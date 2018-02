Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"167ddf20-9ec9-42b7-8c27-480f48217ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levelet írt Szél Bernadettnek, Vona Gábornak, Fekete-Győr Andrásnak, Gémesi Györgynek, valamit az LMP, a Jobbik, a Momentum és az Új Kezdet helyi vezetőinek.","shortLead":"Levelet írt Szél Bernadettnek, Vona Gábornak, Fekete-Győr Andrásnak, Gémesi Györgynek, valamit az LMP, a Jobbik...","id":"20180226_A_Veszpremben_gyoztes_Kesz_Zoltan_azt_akarja_az_ellenzek_alljon_be_moge","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=167ddf20-9ec9-42b7-8c27-480f48217ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5746f6a1-e86d-49db-aef4-c022551e899c","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_A_Veszpremben_gyoztes_Kesz_Zoltan_azt_akarja_az_ellenzek_alljon_be_moge","timestamp":"2018. február. 26. 14:53","title":"A Veszprémben győztes Kész Zoltán azt akarja, az ellenzék álljon be mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09877096-f68e-4951-a3bd-9667a1a6c1d8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kancellár a szerb elnökkel találkozott, utána bírált egy fontos beruházást.","shortLead":"A kancellár a szerb elnökkel találkozott, utána bírált egy fontos beruházást.","id":"20180227_Merkel_ugy_szolt_be_a_kormanynak_hogy_ki_se_mondta_Magyarorszag_nevet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09877096-f68e-4951-a3bd-9667a1a6c1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6ec287-483c-449a-9a0b-bc8623da691a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180227_Merkel_ugy_szolt_be_a_kormanynak_hogy_ki_se_mondta_Magyarorszag_nevet","timestamp":"2018. február. 27. 17:01","title":"Merkel úgy szólt be a kormánynak, hogy ki se mondta Magyarország nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d547287a-892b-47f7-9f50-dcfa6c4b5c2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korrupció miatt letartóztatott Ángel María Villar megüresedett posztjait töltötték fel.","shortLead":"A korrupció miatt letartóztatott Ángel María Villar megüresedett posztjait töltötték fel.","id":"20180226_csanyi_sandor_lehet_az_uefa_alelnoke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d547287a-892b-47f7-9f50-dcfa6c4b5c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0e2ab9-2790-42ae-a97d-f9e55a12541e","keywords":null,"link":"/sport/20180226_csanyi_sandor_lehet_az_uefa_alelnoke","timestamp":"2018. február. 26. 12:23","title":"Csányi Sándor a FIFA alelnöke, korrupt sportvezetőt vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ec9553-a0a8-482f-aaaf-aa96426881db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schirilla György és néhány elszánt társa, akiknek már nagyon elegük van a télből. Az újítás elsősorban a különféle márkaoldalak részéről tűnik hasznosnak: általuk már a közösségi oldalon részletesebb képet kaphatunk például a megvásárolni kívánt cipőről vagy táskáról. 