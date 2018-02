Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ede81b42-5a79-4bd0-80af-1a9f9a63e01b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel alapján a Nissan Micra sofőrje nem engedte el a mentőautót, a sofőr szerint azonban minden körülményt figyelembe véve ő jól cselekedett.","shortLead":"A felvétel alapján a Nissan Micra sofőrje nem engedte el a mentőautót, a sofőr szerint azonban minden körülményt...","id":"20180226_szirenazo_mentoauto_nissan_micra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ede81b42-5a79-4bd0-80af-1a9f9a63e01b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a73a104-0a51-4aa9-8d3b-eb59e58afdb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180226_szirenazo_mentoauto_nissan_micra","timestamp":"2018. február. 26. 04:01","title":"Szirénázó mentőautót tartott fel egy autós a 82-es főúton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737324f0-974b-44e5-97c2-ffb1466cff80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szridevi Kapúr elveszítette eszméletét és belefulladt egy dubaji szálloda fürdőkádjának vízébe. ","shortLead":"Szridevi Kapúr elveszítette eszméletét és belefulladt egy dubaji szálloda fürdőkádjának vízébe. ","id":"20180226_Veletlenul_megfulladt_az_egyik_leghiresebb_indiai_szineszno","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=737324f0-974b-44e5-97c2-ffb1466cff80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f97709-8094-4244-a4e7-eefd4978be4c","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Veletlenul_megfulladt_az_egyik_leghiresebb_indiai_szineszno","timestamp":"2018. február. 26. 16:15","title":"Véletlenül megfulladt az egyik leghíresebb indiai színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2043aeb5-59ad-4174-beec-9a508ef0b854","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap debütált a Samsung legújabb csúcsmobilja, mostanra pedig az is kiderült, mire képes valójában.","shortLead":"Vasárnap debütált a Samsung legújabb csúcsmobilja, mostanra pedig az is kiderült, mire képes valójában.","id":"20180227_samsung_galaxy_s9_benchmark_teszt_mobile_world_congress_mwc_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2043aeb5-59ad-4174-beec-9a508ef0b854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d574b3-5e5d-4ee7-b1d4-1c80728c70c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_samsung_galaxy_s9_benchmark_teszt_mobile_world_congress_mwc_2018","timestamp":"2018. február. 27. 20:03","title":"Erős lett: a teljes mezőnyt veri a Samsung Galaxy S9 a benchmark-teszteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cab9a7c-b207-49d8-b3df-66b62149e81a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2019-re valósulhat meg a terv. Ezáltal lehetővé válik a nagy felbontású streaming szolgáltatást a holdi felszínről a Földre. A projekt az első magánfinanszírozású Hold-misszió része – jelentették be a barcelonai Mobil világkongresszuson (MWC) kedden.","shortLead":"2019-re valósulhat meg a terv. Ezáltal lehetővé válik a nagy felbontású streaming szolgáltatást a holdi felszínről...","id":"20180227_Mobiltelefonhalozatot_telepitenek_a_Holdra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cab9a7c-b207-49d8-b3df-66b62149e81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5456239-f6b8-46d0-90c8-395788f685c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_Mobiltelefonhalozatot_telepitenek_a_Holdra","timestamp":"2018. február. 27. 18:33","title":"Mobiltelefon-hálózatot telepítenek a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee4bb93-78ec-4b1e-be11-e083a12ece4f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Politikai hasznot és sikert nem hajtott fel a Fidesznek az évek óta tolt gyűlöletkampány, bukott népszavazás, homályos nemzeti konzultáció és Őcsény emlékeztet rá. A túltolt uszítást talán lejjebb tekeri a kampányban a Fidesz, de már megtalálták az új külföldi ellenséget.","shortLead":"Politikai hasznot és sikert nem hajtott fel a Fidesznek az évek óta tolt gyűlöletkampány, bukott népszavazás, homályos...","id":"20180227_Csak_pofont_hozott_a_Soroskampany_Orbannak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ee4bb93-78ec-4b1e-be11-e083a12ece4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de63fd3-e6d9-4a4e-ad32-c64aba10d9a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_Csak_pofont_hozott_a_Soroskampany_Orbannak","timestamp":"2018. február. 27. 17:10","title":"Csak pofont hozott a Soros-kampány Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d547287a-892b-47f7-9f50-dcfa6c4b5c2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korrupció miatt letartóztatott Ángel María Villar megüresedett posztjait töltötték fel.","shortLead":"A korrupció miatt letartóztatott Ángel María Villar megüresedett posztjait töltötték fel.","id":"20180226_csanyi_sandor_lehet_az_uefa_alelnoke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d547287a-892b-47f7-9f50-dcfa6c4b5c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0e2ab9-2790-42ae-a97d-f9e55a12541e","keywords":null,"link":"/sport/20180226_csanyi_sandor_lehet_az_uefa_alelnoke","timestamp":"2018. február. 26. 12:23","title":"Csányi Sándor a FIFA alelnöke, korrupt sportvezetőt vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kapcsolódó Facebook-eseményhez már több százan csatlakoztak. ","shortLead":"A kapcsolódó Facebook-eseményhez már több százan csatlakoztak. ","id":"20180226_Peticioban_kovetelik_vissza_sajat_McDonalds_ettermuket_a_bekescsabaiak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62b22ed-33db-4824-828c-057697312e19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180226_Peticioban_kovetelik_vissza_sajat_McDonalds_ettermuket_a_bekescsabaiak","timestamp":"2018. február. 26. 19:52","title":"Petícióban követelik vissza saját McDonald’s éttermüket a békéscsabaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575fe64e-08f1-4946-9a84-6059dd585e00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az emberrel nem csak az a gond, hogy nincs rajta bukósisak. ","shortLead":"Ezzel az emberrel nem csak az a gond, hogy nincs rajta bukósisak. ","id":"20180227_Video_meztelen_quadost_uldoztek_egy_autopalyan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=575fe64e-08f1-4946-9a84-6059dd585e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17283943-71cf-4cc1-9f4f-a3bbbc2824c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180227_Video_meztelen_quadost_uldoztek_egy_autopalyan","timestamp":"2018. február. 27. 14:21","title":"Videó: meztelen quadost üldöztek a szembesávban egy autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]