb377b661","keywords":null,"link":"/vilag/20180212_durva_vihar_brisbaneben_volt_aki_zuhanyzas_kozben_ert_villamcsapas","timestamp":"2018. február. 12. 07:16","title":"Durva vihar Brisbane-ben, volt, akit zuhanyzás közben ért villámcsapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A svéd letartóztatási parancsot visszavonták korábban a WikiLeaks alapítója ellen, de a britet nem, és nem is fogják.","shortLead":"A svéd letartóztatási parancsot visszavonták korábban a WikiLeaks alapítója ellen, de a britet nem, és nem is fogják.","id":"20180213_assange_tovabbra_is_bajban_lesz_ha_ki_mereszelni_lepni_az_ecuadori_nagykovetseg_kapujan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b4e553-52ca-4c81-8c7c-bbfc842fdd41","keywords":null,"link":"/vilag/20180213_assange_tovabbra_is_bajban_lesz_ha_ki_mereszelni_lepni_az_ecuadori_nagykovetseg_kapujan","timestamp":"2018. február. 13. 17:05","title":"Assange továbbra is bajban lesz, ha ki merészel lépni az ecuadori nagykövetség kapuján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acad245-677f-4ce8-a468-a7ac9d93a9f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferdepályás liftek még nincsenek Magyarországon, ezért először honosítani kellene ezeket a berendezéseket, majd hatósági engedélyt szerezni az üzemeltetésükhöz.","shortLead":"Ferdepályás liftek még nincsenek Magyarországon, ezért először honosítani kellene ezeket a berendezéseket, majd...","id":"20180213_ha_minden_igaz_igy_neznenek_ki_a_3as_metro_ferdepalyas_liftjei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0acad245-677f-4ce8-a468-a7ac9d93a9f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12911ea7-caf0-4fb7-989a-e3d9268ea14b","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_ha_minden_igaz_igy_neznenek_ki_a_3as_metro_ferdepalyas_liftjei","timestamp":"2018. február. 13. 18:51","title":"Ha minden igaz, így néznének ki a 3-as metró ferdepályás liftjei – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]