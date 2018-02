[{"available":true,"c_guid":"6d04ec0f-e6ba-4847-858a-86f9468ce4a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke korábban nem tartotta reálisnak, hogy a Jobbikkal koalícióra lépjenek, azonban a miskolci jelöltjük a szerda esti vitában ezt mondta. ","shortLead":"Az LMP társelnöke korábban nem tartotta reálisnak, hogy a Jobbikkal koalícióra lépjenek, azonban a miskolci jelöltjük...","id":"20180214_A_miskolci_LMPs_nem_zarta_ki_a_koaliciot_a_Jobbikkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d04ec0f-e6ba-4847-858a-86f9468ce4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b88c6ae-f9fb-4f3d-9c72-caf707fe11ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180214_A_miskolci_LMPs_nem_zarta_ki_a_koaliciot_a_Jobbikkal","timestamp":"2018. február. 14. 20:59","title":"A miskolci LMP-s nem zárta ki a kormánykoalíciót a Jobbikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Kocsis Máté romaügyi ténykedése finoman szólva megosztotta a közvéleményt, a kerületi roma önkormányzat azért kitüntette tízéves példamutató munkájáért.\r

Bár Kocsis Máté romaügyi ténykedése finoman szólva megosztotta a közvéleményt, a kerületi roma önkormányzat azért kitüntette tízéves példamutató munkájáért. Nem mondhatjuk, hogy nem figyelmeztettek, valóban szigorították a Stop Soros néven futó hármas törvénycsomagot. De az meglepő, mely területen keményítettek be. Mostantól ugyanis a teljes legális migráció is célpontba került. A jövő héten kezdődő tavaszi ülésszakban kizárólag erről a törvényről beszélne a Fidesz. Ezért még egy kétharmados szavazást is magára vállalt. Cirkuszt akar, de tapsot nem vár. A Metallica az első metal-zenekar, mely megkapta a Polar Music Prize-t.
A 2017. októberi viharkár utáni mezőgazdasági jövedelempótló támogatást holnaptól kezdődően március 15-ig lehet kérelmezni. 100 millió forinton kell osztozkodni. Szubjektív lapajánló a HVG vezető szerkesztőjétől, Nagy Gábortól. A Volkswagen konszern cseh márkájába a jelek szerint némi humorérzék is szorult. A 83 éves Henrik herceg álmában hunyt el a Fredensborg-palotában.