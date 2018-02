[{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az NGM nem akarja kiadni az erre vonatkozó anyagokat, de a bíróság első fokon ellenük döntött. ","shortLead":"Az NGM nem akarja kiadni az erre vonatkozó anyagokat, de a bíróság első fokon ellenük döntött. Kiderülhet, hogy az NGM is rég tudott az Elios-ügyről
2018. február. 21. 09:03

Vádemelést javasoltak a zalaegerszegi rendőrök egy 48 éves helyi férfi ellen.
Ezzel a sunyi módszerrel verte át áldozatait egy magyar autós
2018. február. 20. 18:26

A veszprémi rendőrök őrizetbe vették az 50 éves sofőrt.
19-re húzott lapot a veszprémi autós, de nem jött be a számítása
2018. február. 20. 19:31

Több mint ötmilliárd forintból fejlesztik a közigazgatási nyilvántartási rendszereket.
Elvesztette az iratait? Jóval egyszerűbb lesz a pótlás
2018. február. 20. 11:31

A Falcon Heavy kilövése után ezúttal a Falcon-9-es rakétával állítanának pályára három műholdat Elon Muskék.
Szerdáig kell várni: olcsó műholdas internet szórásába vág a SpaceX
2018. február. 20. 07:02

Kovács Lóránd neve nemrég egy utolsó pillanatban lefújt, nemzetbiztonságilag is kényes tenderen bukkant fel.
Cégiratok bizonyítják Habony ügyvédjének a szerepét
2018. február. 20. 05:54

Garantált, hogy ezekből a nyitható tetejű sportkocsikból igen ritkán jön majd szembe velünk egy-egy példány az utakon.
Gyönyörű limitált M4 kabriókkal születésnapozik a BMW
2018. február. 20. 13:21

Több humanitárius szervezettel összefogva fejleszti tovább a személyes biztonság ellenőrzésére szolgáló funkcióját a Facebook: a bajba jutottak ezentúl nemcsak a Safety Checket használó önkéntesek segítségét igényelhetik majd, hanem a helyzetnek megfelelő társulás szolgáltatásait is. A Facebook nem viccel: Vöröskeresztet csinálnak a legszomorúbb funkcióból
2018. február. 20. 09:03