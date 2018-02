Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb2a25ef-bb1c-43ed-9b70-c680f127fccd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Havazásra és hófúvásra érdemes felkészülni szinte az egész országban.","shortLead":"Havazásra és hófúvásra érdemes felkészülni szinte az egész országban.","id":"20180227_Visszatert_az_igazi_tel_17_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb2a25ef-bb1c-43ed-9b70-c680f127fccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1350eaab-a837-4cd4-ba3f-439a5f49f69a","keywords":null,"link":"/idojaras/20180227_Visszatert_az_igazi_tel_17_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. február. 27. 05:28","title":"Visszatért az igazi tél, 17 megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946f0d9-6053-424d-b3ff-468d73d46f9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Golyóálló mellényeket, sisakokat vásárolt az Országgyűlési Őrség 2017 végén, így már egész takaros kommandós arzenál áll Kövér László és a Parlament védelmezőinek rendelkezésére.\r

\r

","shortLead":"Golyóálló mellényeket, sisakokat vásárolt az Országgyűlési Őrség 2017 végén, így már egész takaros kommandós arzenál...","id":"20180227_Kover_orsege_mar_a_vedekezesre_is_gondol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e946f0d9-6053-424d-b3ff-468d73d46f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4f6003-e48e-4c10-8b02-cb74fef5af44","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_Kover_orsege_mar_a_vedekezesre_is_gondol","timestamp":"2018. február. 27. 14:51","title":"Kövér őrsége már a védekezésre is gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2cfa30-6e3b-4f4b-ace7-5e105c7e53a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tárgyalásokat kezdeményez az LMP, keresik az MSZP-t és a Jobbikot is, akár egy választási együttműködés is szóba jöhet.","shortLead":"Tárgyalásokat kezdeményez az LMP, keresik az MSZP-t és a Jobbikot is, akár egy választási együttműködés is szóba jöhet.","id":"20180226_Visszaleptetesekrol_is_kesz_targyalni_az_LMP_akar_a_Jobbikkal_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e2cfa30-6e3b-4f4b-ace7-5e105c7e53a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabbd470-9d2d-41a4-9a54-2e09a9006975","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Visszaleptetesekrol_is_kesz_targyalni_az_LMP_akar_a_Jobbikkal_is","timestamp":"2018. február. 26. 11:53","title":"Visszaléptetésekről is kész tárgyalni az LMP, akár a Jobbikkal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00622c7f-faca-45c9-b12a-3ac260edc0f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően nem csak a spanyol festő névhasználati díján akarnak így spórolni.","shortLead":"Vélhetően nem csak a spanyol festő névhasználati díján akarnak így spórolni.","id":"20180227_citroen_picasso_spacetourer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00622c7f-faca-45c9-b12a-3ac260edc0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb3b9d5-7b45-4e67-b0ca-ec55eb025e1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180227_citroen_picasso_spacetourer","timestamp":"2018. február. 27. 11:16","title":"A Citroën átnevezi egyterűit – viszlát, Picasso","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd971cd-1703-4622-93ff-508466b7a76c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint másfél ezer téves vészhívás érkezett egy Apple-szervizből az elmúlt négy hónapban. A kaliforniai hatóságok már nyomoznak az ügyben.","shortLead":"Több mint másfél ezer téves vészhívás érkezett egy Apple-szervizből az elmúlt négy hónapban. A kaliforniai hatóságok...","id":"20180226_teves_veszhivasok_egy_kaliforniai_apple_szervizbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd971cd-1703-4622-93ff-508466b7a76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923179e5-3b0d-4e46-917a-569bd17955bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180226_teves_veszhivasok_egy_kaliforniai_apple_szervizbol","timestamp":"2018. február. 26. 13:00","title":"Téves vészhívások százai érkeztek egy Apple-szervizből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76099272-bac9-448e-9558-acf5c8f86857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy másik beteg készített videót a történtekről. A kórház álláspontja az ügyben egyelőre nem ismert, az RTL Híradó kérdéseire nem válaszoltak.","shortLead":"Egy másik beteg készített videót a történtekről. A kórház álláspontja az ügyben egyelőre nem ismert, az RTL Híradó...","id":"20180227_orakig_jajgatott_egy_idos_ferfi_a_siofoki_korhaz_surgossegi_osztalyan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76099272-bac9-448e-9558-acf5c8f86857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62223f12-06d7-467d-8ed3-95057366ed3e","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_orakig_jajgatott_egy_idos_ferfi_a_siofoki_korhaz_surgossegi_osztalyan","timestamp":"2018. február. 27. 20:29","title":"Órákig jajgatott egy idős férfi a siófoki kórház sürgősségi osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26aeabb6-8034-4ed7-8180-9e3c14aad9bf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi francia válogatott doppingvétség miatt kapott hat hónapos eltiltást.","shortLead":"A korábbi francia válogatott doppingvétség miatt kapott hat hónapos eltiltást.","id":"20180227_teljesen_elintezte_a_karrierjet_nasri","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26aeabb6-8034-4ed7-8180-9e3c14aad9bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbdc3a6-74bc-4c78-87f6-1795d01c8d67","keywords":null,"link":"/sport/20180227_teljesen_elintezte_a_karrierjet_nasri","timestamp":"2018. február. 27. 16:05","title":"Teljesen elintézte a karrierjét Nasri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4d72cf-b752-4808-b1ba-e9d90b693f36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"The Washington Post, Guardian, Fox, Bloomberg, Reuters, New York Times. Mind-mind beszámolt Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi győzelméről, pontosabban a Fidesz-KDNP meglepő vereségéről az ottani időközi polgármester-választásról.","shortLead":"The Washington Post, Guardian, Fox, Bloomberg, Reuters, New York Times. Mind-mind beszámolt Márki-Zay Péter...","id":"20180226_vilagsajto_hodmezovasarhelyrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a4d72cf-b752-4808-b1ba-e9d90b693f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4afed2-df94-4ac6-92c4-40a3efa2bad9","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_vilagsajto_hodmezovasarhelyrol","timestamp":"2018. február. 26. 10:16","title":"Körbeszaladt a világsajtón, hogy pofont kapott a Fidesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]