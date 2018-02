[{"available":true,"c_guid":"267bdbf6-9d2c-4c90-8e20-ff77b52ddbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"BKV-s dolgozók szerint nem lehetne könnyen pótolni a masinisztákat, ha végül elmarasztalják őket a baleset miatt.","shortLead":"BKV-s dolgozók szerint nem lehetne könnyen pótolni a masinisztákat, ha végül elmarasztalják őket a baleset miatt.","id":"20180212_specialisan_kikepzett_dolgozok_okoztak_a_szerdai_metrobalesetet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=267bdbf6-9d2c-4c90-8e20-ff77b52ddbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f19fa5c-c925-477d-929b-4cbac85a6ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_specialisan_kikepzett_dolgozok_okoztak_a_szerdai_metrobalesetet","timestamp":"2018. február. 12. 07:55","title":"Blikk: speciálisan kiképzett dolgozók okozták a szerdai metróbalesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf80880-2bc3-4202-86d1-6f84246c215b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akad olyan európai főváros, ahol feleannyiért szállhatunk meg lakásban, mint hotelben.","shortLead":"Akad olyan európai főváros, ahol feleannyiért szállhatunk meg lakásban, mint hotelben.","id":"20180212_Itt_vannak_a_pontos_szamok_ennyivel_olcsobb_az_Airbnb_mint_a_hotel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddf80880-2bc3-4202-86d1-6f84246c215b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a82d3c-3ca3-4c6d-ab84-23cfa05c6990","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180212_Itt_vannak_a_pontos_szamok_ennyivel_olcsobb_az_Airbnb_mint_a_hotel","timestamp":"2018. február. 12. 11:00","title":"Itt vannak a pontos számok: ennyivel olcsóbb az Airbnb, mint a hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e985f20-9b5d-4e84-93ad-6ca3f287cdcc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A fináléra jövő csütörtökig kell várni.","shortLead":"A fináléra jövő csütörtökig kell várni.","id":"20180213_dontobe_csusztak_a_magyar_gyorskorcsolyazok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e985f20-9b5d-4e84-93ad-6ca3f287cdcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0e2309-1022-4711-ab73-8df916c7f39e","keywords":null,"link":"/sport/20180213_dontobe_csusztak_a_magyar_gyorskorcsolyazok","timestamp":"2018. február. 13. 13:02","title":"Szenzációsan versenyezve döntőbe csúsztak a magyar gyorskorcsolyázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ad89d-f5c3-4c89-88f4-40894cf4a1db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Használt a kezelés, legyőzöm a rákot”, nyilatkozta a Blikknek a színművész.","shortLead":"„Használt a kezelés, legyőzöm a rákot”, nyilatkozta a Blikknek a színművész.","id":"20180212_Szekhelyi_Jozsef_Ovatos_optimizmussal_elmondhatom_tul_vagyok_az_eletveszelyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a69ad89d-f5c3-4c89-88f4-40894cf4a1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4b076a-6d01-480c-a24e-d6eb708aa5b6","keywords":null,"link":"/kultura/20180212_Szekhelyi_Jozsef_Ovatos_optimizmussal_elmondhatom_tul_vagyok_az_eletveszelyen","timestamp":"2018. február. 12. 10:39","title":"Székhelyi József: \"Óvatos optimizmussal elmondhatom, túl vagyok az életveszélyen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f43d0f-644a-4b07-af55-61d816928583","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két személyvonat ütközött össze a niklasdorfi vasútállomásnál nem sokkal 13 óra előtt.","shortLead":"Két személyvonat ütközött össze a niklasdorfi vasútállomásnál nem sokkal 13 óra előtt.","id":"20180212_durva_vonatbaleset_ausztriaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2f43d0f-644a-4b07-af55-61d816928583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d882de-42f5-44a8-91a2-72b90d3e975f","keywords":null,"link":"/vilag/20180212_durva_vonatbaleset_ausztriaban","timestamp":"2018. február. 12. 14:10","title":"Durva vonatbaleset Ausztriában: egy ember meghalt, akár 20 sérült is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b95536b-b15b-4144-81bd-a18d659afe7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Arden cég Jaguarok és Land Roverek módosítására szakosodott, a legújabb projektjük a Range Rover Evoque volt, és egyaránt kezelésbe vették a keménytetős és a nyitott tetőst is.","shortLead":"Az Arden cég Jaguarok és Land Roverek módosítására szakosodott, a legújabb projektjük a Range Rover Evoque volt, és...","id":"20180212_Range_Rover_Evoque_tuning","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b95536b-b15b-4144-81bd-a18d659afe7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105fb0b2-3a71-4814-86fb-4ffefbe7bab4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180212_Range_Rover_Evoque_tuning","timestamp":"2018. február. 12. 13:21","title":"Lehet vitatni egy kabrió SUV értelmét, de ez a tuningolt Range Rover Evoque nagyon kívánatos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szeszes italok, a dohányáruk és az élelmiszerek áremelkedése húzta az inflációt.","shortLead":"A szeszes italok, a dohányáruk és az élelmiszerek áremelkedése húzta az inflációt.","id":"20180213_Az_eteleknel_csak_az_alkohol_es_a_dohany_dragult_jobban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36e4f56-2a15-45a0-a855-473a4668a41f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180213_Az_eteleknel_csak_az_alkohol_es_a_dohany_dragult_jobban","timestamp":"2018. február. 13. 09:10","title":"Az ételnél csak az alkohol és a dohány drágult jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a választásig a Fidesz akár húszezreseket is tömködhet a választópolgárok zsebébe, az ÁSZ akkor sem fogja máskor, mint 2018 második felében vizsgálni a gazdálkodását.

","shortLead":"Úgy tűnik, a választásig a Fidesz akár húszezreseket is tömködhet a választópolgárok zsebébe, az ÁSZ akkor sem fogja...","id":"20180212_Hiaba_gyanus_a_fideszes_plakatugylet_az_ASZ_csak_a_valasztas_utan_vizsgalja_a_part_gazdalkodasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ac51eb-4197-47fe-a078-35e0a41ecf51","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Hiaba_gyanus_a_fideszes_plakatugylet_az_ASZ_csak_a_valasztas_utan_vizsgalja_a_part_gazdalkodasat","timestamp":"2018. február. 12. 15:49","title":"Hiába gyanús a fideszes plakátügylet, az ÁSZ csak a választás után vizsgálja a párt gazdálkodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]