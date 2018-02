[{"available":true,"c_guid":"5360f044-975f-4808-8a51-7164d4b6e2a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És most mindenki! \"Rezsi, rezsi, rezsicsökkentés, rezsi, rezsi, rezsicsökkentés.\"","shortLead":"És most mindenki! \"Rezsi, rezsi, rezsicsökkentés, rezsi, rezsi, rezsicsökkentés.\"","id":"20180220_Ilyen_szorakoztatoak_soha_nem_voltak_Orban_beszedei_mint_ebben_a_zsenialis_remixdalban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5360f044-975f-4808-8a51-7164d4b6e2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e2a4f1-8166-4c3b-bc6a-9e5005eaaa57","keywords":null,"link":"/kultura/20180220_Ilyen_szorakoztatoak_soha_nem_voltak_Orban_beszedei_mint_ebben_a_zsenialis_remixdalban","timestamp":"2018. február. 20. 10:31","title":"Ilyen szórakoztatóak soha nem voltak Orbán beszédei, mint ebben a zseniális remix-dalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4336f00f-d2c7-4afe-b914-de376cd85ca9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dulakodás volt az atomkoffer miatt Donald Trump emberei és kínai biztonságiak között novemberben, amikor az amerikai elnök Pekingben járt – jelentette hétfőn az Axios című amerikai hírportál.","shortLead":"Dulakodás volt az atomkoffer miatt Donald Trump emberei és kínai biztonságiak között novemberben, amikor az amerikai...","id":"20180219_Az_atomkoffer_miatt_dulakodtak_Trump_emberei","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4336f00f-d2c7-4afe-b914-de376cd85ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6495fc-ac63-4cd2-a732-d85913eb5ad3","keywords":null,"link":"/vilag/20180219_Az_atomkoffer_miatt_dulakodtak_Trump_emberei","timestamp":"2018. február. 19. 09:54","title":"Az atomkoffer miatt dulakodtak Trump emberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0bf945f-c55f-4d8c-b64b-adec9713c611","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az uniós biopiac dobogósai Németország és Franciaország, utóbbiban a termelőik még évekig nem lesznek képesek kielégíteni a növekvő igényeket. A francia feldolgozók biogabonát importálnának.","shortLead":"Az uniós biopiac dobogósai Németország és Franciaország, utóbbiban a termelőik még évekig nem lesznek képesek...","id":"20180219_Biopiac_nem_birjak_kielegiteni_a_keresletet_a_termelok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0bf945f-c55f-4d8c-b64b-adec9713c611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a7300d-d225-4d1e-9534-69dc409a370a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180219_Biopiac_nem_birjak_kielegiteni_a_keresletet_a_termelok","timestamp":"2018. február. 19. 11:17","title":"Biopiac: nem bírják kielégíteni a keresletet a termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóhatóság elégedett lehet.","shortLead":"Az adóhatóság elégedett lehet.","id":"20180220_Nagy_magyar_siker_tobb_hazi_palinkat_foztunk_tavaly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b78bdba-db16-4f23-a6c7-8163c74cf691","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180220_Nagy_magyar_siker_tobb_hazi_palinkat_foztunk_tavaly","timestamp":"2018. február. 20. 06:21","title":"Nagy magyar siker: több házi pálinkát főztünk tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae681ec-c3d1-417c-925c-d4e35174e6ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar vágója volt a legjobbnak választott animációs kisfilmnek. ","shortLead":"Magyar vágója volt a legjobbnak választott animációs kisfilmnek. ","id":"20180219_Magyar_vago_kisfilmjet_is_dijazta_a_brit_filmakademia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae681ec-c3d1-417c-925c-d4e35174e6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059f13a1-385d-4e1b-8c52-9c28b7a8484f","keywords":null,"link":"/kultura/20180219_Magyar_vago_kisfilmjet_is_dijazta_a_brit_filmakademia","timestamp":"2018. február. 19. 21:40","title":"Magyar vágó kisfilmjét is díjazta a brit filmakadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751d2c0f-c432-4f32-b939-9c03df3f0d2f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hanem az ápolók.","shortLead":"Hanem az ápolók.","id":"20180219_Az_allamtitkar_szerint_nem_az_epuletek_vagy_a_muszerek_torodnek_a_betegekkel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=751d2c0f-c432-4f32-b939-9c03df3f0d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6751e49-26f0-4e34-8920-b4fe82247fc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_Az_allamtitkar_szerint_nem_az_epuletek_vagy_a_muszerek_torodnek_a_betegekkel","timestamp":"2018. február. 19. 13:41","title":"Az államtitkár szerint nem az épületek vagy a műszerek törődnek a betegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4dda32-5dbe-447e-8052-7dd9d4426667","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is a Costes lett az év étterme, miskolci helyé a Street Food, váci helyé a legjobb cukrászda díja.\r

\r

","shortLead":"Idén is a Costes lett az év étterme, miskolci helyé a Street Food, váci helyé a legjobb cukrászda díja.\r

\r

","id":"20180220_Ime_az_orszag_legjobb_ettermei","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c4dda32-5dbe-447e-8052-7dd9d4426667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43b7fc4-6d68-4918-9f6e-16a70bd50e56","keywords":null,"link":"/elet/20180220_Ime_az_orszag_legjobb_ettermei","timestamp":"2018. február. 20. 09:29","title":"Íme, az ország legjobb éttermei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f891a7-6687-41ad-8a7c-57a4c9c24796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a felújított 3-as metró hivatalos látványtervein már Göncz Árpád megállóként szerepelt az Árpád híd nevű állomás, Tarlós István lényegében vétót jelentett be. Sokan kedvelték, de voltak, akik a mai napig nem szívlelik.","shortLead":"Bár a felújított 3-as metró hivatalos látványtervein már Göncz Árpád megállóként szerepelt az Árpád híd nevű állomás...","id":"20180219_Hiaba_all_a_bal_a_Fidesz_politikusai_is_megszavaztak_hogy_metromegallot_nevezzenek_el_Gonczrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25f891a7-6687-41ad-8a7c-57a4c9c24796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6552825-ceae-4ae1-a32a-24997df3c02f","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_Hiaba_all_a_bal_a_Fidesz_politikusai_is_megszavaztak_hogy_metromegallot_nevezzenek_el_Gonczrol","timestamp":"2018. február. 19. 10:32","title":"Hiába áll a bál, a Fidesz politikusai is megszavazták, hogy metrómegállót nevezzenek el Gönczről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]