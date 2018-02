[{"available":true,"c_guid":"8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az E.On a jövő hétre várható hideg időjárásra készülve felfüggeszti a kikapcsolásokat. ","shortLead":"Az E.On a jövő hétre várható hideg időjárásra készülve felfüggeszti a kikapcsolásokat. ","id":"20180223_Jon_a_hideg_az_EOn_most_nem_kapcsolja_ki_senkinel_az_aramot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4b511a-088a-44a9-a6a2-165a35f8251e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180223_Jon_a_hideg_az_EOn_most_nem_kapcsolja_ki_senkinel_az_aramot","timestamp":"2018. február. 23. 14:47","title":"Jön a hideg, az E.On most nem kapcsolja ki senkinél az áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9cf67f-a510-4c01-8675-7b0ca0ca85e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombat estétől több napon át nem emelkedik 0 Celsius-fok fölé a hőmérséklet, éjszakánként pedig országszerte mínusz 10 fok alá hűl a levegő – hívta a fel a figyelmet a meteorológiai szolgálat pénteken Facebook-oldalán. Az előrejelzés szerint a jövő héten többfelé –10 fok körüli maximumokra és –20 fok körüli minimumokra kell készülni.\r

\r

","shortLead":"Szombat estétől több napon át nem emelkedik 0 Celsius-fok fölé a hőmérséklet, éjszakánként pedig országszerte mínusz 10...","id":"20180223_elbucsuzhatunk_a_0_fok_folotti_homersekletektol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd9cf67f-a510-4c01-8675-7b0ca0ca85e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c0b605-c0a5-4bfd-842c-87031d6ffce3","keywords":null,"link":"/itthon/20180223_elbucsuzhatunk_a_0_fok_folotti_homersekletektol","timestamp":"2018. február. 23. 21:49","title":"Jön a cidri, elbúcsúzhatunk a 0 fok fölötti hőmérsékletektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe06d39e-2204-46c2-95aa-e6f6f3863e77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leszavaztak a jelöltek, a független Márki-Zay misére, Hernádi Gyula kirándulni ment a szavazás után. A Fidesz szerint ez \"kegyeleti szavazás\", ezért nem lesz eredményváró.","shortLead":"Leszavaztak a jelöltek, a független Márki-Zay misére, Hernádi Gyula kirándulni ment a szavazás után. A Fidesz szerint...","id":"20180225_MarkiZay_60_szazalekos_reszvetel_felett_nyerheto_a_valasztas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe06d39e-2204-46c2-95aa-e6f6f3863e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c6a531-d083-44b8-8dee-d167f5769591","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_MarkiZay_60_szazalekos_reszvetel_felett_nyerheto_a_valasztas","timestamp":"2018. február. 25. 11:01","title":"Márki-Zay: \"60 százalékos részvétel felett nyerhető a választás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1364249-6f06-42ba-86aa-182b2a3075b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyugalom, nem tervezési hiba miatt, hanem szándékosan lett ilyen ez az amúgy igen sikeres francia kocsi.","shortLead":"Nyugalom, nem tervezési hiba miatt, hanem szándékosan lett ilyen ez az amúgy igen sikeres francia kocsi.","id":"20180225_tudta_ennek_a_renaultnak_mas_tavolsagra_vannak_a_kerekei_bal_es_jobb_oldalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1364249-6f06-42ba-86aa-182b2a3075b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ec6bb8-4fea-44ca-bc99-8cfcd6f8ef9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180225_tudta_ennek_a_renaultnak_mas_tavolsagra_vannak_a_kerekei_bal_es_jobb_oldalon","timestamp":"2018. február. 25. 08:21","title":"Tudta? Ennek a Renaultnak más távolságra vannak a kerekei bal és jobb oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f760d17e-cc63-4c85-9149-7c75b4b29bc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erős idegzetűeknek.","shortLead":"Erős idegzetűeknek.","id":"20180224_Ez_tortenik_ha_talalkozik_egy_daru_az_elektromos_vezetekkel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f760d17e-cc63-4c85-9149-7c75b4b29bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc31cf07-fe60-4f07-8e54-5e660e1edc93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Ez_tortenik_ha_talalkozik_egy_daru_az_elektromos_vezetekkel","timestamp":"2018. február. 24. 16:43","title":"Ez történik ha találkozik egy daru az elektromos vezetékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae9b570-2599-4fd6-b107-5325a285a5af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az unió ma a migránsokkal szívesen, miközben az őshonos kisebbségekkel egyáltalán nem foglalkozik, ezért fontos, hogy sikerrel záruljon a Minority SafePack aláírásgyűjtés - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szombaton a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) közgyűlésén Gyöngyösön.","shortLead":"Az unió ma a migránsokkal szívesen, miközben az őshonos kisebbségekkel egyáltalán nem foglalkozik, ezért fontos...","id":"20180224_Szili_az_EU_oshonos_kisebbsegei_nem_kapnak_figyelmet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fae9b570-2599-4fd6-b107-5325a285a5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747554fb-4767-4314-a018-e2cb0c17597d","keywords":null,"link":"/itthon/20180224_Szili_az_EU_oshonos_kisebbsegei_nem_kapnak_figyelmet","timestamp":"2018. február. 24. 13:42","title":"Szili: az EU \"őshonos\" kisebbségei nem kapnak figyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f351ce-d895-4ec4-961b-665cea0dc6c6","c_author":"Csurja Zsolt","category":"gazdasag","description":"Bár a magyarok nem eszik a gombát, a csiperke, a laska és a komposztgyártás több mint kilencmilliárd forintos éves nettó árbevételt hozott az év agráremberének megválasztott Mutsy Árpád cégeinek. ","shortLead":"Bár a magyarok nem eszik a gombát, a csiperke, a laska és a komposztgyártás több mint kilencmilliárd forintos éves...","id":"20180224_A_multikkal_is_megvivott_a_magyar_gombas_aki_nagyban_jatszott_es_bejott_neki","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6f351ce-d895-4ec4-961b-665cea0dc6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc947ca0-d874-4575-abe6-b0c932ab2804","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_A_multikkal_is_megvivott_a_magyar_gombas_aki_nagyban_jatszott_es_bejott_neki","timestamp":"2018. február. 24. 10:00","title":"A multikkal is megvívott a magyar gombás, aki nagyban játszott és bejött neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec38d68c-a612-430e-a2fd-76937611a960","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Exkluzív vetítésen tekinthetik meg az amerikai filmakadémia tagjai Enyedi Ildikó Testről és lélekről című Oscar-esélyes filmjét vasárnap New Yorkban, a New York-i Balassi Intézet Magyar Kulturális Központ és a Netflix szervezésében.","shortLead":"Exkluzív vetítésen tekinthetik meg az amerikai filmakadémia tagjai Enyedi Ildikó Testről és lélekről című Oscar-esélyes...","id":"20180223_Testrol_es_lelekrol_Minden_jegy_elkelt_a_New_Yorki_vetitesre_a_filmes_elit_is_ott_lesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec38d68c-a612-430e-a2fd-76937611a960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863ab874-e626-4f36-bc0f-5262b6b1cbb0","keywords":null,"link":"/kultura/20180223_Testrol_es_lelekrol_Minden_jegy_elkelt_a_New_Yorki_vetitesre_a_filmes_elit_is_ott_lesz","timestamp":"2018. február. 23. 15:13","title":"Testről és lélekről: Minden jegy elkelt a New York-i vetítésre, a filmes elit is ott lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]