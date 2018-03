Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb2a25ef-bb1c-43ed-9b70-c680f127fccd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Havazásra és hófúvásra érdemes felkészülni szinte az egész országban.","shortLead":"Havazásra és hófúvásra érdemes felkészülni szinte az egész országban.","id":"20180227_Visszatert_az_igazi_tel_17_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb2a25ef-bb1c-43ed-9b70-c680f127fccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1350eaab-a837-4cd4-ba3f-439a5f49f69a","keywords":null,"link":"/idojaras/20180227_Visszatert_az_igazi_tel_17_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. február. 27. 05:28","title":"Visszatért az igazi tél, 17 megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A hvg.hu birtokába került egy felmérés a miniszterelnök-jelöltek, listavezetők, valamint pártelnökök népszerűségéről, ismertségéről és alkalmasságáról. Karácsony Gergely a legnépszerűbb ellenzéki politikus, de nemcsak ismertségben, hanem népszerűségben is messze van Orbántól. Az ellenzéki jelöltek alkalmasságban egymás mellett állnak.","shortLead":"A hvg.hu birtokába került egy felmérés a miniszterelnök-jelöltek, listavezetők, valamint pártelnökök népszerűségéről...","id":"20180228_Karacsony_Gergely_MSZP_Fidesz_Jobbik_valasztas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0da4c6-ffbe-49f0-8641-9d45c0db3a2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Karacsony_Gergely_MSZP_Fidesz_Jobbik_valasztas","timestamp":"2018. február. 28. 20:00","title":"Karácsony Gergely a legnépszerűbb ellenzéki, de alig tartják alkalmasabbnak ellenfeleinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44bc6210-cfb3-4635-8ff9-fbe4e6534eaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már 31 milliárd dolláros ajánlat is érkezett a Sky-ért, a médiapiac legfontosabb szereplői sorban állnak a vásárlási lehetőségért.","shortLead":"Már 31 milliárd dolláros ajánlat is érkezett a Sky-ért, a médiapiac legfontosabb szereplői sorban állnak a vásárlási...","id":"20180227_Gigantikus_uzlet_keszul_a_mediaban_tobb_tizmilliard_dollart_kolthetnek_el_a_legnagyobbak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44bc6210-cfb3-4635-8ff9-fbe4e6534eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce928714-8cd1-48e4-909f-00819645753f","keywords":null,"link":"/kkv/20180227_Gigantikus_uzlet_keszul_a_mediaban_tobb_tizmilliard_dollart_kolthetnek_el_a_legnagyobbak","timestamp":"2018. február. 27. 12:31","title":"Gigantikus üzlet készül a médiában, több tízmilliárd dollárt költhetnek el a legnagyobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c491ed90-72dd-4aa7-954c-ce2233a9e882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a hatékonysága csekélynek mondható, egy dolgozó rabnak napi tíz motozást kell elviselnie a miskolci börtönben, állítja a Magyar Helsinki Bizottság. A látogató családtagokhoz senki nem érhet hozzá, az ügyvédes beszélőket pedig videóra veszik. A börtön alig-alig valamit ismer el a problémák közül.\r

\r

","shortLead":"Bár a hatékonysága csekélynek mondható, egy dolgozó rabnak napi tíz motozást kell elviselnie a miskolci börtönben...","id":"20180227_Napi_tiz_motozas_es_tarsai_elkepeszto_a_szigor_a_miskolci_bortonben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c491ed90-72dd-4aa7-954c-ce2233a9e882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124ed45a-f66f-46c0-bb24-1ef6a8709452","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_Napi_tiz_motozas_es_tarsai_elkepeszto_a_szigor_a_miskolci_bortonben","timestamp":"2018. február. 27. 13:56","title":"Napi tíz motozás és társai: elképesztő a szigor a miskolci börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ő volt az egyetlen pályázó, újabb ötéves megbízást kapott.","shortLead":"Ő volt az egyetlen pályázó, újabb ötéves megbízást kapott.","id":"20180228_Vidnyanszky_Attilae_marad_a_Nemzeti_Szinhaz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ac4970-56de-4a30-bf0b-2abba2b69ecf","keywords":null,"link":"/kultura/20180228_Vidnyanszky_Attilae_marad_a_Nemzeti_Szinhaz","timestamp":"2018. február. 28. 09:35","title":"Vidnyánszky Attiláé marad a Nemzeti Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38105263-a91b-4545-999c-2706278455a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fosun kínai vállalatbirodalom hivatalos közleményben jelentette be: többségi tulajdonos lett a Lanvin-nél, a történelmi múltú francia divatháznál. A céget 1889-ben, tehát az Eiffel torony építésének évében alapította Jeanne Lanvin asszony.","shortLead":"A Fosun kínai vállalatbirodalom hivatalos közleményben jelentette be: többségi tulajdonos lett a Lanvin-nél...","id":"20180227_Nincs_megallas_a_moho_Fosun_vitte_a_gyengelkedo_Lanvint","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38105263-a91b-4545-999c-2706278455a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3615c83d-1d24-46ec-a681-026ee1360172","keywords":null,"link":"/kkv/20180227_Nincs_megallas_a_moho_Fosun_vitte_a_gyengelkedo_Lanvint","timestamp":"2018. február. 27. 10:34","title":"Nincs megállás, a mohó Fosun vitte a gyengélkedő Lanvint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733d6a7e-a8e7-4e23-93cc-6f5d6b88ed99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Judy kódnév alatt fejleszti az LG legújabb csúcstelefonját, amelyik, bár az következne, nem az LG G7 nevet kapja.","shortLead":"Judy kódnév alatt fejleszti az LG legújabb csúcstelefonját, amelyik, bár az következne, nem az LG G7 nevet kapja.","id":"20180227_juniusban_jon_az_lg_kovetkezo_csucstelefonja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=733d6a7e-a8e7-4e23-93cc-6f5d6b88ed99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d084c8d2-8694-4db2-8115-275396d0b6cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_juniusban_jon_az_lg_kovetkezo_csucstelefonja","timestamp":"2018. február. 27. 16:00","title":"Nyáron érkezik Judy, az új LG-csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2459105-08bc-4eae-9ca2-21d76659e58a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A montreali világbajnokság után dönti el Knoch Viktor, hogy folytatja-e a pályafutását.","shortLead":"A montreali világbajnokság után dönti el Knoch Viktor, hogy folytatja-e a pályafutását.","id":"20180227_Meg_egy_verseny_aztan_dont_a_friss_olimpiai_bajnok_gyorskorcsolyazo_visszavonule","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2459105-08bc-4eae-9ca2-21d76659e58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e893d0c3-8f27-4467-b6aa-78795a72baf9","keywords":null,"link":"/sport/20180227_Meg_egy_verseny_aztan_dont_a_friss_olimpiai_bajnok_gyorskorcsolyazo_visszavonule","timestamp":"2018. február. 27. 06:05","title":"Még egy verseny, aztán dönt a friss olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó, visszavonul-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]