[{"available":true,"c_guid":"5a196ed6-c034-4024-9802-7949600d1bd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentős tehercsökkentésre vonatkozó elképzelést lengetett be a miniszter. ","shortLead":"Jelentős tehercsökkentésre vonatkozó elképzelést lengetett be a miniszter. ","id":"20180223_Varga_Mihaly_mondott_egy_mereszet_az_szjarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a196ed6-c034-4024-9802-7949600d1bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a324c2-964a-40f8-986d-ba64c5aaa762","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180223_Varga_Mihaly_mondott_egy_mereszet_az_szjarol","timestamp":"2018. február. 23. 07:35","title":"Varga Mihály mondott egy merészet az szja-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca9bfe7-e3b4-43a3-9ff6-f7449a7907b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint bruttó százezer forinttal kevesebbet keres egy Aldi-pénztárosnál egy egyetemet végzett, PhD-vel rendelkező kezdő közalkalmazott. ","shortLead":"Több mint bruttó százezer forinttal kevesebbet keres egy Aldi-pénztárosnál egy egyetemet végzett, PhD-vel rendelkező...","id":"201804__kozalkalmazotti_berek__anomaliak__hivatastudat__tobb_tudas_kevesebb_ber","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dca9bfe7-e3b4-43a3-9ff6-f7449a7907b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba0cb6c-d792-4711-b06a-fd356c1df202","keywords":null,"link":"/gazdasag/201804__kozalkalmazotti_berek__anomaliak__hivatastudat__tobb_tudas_kevesebb_ber","timestamp":"2018. február. 24. 16:00","title":"Őrült bérek országa: tanulj magyar, szegény lesz belőled!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rakétacsapások és légitámadások tucatjait hajtották végre a szíriai kormányerők péntek este óta Kelet-Gúta ellen, miközben az ENSZ Biztonsági Tanácsa a térségre kihirdetendő humanitárius tűzszünetről szóló határozat megszavazását többször is elnapolta.","shortLead":"Rakétacsapások és légitámadások tucatjait hajtották végre a szíriai kormányerők péntek este óta Kelet-Gúta ellen...","id":"20180224_Folytatodik_a_pokol_a_sziriai_KeletGutaban_kozel_felezer_civil_halott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff35c5b-214c-4948-8215-544525cd13ae","keywords":null,"link":"/vilag/20180224_Folytatodik_a_pokol_a_sziriai_KeletGutaban_kozel_felezer_civil_halott","timestamp":"2018. február. 24. 11:12","title":"Folytatódik a pokol a szíriai Kelet-Gútában, közel félezer civil halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39f3f09-ba0d-40c0-9f89-6bfb15906b52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyrészt kevesebb volt az állami támogatás az előző évhez képest, másrészt a betegek is több, illetve drágább készítményeket váltottak ki, mint korábban.","shortLead":"Egyrészt kevesebb volt az állami támogatás az előző évhez képest, másrészt a betegek is több, illetve drágább...","id":"20180223_a_piacot_is_megdobbentette_mennyivel_nott_tavaly_itthon_a_venykoteles_gyogyszerek_ara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39f3f09-ba0d-40c0-9f89-6bfb15906b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744ca1f4-1c5b-49a8-b2e0-9ee3e646878a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180223_a_piacot_is_megdobbentette_mennyivel_nott_tavaly_itthon_a_venykoteles_gyogyszerek_ara","timestamp":"2018. február. 23. 14:36","title":"A piacot is megdöbbentette, mennyivel nőtt tavaly itthon a vényköteles gyógyszerek ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc5ae50-934f-4a7e-bf34-53bb2a61cda9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes Valtteri Bottas sisakjára rögzített egy kamerát, így azt láthatjuk, amit a versenyző is.","shortLead":"A Mercedes Valtteri Bottas sisakjára rögzített egy kamerát, így azt láthatjuk, amit a versenyző is.","id":"20180223_forma_1_f1_valteri_bottas_mercedes_fejvedo_halo_valtteri_bottas_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbc5ae50-934f-4a7e-bf34-53bb2a61cda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09ca0ce-379e-46eb-8de5-8d2e905feff8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180223_forma_1_f1_valteri_bottas_mercedes_fejvedo_halo_valtteri_bottas_video","timestamp":"2018. február. 23. 10:51","title":"Ennyit lát a Forma–1-es autóban a pilóta az új fejvédőtől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4862216-72da-4a3a-ad15-8b7077fa9639","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin hivatalban lévő államfő a március 18-ai oroszországi elnökválasztás egyedüli esélyese. Bár az 1999 óta miniszterelnökként, vagy államfőként folyamatosan hatalomban lévő politikus valóban toronymagasan vezeti a népszerűségi listát, a biztosra vehető győzelemhez az is kellett, hogy egyetlen valódi ellenfelét, Alekszej Navalnij ellenzéki bloggert ne engedjék indulni.","shortLead":"Vlagyimir Putyin hivatalban lévő államfő a március 18-ai oroszországi elnökválasztás egyedüli esélyese. Bár az 1999 óta...","id":"20180223_Oroszorszag_valasztana","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4862216-72da-4a3a-ad15-8b7077fa9639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e099885-d9eb-4471-9ed2-b063a3947e90","keywords":null,"link":"/vilag/20180223_Oroszorszag_valasztana","timestamp":"2018. február. 23. 11:39","title":"Oroszország választana?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ba6ddd-6d5d-4f96-b4ad-bd8c482320f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hete egyeztetésen voltak, akkor még semmit sem mondtak erről.","shortLead":"Egy hete egyeztetésen voltak, akkor még semmit sem mondtak erről.","id":"20180223_Ferihegyi_blokaddal_fenyegetoznek_az_Uber_kinyiroi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3ba6ddd-6d5d-4f96-b4ad-bd8c482320f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893f4ed0-9822-4a50-82d5-9b1df679efa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180223_Ferihegyi_blokaddal_fenyegetoznek_az_Uber_kinyiroi","timestamp":"2018. február. 23. 16:50","title":"Ferihegyi blokáddal fenyegetőznek az Uber kinyírói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb397f64-28d8-47ed-ad40-52e9052f64e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több jó minőségű kép és egy videó a Samsung soron következő készülékének egy elképzelt változatát hivatott közelebbről bemutatni az eddig kiszivárgott infók, illetve a rajongók elképzelései, vágyai alapján.","shortLead":"Több jó minőségű kép és egy videó a Samsung soron következő készülékének egy elképzelt változatát hivatott közelebbről...","id":"20180223_galaxy_s9_plus_koncepcio_video_kamera_milyen_lesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb397f64-28d8-47ed-ad40-52e9052f64e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dc4e4f-e0e9-469e-a5e0-1daaa5cb16d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180223_galaxy_s9_plus_koncepcio_video_kamera_milyen_lesz","timestamp":"2018. február. 23. 09:03","title":"Izgalmas koncepcióvideón a Galaxy S9: ilyen lesz az új Samsung-nagyágyú?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]