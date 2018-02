[{"available":true,"c_guid":"a15cd7b1-de47-4138-956a-92eddf0458e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bravúrlíra, trópusi őserdők, szerelmi háromszög és Erdély-történetek, családregények, közérzetversek és világló részletek – elkészült az év legfontosabb magyar irodalmi listája, megvan a tíz döntős. ","shortLead":"Bravúrlíra, trópusi őserdők, szerelmi háromszög és Erdély-történetek, családregények, közérzetversek és világló...","id":"20180216_Aegon_Muveszeti_Dij_megvan_a_dontos_lista","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a15cd7b1-de47-4138-956a-92eddf0458e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537a6441-67f7-483b-9eaf-641a0fd19fce","keywords":null,"link":"/kultura/20180216_Aegon_Muveszeti_Dij_megvan_a_dontos_lista","timestamp":"2018. február. 16. 10:58","title":"Aegon Művészeti Díj: megvan a döntős lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dd8db0-645e-4e4f-a8c4-894463ea18c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy az októberi Las Vegas-i tömegmészárlás, úgy a szerdán történt floridai lövöldözés mellett sem ment el szó nélkül Jimmy Kimmel a késő esti show-műsorában. Ha lehet, akkor még dühösebben és megrendülten szólt arról, hogy Donald Trumpnak és kormányának most már komolyan cselekedniük kellene. Valamit muszáj tenni a fegyvertartás szabályozása érdekében.","shortLead":"Ahogy az októberi Las Vegas-i tömegmészárlás, úgy a szerdán történt floridai lövöldözés mellett sem ment el szó nélkül...","id":"20180216_Gyerekek_haltak_meg__elcsuklo_hangon_szolalt_fel_Jimmy_Kimmel_ismet_a_fegyvertartas_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dd8db0-645e-4e4f-a8c4-894463ea18c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c09ddb5-2185-48f4-a2c6-a18adf00415b","keywords":null,"link":"/elet/20180216_Gyerekek_haltak_meg__elcsuklo_hangon_szolalt_fel_Jimmy_Kimmel_ismet_a_fegyvertartas_ellen","timestamp":"2018. február. 16. 16:46","title":"„Gyerekek haltak meg” – elcsukló hangon szólalt fel Jimmy Kimmel ismét a fegyvertartás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8402789c-de56-433d-a7a8-acbd865e44a3","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A munkavállalói élmény kutatás szerint a cégek rájöttek, érdemes akkor is jóban maradni a munkavállalóval, ha elválnak útjaik.","shortLead":"A munkavállalói élmény kutatás szerint a cégek rájöttek, érdemes akkor is jóban maradni a munkavállalóval, ha elválnak...","id":"20180216_Nem_a_berezes_a_legnagyobb_HRproblema_Magyarorszagon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8402789c-de56-433d-a7a8-acbd865e44a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefd9316-6e06-4589-af17-35c307aabf81","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180216_Nem_a_berezes_a_legnagyobb_HRproblema_Magyarorszagon","timestamp":"2018. február. 16. 09:58","title":"Nem a bérezés a legnagyobb HR-probléma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59322c8-c9fb-4a7f-a8c4-adb731acab94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok rajongó ír levelet kedvenc színészének, énekesének, ám ezekre általában semmilyen válasz nem jön. Kristen Jerkinsnek viszont szerencséje volt: Tom Hanks reagált az esküvői meghívóra.","shortLead":"Sok rajongó ír levelet kedvenc színészének, énekesének, ám ezekre általában semmilyen válasz nem jön. Kristen...","id":"20180216_Tom_Hanks_eskuvoi_meghivot_kapott_egy_rajongojatol_es_meg_valaszolt_is_neki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c59322c8-c9fb-4a7f-a8c4-adb731acab94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c739ae1-1fcd-4eb8-8af2-5e5df30fb87b","keywords":null,"link":"/elet/20180216_Tom_Hanks_eskuvoi_meghivot_kapott_egy_rajongojatol_es_meg_valaszolt_is_neki","timestamp":"2018. február. 16. 11:25","title":"Tom Hanks esküvői meghívót kapott egy rajongójától, és még válaszolt is neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10fa6e84-406f-46f9-989b-f0ab13ad1d5b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A NAV felkérésére mentek ki a helyszínre. ","shortLead":"A NAV felkérésére mentek ki a helyszínre. ","id":"20180215_A_rendorseg_csak_a_NAV_eljarasat_biztositotta_a_szcientologusoknal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10fa6e84-406f-46f9-989b-f0ab13ad1d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4382b2-b16f-4737-a6ba-76fb4b95c174","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180215_A_rendorseg_csak_a_NAV_eljarasat_biztositotta_a_szcientologusoknal","timestamp":"2018. február. 15. 16:02","title":"A rendőrség csak a NAV eljárását biztosította a szcientológusoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4855a406-fdd3-455d-8f96-983bffe9a884","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hollandiában a Kia sofőrje nem akarta elengedni a mögötte szirénázó mentőautót, ahol pedig kikerülhette volna őt a rohamkocsi, ott ráhúzta a kormányt a mentőre.","shortLead":"Hollandiában a Kia sofőrje nem akarta elengedni a mögötte szirénázó mentőautót, ahol pedig kikerülhette volna őt...","id":"20180216_mentoauto_kia_balesetveszely","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4855a406-fdd3-455d-8f96-983bffe9a884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24827526-4939-4acc-8593-41acd3264dd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180216_mentoauto_kia_balesetveszely","timestamp":"2018. február. 16. 04:01","title":"Szirénázó mentőautóra húzta rá a kormányt a Kia sofőrje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd0e24d-5fa2-4ff0-9e18-34956301e3bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit egyetemista egy \"sima\", elektronikai áruházakban is kapható fényképezőgéppel fényképezett le egy fényesen ragyogó stronciumatomot, ami így nem is túl erős nagyítással már szabad szemmel is látható.","shortLead":"Egy brit egyetemista egy \"sima\", elektronikai áruházakban is kapható fényképezőgéppel fényképezett le egy fényesen...","id":"20180216_stroncium_atom_foto_david_nadlinger","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd0e24d-5fa2-4ff0-9e18-34956301e3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a3995e-c83b-4cbe-b228-ba572e5bf62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180216_stroncium_atom_foto_david_nadlinger","timestamp":"2018. február. 16. 08:03","title":"Már-már lehetetlen: egy brit egyetemista lefotózott egyetlen atomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89c7f2a-2aef-45e0-ad2b-31ed4a6aa3db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Afganisztánban a helyzet változatlan: ezrek halnak meg továbbra is civilek a harcokban, öngyilkos merénylők és egyéb aljas támadások következtében. Lázár János és a kormány szerint azok az oltalmazottak, akik nálunk védelmet kapnak, nincsenek már otthon, mert hazamentek – Ön hazamenne egy ilyen országba?\r

\r

","shortLead":"Afganisztánban a helyzet változatlan: ezrek halnak meg továbbra is civilek a harcokban, öngyilkos merénylők és egyéb...","id":"20180215_28_ezer_civil_halott_2009_ota__Lazar_szerint_ebbe_az_orszagba_mennek_haza_az_oltalmazottak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a89c7f2a-2aef-45e0-ad2b-31ed4a6aa3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7c75c1-4702-4b6f-94e6-63e8192b4a65","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_28_ezer_civil_halott_2009_ota__Lazar_szerint_ebbe_az_orszagba_mennek_haza_az_oltalmazottak","timestamp":"2018. február. 15. 12:04","title":"28 ezer civil halott 2009 óta – Lázár szerint ebbe az országba mennek haza az oltalmazottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]