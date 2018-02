[{"available":true,"c_guid":"b9f4c1be-2393-4a20-96a1-13e19007af87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újbudán csak az az ovis mehetett volna farsangi vagy karácsonyi bulira, akinek a szülei aláírják, hogy az eseményen készült képeket politikai kampányanyagban is felhasználhatják. Aztán az önkormányzat visszakozott. ","shortLead":"Újbudán csak az az ovis mehetett volna farsangi vagy karácsonyi bulira, akinek a szülei aláírják, hogy az eseményen...","id":"20180216_Kampanycelra_hasznaltak_volna_fel_az_ovisok_bulijait_Ujbudan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9f4c1be-2393-4a20-96a1-13e19007af87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfc15a1-80c7-4436-9a20-7296bbb56747","keywords":null,"link":"/itthon/20180216_Kampanycelra_hasznaltak_volna_fel_az_ovisok_bulijait_Ujbudan","timestamp":"2018. február. 16. 18:20","title":"Kampánycélra használták volna fel az ovisok bulijait Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d22bf47-2fe1-4028-a38d-6a1c935397c5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kolozsvári Házsongárdi temetőben helyzeték végső nyugalomra Kallós Zoltánt. ","shortLead":"A kolozsvári Házsongárdi temetőben helyzeték végső nyugalomra Kallós Zoltánt. ","id":"20180217_Kedvenc_dalaval_inditottak_utolso_utjara_a_neprajzkutatot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d22bf47-2fe1-4028-a38d-6a1c935397c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae471e0e-fef5-4dde-856e-9b684de49744","keywords":null,"link":"/kultura/20180217_Kedvenc_dalaval_inditottak_utolso_utjara_a_neprajzkutatot","timestamp":"2018. február. 17. 16:50","title":"Kedvenc dalával indították utolsó útjára a híres néprajzkutatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0342e3-5ed7-409d-b222-695714826723","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rossz a sínek állapota, emiatt 24 helyen kell sebességkorlátozást beiktatni, ami miatt 4-5 perccel is lassabb a nagykörúti villamos a menetrendnél. A BKK korábbi vezérigazgatója is kiakadt az állapotok miatt.\r

\r

","shortLead":"Rossz a sínek állapota, emiatt 24 helyen kell sebességkorlátozást beiktatni, ami miatt 4-5 perccel is lassabb...","id":"20180216_Vitezy_David_is_kiakadt_a_Combinok_lassulasa_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d0342e3-5ed7-409d-b222-695714826723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8f78bf-2b19-4a48-901c-fbd319ed6471","keywords":null,"link":"/itthon/20180216_Vitezy_David_is_kiakadt_a_Combinok_lassulasa_miatt","timestamp":"2018. február. 16. 10:12","title":"Vitézy Dávid is kiakadt a Combinók lassulása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d46755-98ba-48e6-98e0-74fd93eb3547","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Miért hír az, hogy az aranyérmes kanadai műkorcsolyázók egyike meleg? Miért téma, hogy Eric Radford nemcsak szimplán meleg, de ráadásul ő az első olyan aranyérmes versenyző a téli olimpiák történetében, aki nyíltan vállalja is ezt? Az LMBTQ-közösséghez tartozó élsportolók ritkán coming outolnak – Magyarországon különösen –, de megvan rá az okuk.","shortLead":"Miért hír az, hogy az aranyérmes kanadai műkorcsolyázók egyike meleg? Miért téma, hogy Eric Radford nemcsak szimplán...","id":"20180216_A_kuzdelem_ugyanolyan_kemeny_legfeljebb_rendezettebb_a_szemoldok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08d46755-98ba-48e6-98e0-74fd93eb3547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5a5078-2de8-43b8-a181-ae215ff8918f","keywords":null,"link":"/elet/20180216_A_kuzdelem_ugyanolyan_kemeny_legfeljebb_rendezettebb_a_szemoldok","timestamp":"2018. február. 16. 20:00","title":"A küzdelem ugyanolyan kemény, legfeljebb rendezettebb a szemöldök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a811a948-1c6c-4790-9ddf-4d19a483fadd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzési csalás miatti közvilágítási botrány kirobbanása óta nem látták állandó lakóhelyén Tiborcz Istvánt. \r

","shortLead":"A közbeszerzési csalás miatti közvilágítási botrány kirobbanása óta nem látták állandó lakóhelyén Tiborcz Istvánt. \r

","id":"20180217_Tiborcz_Istvan_felszivodott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a811a948-1c6c-4790-9ddf-4d19a483fadd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a1d6a8-a4e6-4562-bc54-ae4103e8e0b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180217_Tiborcz_Istvan_felszivodott","timestamp":"2018. február. 17. 15:10","title":"Tiborcz István felszívódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8402789c-de56-433d-a7a8-acbd865e44a3","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A munkavállalói élmény kutatás szerint a cégek rájöttek, érdemes akkor is jóban maradni a munkavállalóval, ha elválnak útjaik.","shortLead":"A munkavállalói élmény kutatás szerint a cégek rájöttek, érdemes akkor is jóban maradni a munkavállalóval, ha elválnak...","id":"20180216_Nem_a_berezes_a_legnagyobb_HRproblema_Magyarorszagon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8402789c-de56-433d-a7a8-acbd865e44a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefd9316-6e06-4589-af17-35c307aabf81","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180216_Nem_a_berezes_a_legnagyobb_HRproblema_Magyarorszagon","timestamp":"2018. február. 16. 09:58","title":"Nem a bérezés a legnagyobb HR-probléma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323d87aa-e252-4e54-9fa9-7262c3b6ba39","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"A visegrádi luxushotel befejezésére készül Orbán Viktor kormányfő veje, akinek közvetett tulajdonában lévő cége benyújtotta a hatóságoknak az engedélyezéshez szükséges előzetes környezetvédelmi hatástanulmányt.","shortLead":"A visegrádi luxushotel befejezésére készül Orbán Viktor kormányfő veje, akinek közvetett tulajdonában lévő cége...","id":"20180216_Uveghegyet_epit_Tiborcz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323d87aa-e252-4e54-9fa9-7262c3b6ba39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b3cbe1-1969-4fb7-8ccf-bc6a42d2dce7","keywords":null,"link":"/kkv/20180216_Uveghegyet_epit_Tiborcz","timestamp":"2018. február. 16. 15:05","title":"Üveghegyet épít Tiborcz a Dunakanyarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e646b4-c1fd-431a-8bc5-e977b6da3b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vasárnap dönt a VII. kerület arról, hogy bezárjanak-e éjfélkor a bulinegyedként elhíresült belső-erzsébetvárosi vendéglátóhelyek. A lakáskiadók félnek a másnaptól, az ott lakók reménykednek, a rozsdazónák felkészülhetnek.","shortLead":"Vasárnap dönt a VII. kerület arról, hogy bezárjanak-e éjfélkor a bulinegyedként elhíresült belső-erzsébetvárosi...","id":"20180216_Erzsebetvarosi_lakaspiac__mi_lesz_a_buli_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14e646b4-c1fd-431a-8bc5-e977b6da3b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89fa3eb-01f6-4661-9c4e-7ba359817c07","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180216_Erzsebetvarosi_lakaspiac__mi_lesz_a_buli_utan","timestamp":"2018. február. 16. 12:46","title":"Erzsébetvárosi lakáspiac – mi lesz a buli után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]