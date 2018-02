[{"available":true,"c_guid":"1e20b469-6f7c-4047-80d9-78392e4c8381","c_author":"Balogh Csaba (Barcelona)","category":"tudomany","description":"Használatra kész a European Aviation Network nevű hálózat – jelentette be a barcelonai Mobile World Congress szakkiállításon a Deutsche Telekom. A rendszer összekapcsolja a műholdas és mobilhálózati kommunikációt, amelyből a felhasználók csak annyit fognak észrevenni, hogy mobiljukat nemcsak, hogy nem kell majd kikapcsolniuk a repülőn, de az alkalmazásokat és netes funkciókat úgy tudják használni utazás közben is, mintha a Földön lennének vele. Akár videótelefonálásra is.","shortLead":"Használatra kész a European Aviation Network nevű hálózat – jelentette be a barcelonai Mobile World Congress...","id":"20180226_deutsche_telekom_european_aviation_network_halozat_mobilhalozat_muholdas_internet_lte_internet_a_levegoben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e20b469-6f7c-4047-80d9-78392e4c8381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9751ffb5-0dbd-46d3-87b4-f05d23e50e14","keywords":null,"link":"/tudomany/20180226_deutsche_telekom_european_aviation_network_halozat_mobilhalozat_muholdas_internet_lte_internet_a_levegoben","timestamp":"2018. február. 26. 19:03","title":"Változás jön: szabadon lehet majd netezni a repülőgépeken, még a levegőben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96395083-3c64-4a94-bc82-703a0d96624d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Bejelentették Jaggerék az No Filter európai turné újabb állomásait. A magyar rajongóknak minimum Prágáig kell utazni, hogy élőben hallhassák a Stonest.\r

\r

","shortLead":"Bejelentették Jaggerék az No Filter európai turné újabb állomásait. A magyar rajongóknak minimum Prágáig kell utazni...","id":"20180226_Budapestre_most_sem_jon_a_Rolling_Stones_de_azert_a_rajongok_keszulhetnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96395083-3c64-4a94-bc82-703a0d96624d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159ba2c8-eb1c-4953-8d4d-6d19c3d25a00","keywords":null,"link":"/kultura/20180226_Budapestre_most_sem_jon_a_Rolling_Stones_de_azert_a_rajongok_keszulhetnek","timestamp":"2018. február. 26. 15:41","title":"Budapestre most sem jön a Rolling Stones, de azért a rajongók készülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887d0e81-4011-4d35-bc18-0bf78c984ec8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kérdőívben vizsgálja az orosz védelmi minisztérium, hogy a katonák milyen politikai nézeteket vallanak, s hajlandóak-e részt venni az ellenzéki tüntetők szétverésében. Közben napirendre került a politikai tiszti állások feltámasztása is.\r

","shortLead":"Kérdőívben vizsgálja az orosz védelmi minisztérium, hogy a katonák milyen politikai nézeteket vallanak, s hajlandóak-e...","id":"20180225_Orosz_hadsereg__ujra_jonnek_a_komisszarok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=887d0e81-4011-4d35-bc18-0bf78c984ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed5426d-99ca-4f66-9d3f-3bf64a554e68","keywords":null,"link":"/vilag/20180225_Orosz_hadsereg__ujra_jonnek_a_komisszarok","timestamp":"2018. február. 25. 14:10","title":"Orosz hadsereg – újra jönnek a komisszárok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f73f2e-188d-4bed-b393-cbef854d6cc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már Magyarországon is elérhető az 5 GB-nyi ingyenes tárhely a Huawei felhős szolgáltatására (ingyenesen) regisztrálók számára.","shortLead":"Már Magyarországon is elérhető az 5 GB-nyi ingyenes tárhely a Huawei felhős szolgáltatására (ingyenesen) regisztrálók...","id":"20180226_huawei_mobile_cloud_felhos_tarhely_5_gb","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16f73f2e-188d-4bed-b393-cbef854d6cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0286a2c8-9814-402e-a190-df292038db25","keywords":null,"link":"/tudomany/20180226_huawei_mobile_cloud_felhos_tarhely_5_gb","timestamp":"2018. február. 26. 18:03","title":"Huawei telefonja van? Jó hír, hogy most kapott +5 GB internetes tárhelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7621cc86-3ee4-48e3-96bd-fe50fa2111ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"London csak a 26. helyen végzett.","shortLead":"London csak a 26. helyen végzett.","id":"20180226_Ezekben_a_varosokban_keresnek_legjobban_a_kulfoldiek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7621cc86-3ee4-48e3-96bd-fe50fa2111ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35270494-4b3b-409f-a7cf-3c0ef31b7ac8","keywords":null,"link":"/kkv/20180226_Ezekben_a_varosokban_keresnek_legjobban_a_kulfoldiek","timestamp":"2018. február. 26. 10:44","title":"Ezekben a városokban keresnek legjobban a külföldiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae252ee-8045-4f1f-93a4-db9eb024bbad","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lisa Marie Presley és volt pénzügyi menedzsere kölcsönösen várják egymást a bíróság előtt.","shortLead":"Lisa Marie Presley és volt pénzügyi menedzsere kölcsönösen várják egymást a bíróság előtt.","id":"20180225_Elvis_lanya_azt_allitja_elszortak_a_penzet_volt_penzugyese_szerint_o_tapsolta_el_a_rock_and_rollvagyont","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ae252ee-8045-4f1f-93a4-db9eb024bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5ddb16-a9f4-4bdb-807a-73708286f4a4","keywords":null,"link":"/elet/20180225_Elvis_lanya_azt_allitja_elszortak_a_penzet_volt_penzugyese_szerint_o_tapsolta_el_a_rock_and_rollvagyont","timestamp":"2018. február. 25. 16:56","title":"Elvis lánya azt állítja, elszórták a pénzét, volt pénzügyese szerint Lisa Marie tapsolta el a rock and roll-vagyont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5763ed17-ec6b-4eda-9ecc-67ed8b2a619b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem viccelt a Ford ezzel a 20 teniszpálya méretű óriásplakáttal.","shortLead":"Nem viccelt a Ford ezzel a 20 teniszpálya méretű óriásplakáttal.","id":"20180226_A_Ford_felrakta_egy_madridi_epuletre_a_vilag_legnagyobb_reklamjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5763ed17-ec6b-4eda-9ecc-67ed8b2a619b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc28368d-50a4-49d4-ac8a-3bba962749b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180226_A_Ford_felrakta_egy_madridi_epuletre_a_vilag_legnagyobb_reklamjat","timestamp":"2018. február. 26. 16:48","title":"A Ford felrakta egy madridi épületre a világ legnagyobb reklámját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7683031d-9c5b-495e-b4ad-0c461c554ba8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állatokra is figyelni kell a rendkívüli hidegben: fontos a rendszeres itatás és az energiában gazdag eleség - figyelmeztettek a köztévé Híradójában. ","shortLead":"Az állatokra is figyelni kell a rendkívüli hidegben: fontos a rendszeres itatás és az energiában gazdag eleség...","id":"20180225_Van_haziallata_kutyaja_lova_Ne_feledje_hogy_ilyenkor_nagyon_tud_fazni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7683031d-9c5b-495e-b4ad-0c461c554ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d9327d-f3f6-4b2e-9dc9-453219f5216b","keywords":null,"link":"/elet/20180225_Van_haziallata_kutyaja_lova_Ne_feledje_hogy_ilyenkor_nagyon_tud_fazni","timestamp":"2018. február. 25. 13:52","title":"Van háziállata, kutyája, lova? Ne feledje, hogy ilyenkor nagyon tud fázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]