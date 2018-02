[{"available":true,"c_guid":"a537523c-6327-48cf-88d5-6fd0c39ab3fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kettő, de még az is elképzelhető, hogy három fizikai billentyűzetes BlackBerry-telefon érkezik még ebben az évben a piacra.","shortLead":"Kettő, de még az is elképzelhető, hogy három fizikai billentyűzetes BlackBerry-telefon érkezik még ebben az évben...","id":"20180218_2018as_fizikai_billentyuzetes_blackberry_telefonok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a537523c-6327-48cf-88d5-6fd0c39ab3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab431b8-7f1e-41eb-99c1-ead6ac8929dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180218_2018as_fizikai_billentyuzetes_blackberry_telefonok","timestamp":"2018. február. 18. 15:10","title":"BlackBerry? Köszöni, jól van, és jönnek az új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6068c1ca-09c5-42d3-9eb0-64ff3f121397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kis magyar abszurd: előzetesből gyűjtet aláírásokat és függetlenként indulna a választáson a csalás gyanúja miatt előzetesben ülő Czeglédy Csaba. A helyi szocialista jelölt magánemberként megérti Czeglédy döntését.","shortLead":"Kis magyar abszurd: előzetesből gyűjtet aláírásokat és függetlenként indulna a választáson a csalás gyanúja miatt...","id":"20180217_Az_MSZPs_jelolt_megerti_hogy_Czegledy_a_bortonbol_indulna_a_valasztason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6068c1ca-09c5-42d3-9eb0-64ff3f121397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a4a959-a1de-4dd0-a804-e58e0e30e74f","keywords":null,"link":"/itthon/20180217_Az_MSZPs_jelolt_megerti_hogy_Czegledy_a_bortonbol_indulna_a_valasztason","timestamp":"2018. február. 17. 17:17","title":"Az MSZP-s jelölt megérti, hogy Czeglédy a börtönből indulna a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd40cdda-0869-45a2-aa71-c3f4e1582773","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindegy, hogy egészséges vagy beteg, a felújítás előtt elpusztítják.","shortLead":"Mindegy, hogy egészséges vagy beteg, a felújítás előtt elpusztítják.","id":"20180219_kivagjak_az_osszes_fat_a_semmelweis_utcaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd40cdda-0869-45a2-aa71-c3f4e1582773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa5eafd-c47b-46c0-9733-bc730775b84a","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_kivagjak_az_osszes_fat_a_semmelweis_utcaban","timestamp":"2018. február. 19. 10:44","title":"Kivágják az összes fát a Semmelweis utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bd01fc-8b6a-48f5-84a3-20850bb1bf68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sokáig várt a kormány a válasszal arra, hogy a Kúria a közelmúltban két ügyben is kimondta: törvénysértő határozatokat közölt a jegybank alelnöke. \r

","shortLead":"Nem sokáig várt a kormány a válasszal arra, hogy a Kúria a közelmúltban két ügyben is kimondta: törvénysértő...","id":"20180217_Torvenymodositassal_vedenek_meg_az_MNBt_az_ujabb_leegestol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12bd01fc-8b6a-48f5-84a3-20850bb1bf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d12f03-2b03-4e53-82d2-cef4dbc12f53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180217_Torvenymodositassal_vedenek_meg_az_MNBt_az_ujabb_leegestol","timestamp":"2018. február. 17. 16:15","title":"Törvénymódosítással védenék meg az MNB-t az újabb leégéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da034938-c016-4028-b4de-a8b5881158c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig senki nem jelezte, hogy az adófizetők pénze is érintett lenne a lámpacserékben, de most kiderült, hogy majdnem egymilliárd forint közpénzzel segített meg a kormány tizennégy gyanús közvilágítási projektet. A Miniszterelnökség ugyanis több önkormányzat önrészét is magára vállalta.","shortLead":"Eddig senki nem jelezte, hogy az adófizetők pénze is érintett lenne a lámpacserékben, de most kiderült, hogy majdnem...","id":"20180219_Titokban_fizetett_a_kormany_egymilliardot_Tiborcz_kozvilagitasaert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da034938-c016-4028-b4de-a8b5881158c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa6f534-733c-4647-97f4-2674600bd19c","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_Titokban_fizetett_a_kormany_egymilliardot_Tiborcz_kozvilagitasaert","timestamp":"2018. február. 19. 07:22","title":"Titokban fizetett a kormány egymilliárdot Tiborcz közvilágításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f891a7-6687-41ad-8a7c-57a4c9c24796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a felújított 3-as metró hivatalos látványtervein már Göncz Árpád megállóként szerepelt az Árpád híd nevű állomás, Tarlós István lényegében vétót jelentett be. Sokan kedvelték, de voltak, akik a mai napig nem szívlelik.","shortLead":"Bár a felújított 3-as metró hivatalos látványtervein már Göncz Árpád megállóként szerepelt az Árpád híd nevű állomás...","id":"20180219_Hiaba_all_a_bal_a_Fidesz_politikusai_is_megszavaztak_hogy_metromegallot_nevezzenek_el_Gonczrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25f891a7-6687-41ad-8a7c-57a4c9c24796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6552825-ceae-4ae1-a32a-24997df3c02f","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_Hiaba_all_a_bal_a_Fidesz_politikusai_is_megszavaztak_hogy_metromegallot_nevezzenek_el_Gonczrol","timestamp":"2018. február. 19. 10:32","title":"Hiába áll a bál, a Fidesz politikusai is megszavazták, hogy metrómegállót nevezzenek el Gönczről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67d8292-f705-4dd4-974f-533ab78c7c90","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tizedik versenynapjon három számban avatnak győztest. ","shortLead":"A tizedik versenynapjon három számban avatnak győztest. ","id":"20180219_teli_olimpia_10_nap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c67d8292-f705-4dd4-974f-533ab78c7c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5f0f56-17e8-402a-afa0-b987dde50978","keywords":null,"link":"/sport/20180219_teli_olimpia_10_nap","timestamp":"2018. február. 19. 05:15","title":"Kezdenek a bobosok Pjongcsangban - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d79c09-e921-428a-9f5d-fb79d521a625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eseményt idén is a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezte, aktuális pikantériáját pedig az adta, hogy pár hét múlva parlamenti választások lesznek, tehát a kormányfő-pártelnök egyúttal a Fidesz kampányát is megnyitotta a Várkert Bazárban.","shortLead":"Az eseményt idén is a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezte, aktuális pikantériáját pedig az adta, hogy pár...","id":"20180218_Orban_Viktor_evet_ertekel_es_kampanyt_nyit__percrol_percre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d79c09-e921-428a-9f5d-fb79d521a625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ceb14d-2c16-4a1b-83a1-432421b4d876","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_Orban_Viktor_evet_ertekel_es_kampanyt_nyit__percrol_percre","timestamp":"2018. február. 18. 14:52","title":"Így értékelt évet Orbán Viktor: \"Politikai ellenfeleink reménytelen helyzetben vannak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]