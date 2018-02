[{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokkal drágábbak már a közepes minőségű panellakások is a rossz állapotúaknál, lassan a felújítás is jobban megéri, mint egy jó minőségűt venni.","shortLead":"Sokkal drágábbak már a közepes minőségű panellakások is a rossz állapotúaknál, lassan a felújítás is jobban megéri...","id":"20180213_Ugy_dragul_a_jo_allapotu_panel_hogy_lassan_lelakottat_is_megeri_venni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f150d91-c275-447b-b6ee-4da345f38686","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180213_Ugy_dragul_a_jo_allapotu_panel_hogy_lassan_lelakottat_is_megeri_venni","timestamp":"2018. február. 13. 05:19","title":"Úgy drágul a jó állapotú panel, hogy lassan lelakottat is megéri venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f55238-6584-4933-a40a-2291f43fde98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába tévesztik meg a vásárlókat sok gyógyhatást ígérő készítmény reklámjával, jobbára csak a versenyhivatal harcol ez ellen.","shortLead":"Hiába tévesztik meg a vásárlókat sok gyógyhatást ígérő készítmény reklámjával, jobbára csak a versenyhivatal harcol...","id":"20180214_Kamureklamhoz_adta_arcat_az_orvos_fel_evre_eltiltottak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82f55238-6584-4933-a40a-2291f43fde98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4291b4-f71e-4d3a-aba4-ffdd72c22979","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180214_Kamureklamhoz_adta_arcat_az_orvos_fel_evre_eltiltottak","timestamp":"2018. február. 14. 13:51","title":"Kamureklámhoz adta arcát az orvos, fél évre eltiltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Kormányhivatal szerint a Fidesz nem sértett törvényt a plakátolással.","shortLead":"A Fővárosi Kormányhivatal szerint a Fidesz nem sértett törvényt a plakátolással.","id":"20180214_A_kormanyhivatal_szerint_teljes_a_felreertes_a_kormany_plakatjai_maradnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95228619-1204-4acb-9030-ffd3c613a0f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180214_A_kormanyhivatal_szerint_teljes_a_felreertes_a_kormany_plakatjai_maradnak","timestamp":"2018. február. 14. 10:28","title":"A kormányhivatal szerint teljes a félreértés, a Fidesz plakátjai maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65fd971-13dd-4a22-9930-949f93ee6e3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly júliusban meghalt egy 24 éves nő, mint később kiderült, a Turay Ida Színház fiatal munkatársa, miután egy férfi el akarta lopni a kocsiját Gödöllőn. Az ügyben kedden hoztak ítéletet, egyelőre nem jogerősen.","shortLead":"Tavaly júliusban meghalt egy 24 éves nő, mint később kiderült, a Turay Ida Színház fiatal munkatársa, miután egy férfi...","id":"20180213_Tizenegy_evet_kapott_az_autotolvaj_aki_miatt_meghalt_egy_fiatal_no_Godollon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f65fd971-13dd-4a22-9930-949f93ee6e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36dffb07-b9d0-405e-aecc-ff8a6b249d94","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Tizenegy_evet_kapott_az_autotolvaj_aki_miatt_meghalt_egy_fiatal_no_Godollon","timestamp":"2018. február. 13. 16:40","title":"Tizenegy évet kapott az autótolvaj, aki miatt meghalt egy fiatal nő Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9e7259-94e0-49a5-bde7-b6ea84f27591","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már gazdára is találtak az első érmek a XXIII. téli olimpiai játékokon. Az alábbi oldalon látványos formában követhetjük nyomon, hogy milyen érmeket nyertek az egyes országok.","shortLead":"Már gazdára is találtak az első érmek a XXIII. téli olimpiai játékokon. Az alábbi oldalon látványos formában...","id":"20180214_2018_teli_olimpiai_jatekok_frissitett_eremlistaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc9e7259-94e0-49a5-bde7-b6ea84f27591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc9c3f6-0918-4aab-ab6e-13ced89ebc66","keywords":null,"link":"/tudomany/20180214_2018_teli_olimpiai_jatekok_frissitett_eremlistaja","timestamp":"2018. február. 14. 10:00","title":"Itt követheti élőben nyomon, hogy melyik ország hány érmet nyer a téli olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd6f349-4ff5-430f-abe0-658232bba6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártoknak be kéne látniuk, hogy csak együtt erősek, de még nem késő lépniük – mondta el Elek István a Népszavának. A vidékre visszavonult politikus, volt miniszterelnöki tanácsadó 79 körzetben indítana közös jelöltet a Fideszt leváltani akarók nevében. Ebbe bevonná a Jobbikot is. Vona Gábornak konkrét terveiről ír hamarosan levelet.","shortLead":"Az ellenzéki pártoknak be kéne látniuk, hogy csak együtt erősek, de még nem késő lépniük – mondta el Elek István...","id":"20180213_Orban_volt_tanacsadoja_szerint_esely_lenne_az_ellenzeki_ketharmadra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccd6f349-4ff5-430f-abe0-658232bba6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f30b67f-e78e-4b5e-bd9a-547630228e36","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Orban_volt_tanacsadoja_szerint_esely_lenne_az_ellenzeki_ketharmadra","timestamp":"2018. február. 13. 09:45","title":"Orbán volt tanácsadója szerint esély lenne az ellenzéki kétharmadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem értékelte a bíróság, hogy a Bukás unásig ismert jelenetével reklámoztak egy terméket.","shortLead":"Nem értékelte a bíróság, hogy a Bukás unásig ismert jelenetével reklámoztak egy terméket.","id":"20180213_Hitlerrel_viccelni_rossz_de_van_rosszabb_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac2a909-1993-4f5a-8abf-e91efc2794a4","keywords":null,"link":"/kkv/20180213_Hitlerrel_viccelni_rossz_de_van_rosszabb_is","timestamp":"2018. február. 13. 19:12","title":"Hitlerrel viccelni rossz, de van rosszabb is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b527bfc-773f-427c-8b9f-e9486f819831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzemanyagot lopott, azért bocsátották el azt a férfit, aki csütörtökön többször mellkason szúrta főnökét az E.ON győri telephelyén, majd meghalt, miután kizuhant egy ablakon.","shortLead":"Üzemanyagot lopott, azért bocsátották el azt a férfit, aki csütörtökön többször mellkason szúrta főnökét az E.ON győri...","id":"20180213_kirugtak_azert_gyilkolhatott_a_a_ferfi_gyori_eonnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b527bfc-773f-427c-8b9f-e9486f819831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31f8a0d-2170-4143-b9d0-e920b3b407bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_kirugtak_azert_gyilkolhatott_a_a_ferfi_gyori_eonnal","timestamp":"2018. február. 13. 08:14","title":"Kirúgták, azért gyilkolhatott a férfi győri E.ON-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]