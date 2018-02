[{"available":true,"c_guid":"3cfe12fe-ee4a-4c13-944e-0304a8720fcf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Volt dráma, ütközés, de összejött a második hely a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres versenyében a téli olimpián.","shortLead":"Volt dráma, ütközés, de összejött a második hely a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres versenyében a téli...","id":"20180217_Bravuros_korcsolyazassal_dontos_Jaszapati_Petra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cfe12fe-ee4a-4c13-944e-0304a8720fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fdc1ed-09bb-41a6-9767-ec56fce7c12c","keywords":null,"link":"/sport/20180217_Bravuros_korcsolyazassal_dontos_Jaszapati_Petra","timestamp":"2018. február. 17. 12:44","title":"Bravúros korcsolyázással döntős Jászapáti Petra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8c5f3d-b62e-4de8-a15c-fe0e9830174c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tűz pusztított a sok tibeti által a legszentebbnek tartott buddhista templomban, a Dzsokhang kolostorban.","shortLead":"Tűz pusztított a sok tibeti által a legszentebbnek tartott buddhista templomban, a Dzsokhang kolostorban.","id":"20180218_Tuz_az_egyik_legszentebb_tibeti_templomban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f8c5f3d-b62e-4de8-a15c-fe0e9830174c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8a6edf-0a8a-4caa-b09e-e3f3a4004855","keywords":null,"link":"/vilag/20180218_Tuz_az_egyik_legszentebb_tibeti_templomban","timestamp":"2018. február. 18. 08:13","title":"Tűz az egyik legszentebb tibeti templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac65a6fd-6f52-439d-8e55-862d41c5bc15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem véletlenül adják ki a gyártók a mobilrendszerek frissítését, ezekkel válnak stabilabbá, biztonságosabbá a készülékek. Azonban előfordul, hogy éppen a frissítések okozzák a problémát, mint például most a Galaxy S8 és S8+ esetében.","shortLead":"Nem véletlenül adják ki a gyártók a mobilrendszerek frissítését, ezekkel válnak stabilabbá, biztonságosabbá...","id":"20180217_hiba_a_galaxys8ra_keszult_android8_oreoban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac65a6fd-6f52-439d-8e55-862d41c5bc15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df841da-8a17-4ba8-8266-4a38ea4aaeef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180217_hiba_a_galaxys8ra_keszult_android8_oreoban","timestamp":"2018. február. 17. 13:00","title":"Póruljártak páran, akik frissítették Galaxy S8 telefonjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e387a0df-f742-4038-a730-c145116e7772","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc DK-elnök egy kizárólag erre az alkalomra készített filmre vonult be. Az OLAF vizsgálat miatt néhány szóvicc után nekiment Orbánnak: ő a „bűn hordozója”. Gyurcsány után a következő sztárvendég Csepregi Éva, ezzel vége is volt a bulinak.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc DK-elnök egy kizárólag erre az alkalomra készített filmre vonult be. Az OLAF vizsgálat miatt néhány...","id":"20180217_Bulihangulattal_lufikkal_es_kinos_szoviccekkel_nyitotta_meg_a_kampanyt_a_DK","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e387a0df-f742-4038-a730-c145116e7772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f3c910-a3ca-4c4b-ba35-271709bb3636","keywords":null,"link":"/itthon/20180217_Bulihangulattal_lufikkal_es_kinos_szoviccekkel_nyitotta_meg_a_kampanyt_a_DK","timestamp":"2018. február. 17. 13:07","title":"Bulihangulattal, lufikkal és kínos szóviccekkel nyitotta meg a kampányt a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d79c09-e921-428a-9f5d-fb79d521a625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eseményt idén is a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezte, aktuális pikantériáját pedig az adta, hogy pár hét múlva parlamenti választások lesznek, tehát a kormányfő-pártelnök egyúttal a Fidesz kampányát is megnyitotta a Várkert Bazárban.","shortLead":"Az eseményt idén is a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezte, aktuális pikantériáját pedig az adta, hogy pár...","id":"20180218_Orban_Viktor_evet_ertekel_es_kampanyt_nyit__percrol_percre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d79c09-e921-428a-9f5d-fb79d521a625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ceb14d-2c16-4a1b-83a1-432421b4d876","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_Orban_Viktor_evet_ertekel_es_kampanyt_nyit__percrol_percre","timestamp":"2018. február. 18. 14:52","title":"Így értékelt évet Orbán Viktor: \"Politikai ellenfeleink reménytelen helyzetben vannak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1908e2-6799-4311-9840-718820bc2f04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművet a Schengeni Információs Rendszerben a német hatóságok körözték.","shortLead":"A járművet a Schengeni Információs Rendszerben a német hatóságok körözték.","id":"20180218_lopott_teherauto_csengersima","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca1908e2-6799-4311-9840-718820bc2f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8d5c6f-de27-40f1-b3f0-5cd125fd945b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180218_lopott_teherauto_csengersima","timestamp":"2018. február. 18. 06:41","title":"Sok teherautó lépi át a határt Csengersimánál, de ezzel az eggyel volt egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5487ae-5be4-47b7-9540-b4ddd90f6053","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Esélyeshez méltóan 34-22-re legyőzte a vendég fehérorosz Meskov Breszt csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 12. fordulójában, és így továbbra is harcban van csoportjában a második helyért.\r

","shortLead":"Esélyeshez méltóan 34-22-re legyőzte a vendég fehérorosz Meskov Breszt csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 12...","id":"20180217_Kezilabda_BL_Siman_nyert_a_Veszprem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b5487ae-5be4-47b7-9540-b4ddd90f6053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86a329b-54db-4bdc-b219-44070316132e","keywords":null,"link":"/sport/20180217_Kezilabda_BL_Siman_nyert_a_Veszprem","timestamp":"2018. február. 17. 19:45","title":"Kézilabda BL: Simán nyert a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d744c2a-ad05-4c06-a2cd-de1cd50a7932","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon szomorú és elfogadhatatlan, hogy az FBI az összes előzetes figyelmeztetést figyelmen kívül hagyta a floridai lövöldözőről - foglalt állást a Twitteren Donald Trump amerikai elnök szombat éjjel.\r

","shortLead":"Nagyon szomorú és elfogadhatatlan, hogy az FBI az összes előzetes figyelmeztetést figyelmen kívül hagyta a floridai...","id":"20180218_Trump_rapiritott_az_FBIra_a_floridai_lovoldozes_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d744c2a-ad05-4c06-a2cd-de1cd50a7932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0e3eef-4518-40ea-864f-0ff6a4e561df","keywords":null,"link":"/vilag/20180218_Trump_rapiritott_az_FBIra_a_floridai_lovoldozes_miatt","timestamp":"2018. február. 18. 08:45","title":"Trump rápirított az FBI-ra a floridai lövöldözés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]