[{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csapattársak voltak a Liverpoolban, most az Európa Ligában futottak össze a klubjaik.","shortLead":"Csapattársak voltak a Liverpoolban, most az Európa Ligában futottak össze a klubjaik.","id":"20180216_udvozolte_egymast_gulacsi_es_reina","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0651862-03a3-4307-8361-a3881e8305c8","keywords":null,"link":"/sport/20180216_udvozolte_egymast_gulacsi_es_reina","timestamp":"2018. február. 16. 13:24","title":"Kapusok, ha találkoznak – így üdvözölte egymást Gulácsi és Reina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd2e5d6-ef26-4177-8268-1fa4fa2a1094","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első filmet a gyerekek és a felnőttek is imádták, kíváncsian várjuk a folytatást.","shortLead":"Az első filmet a gyerekek és a felnőttek is imádták, kíváncsian várjuk a folytatást.","id":"20180215_Irdatlanek_visszaternek_megjott_A_hihetetlen_csalad_2_elozetese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fd2e5d6-ef26-4177-8268-1fa4fa2a1094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f883cd-58bd-409a-af4f-1b818d047665","keywords":null,"link":"/kultura/20180215_Irdatlanek_visszaternek_megjott_A_hihetetlen_csalad_2_elozetese","timestamp":"2018. február. 15. 12:45","title":"Irdatlanék visszatérnek: megjött A hihetetlen család 2. előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1b6fa5-15b8-4b24-b45e-db54f3e551af","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A MÁV alkalmazottait 2017-ben 87 alkalommal érte valamilyen támadás, nem egyszer fizikai erőszak. A kalauzok szempontjából az ország nyugati, délnyugati vonalai a legbiztonságosabbak, a budapesti elővárosi vonatok pedig a legveszélyesebbek.","shortLead":"A MÁV alkalmazottait 2017-ben 87 alkalommal érte valamilyen támadás, nem egyszer fizikai erőszak. A kalauzok...","id":"20180216_Arcon_kopes_megrugdosas_kessel_fenyegetozes__nem_veszelytelen_munka_a_jegyellenorzes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa1b6fa5-15b8-4b24-b45e-db54f3e551af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a618ff-240a-4176-9cc1-d302e0a8cf5c","keywords":null,"link":"/elet/20180216_Arcon_kopes_megrugdosas_kessel_fenyegetozes__nem_veszelytelen_munka_a_jegyellenorzes","timestamp":"2018. február. 16. 14:18","title":"Arcon köpés, megrugdosás, késsel fenyegetőzés – nem veszélytelen munka a jegyellenőrzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530e623d-7444-4a55-9a6f-06578e4410f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A halherpesz az oka mindennek. ","shortLead":"A halherpesz az oka mindennek. ","id":"20180216_Hiaba_volt_afacsokkentes_nem_lett_sokkal_olcsobb_a_hal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=530e623d-7444-4a55-9a6f-06578e4410f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655651cb-f697-4746-a131-f0ad15fa046d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180216_Hiaba_volt_afacsokkentes_nem_lett_sokkal_olcsobb_a_hal","timestamp":"2018. február. 16. 21:23","title":"Hiába volt áfacsökkentés, nem lett sokkal olcsóbb a hal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83442b8-09d8-474a-8b27-fedacc459827","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a jó áron hatalmas belteret kínáló cseh SUV minden földi jóval ellátott új verziója.","shortLead":"Megérkezett a jó áron hatalmas belteret kínáló cseh SUV minden földi jóval ellátott új verziója.","id":"20180215_a_luxus_netovabbja_itt_a_skoda_full_extras_divatterepjaroja_a_kodiaq_lk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e83442b8-09d8-474a-8b27-fedacc459827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5ef3a0-4857-4c1e-a988-dbb4c0e0af8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180215_a_luxus_netovabbja_itt_a_skoda_full_extras_divatterepjaroja_a_kodiaq_lk","timestamp":"2018. február. 15. 13:21","title":"A luxus netovábbja: itt a Skoda full extrás divatterepjárója, a Kodiaq L&K","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aeb518-0a6b-41b8-bc67-c33db3e2465f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos feljelentésének nem lesz következménye.","shortLead":"Hadházy Ákos feljelentésének nem lesz következménye.","id":"20180217_Nem_lesz_nyomozas_Kosa_Lajos_felesegenek_gyanusan_alacsony_aron_vett_cege_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61aeb518-0a6b-41b8-bc67-c33db3e2465f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05529eaf-2ffc-452a-b6b3-1d352bc2d02b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180217_Nem_lesz_nyomozas_Kosa_Lajos_felesegenek_gyanusan_alacsony_aron_vett_cege_miatt","timestamp":"2018. február. 17. 09:50","title":"Nem lesz nyomozás Kósa Lajos feleségének gyanúsan alacsony áron vett cége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem osztalékként, hanem vételárként vett ki csaknem 3 milliárd forintot az Eliosból a szédületes gazdasági karriert befutó kormányfői vej. \r

","shortLead":"Nem osztalékként, hanem vételárként vett ki csaknem 3 milliárd forintot az Eliosból a szédületes gazdasági karriert...","id":"20180215_Milliardoskent_szallt_ki_Tiborcz_az_Eliosbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156be6f0-4767-4d0b-a2b9-c8c5c50afeb5","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_Milliardoskent_szallt_ki_Tiborcz_az_Eliosbol","timestamp":"2018. február. 15. 12:20","title":"Milliárdosként szállt ki Tiborcz az Eliosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0c858b-a026-49aa-b481-afef6114b889","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Vannak, akiket a nyomás egyedi, izgalmas alkotásokra ösztönöz, másokat inkább blokkol és akadályoz a munkában. A HVG Extra Business cikksorozatának harmadik, befejező részében Panyi Zsuzsi iparművész mesél a kreativitás és a maximalizmus kapcsolatáról.\r

","shortLead":"Vannak, akiket a nyomás egyedi, izgalmas alkotásokra ösztönöz, másokat inkább blokkol és akadályoz a munkában. A HVG...","id":"20180215_panyi_zsuzsi_iparmuvesz_kreativitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df0c858b-a026-49aa-b481-afef6114b889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf25d35-335b-483d-8e09-90e1ce9c3fda","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180215_panyi_zsuzsi_iparmuvesz_kreativitas","timestamp":"2018. február. 15. 13:15","title":"\"Nem tudok kényszerből alkotni, csak szabadon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]