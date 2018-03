Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2573afb3-c685-4c4e-a430-ce970e7a3984","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hajlítható szárnyak technológiája már eddig is létezett, ám ehhez nehéz hidraulikus rendszerre volt szükség. Most ezek nélkül sikerült elérni ugyanazt az eredményt. A technológiát az utasszállító repülőgépeknél is viszontláthatjuk.","shortLead":"A hajlítható szárnyak technológiája már eddig is létezett, ám ehhez nehéz hidraulikus rendszerre volt szükség. Most...","id":"20180227_nasa_hajlithato_szarny_repulogep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2573afb3-c685-4c4e-a430-ce970e7a3984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895fdb86-1fea-445a-838a-2a2fb5f70364","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_nasa_hajlithato_szarny_repulogep","timestamp":"2018. február. 27. 09:03","title":"Áttörést ért el a NASA: olyan repülőgépet csinált, amelynek könnyen hajlítható a szárnya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78865dd1-f0a2-4b57-b325-5a1efd2ec8f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Veszélyes most autóba ülni a Dunántúl több részén is.","shortLead":"Veszélyes most autóba ülni a Dunántúl több részén is.","id":"20180227_Utakat_zartak_le_a_hofuvas_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78865dd1-f0a2-4b57-b325-5a1efd2ec8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67578e0c-54e9-4818-80dc-0a6ee819205b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180227_Utakat_zartak_le_a_hofuvas_miatt","timestamp":"2018. február. 27. 06:59","title":"Utakat zártak le a hófúvás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2a25ef-bb1c-43ed-9b70-c680f127fccd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Havazásra és hófúvásra érdemes felkészülni szinte az egész országban.","shortLead":"Havazásra és hófúvásra érdemes felkészülni szinte az egész országban.","id":"20180227_Visszatert_az_igazi_tel_17_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb2a25ef-bb1c-43ed-9b70-c680f127fccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1350eaab-a837-4cd4-ba3f-439a5f49f69a","keywords":null,"link":"/idojaras/20180227_Visszatert_az_igazi_tel_17_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. február. 27. 05:28","title":"Visszatért az igazi tél, 17 megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092af08b-ec2a-4ae6-aafd-2d55bd0d267f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"B. Szabolcs mellett ott ült a barátnője 2015-ben, aki az autóbalesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy lebénult. A férfit Dániában kapták el. ","shortLead":"B. Szabolcs mellett ott ült a barátnője 2015-ben, aki az autóbalesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett...","id":"20180228_Birosag_elott_all_az_EszakIrorszagban_sulyos_autobalesetet_okozo_magyar_ferfi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=092af08b-ec2a-4ae6-aafd-2d55bd0d267f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a31eb76-ad78-4fc3-8daf-5e9cd61d83be","keywords":null,"link":"/vilag/20180228_Birosag_elott_all_az_EszakIrorszagban_sulyos_autobalesetet_okozo_magyar_ferfi","timestamp":"2018. február. 28. 19:50","title":"Bíróság előtt áll az Észak-Írországban súlyos autóbalesetet okozó magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5005b1b-2d7e-4f94-9d24-c48990b811b3","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az elmúlt négy évben szakpolitikai kérdéssé vált a menekültek és gazdasági bevándorlók kezelése, valamint a határvédelem. Cikksorozatunk első részében felvázoljuk, hogyan robbant be (a Jobbik által!) a köztudatba a migrációs válság, hogyan talált Orbán Viktor új értelmet politikájának, és hogyan maradt velünk a para akkor is, amikor újra egyedül maradtunk az országban. ","shortLead":"Az elmúlt négy évben szakpolitikai kérdéssé vált a menekültek és gazdasági bevándorlók kezelése, valamint...","id":"20180228_Orban_a_hosies_gator_a_menekulthullam_lement_a_retteges_maradt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5005b1b-2d7e-4f94-9d24-c48990b811b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3a6996-96d9-4c9a-bd03-367d372e5e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Orban_a_hosies_gator_a_menekulthullam_lement_a_retteges_maradt","timestamp":"2018. február. 28. 12:58","title":"Orbán, a hősies gátőr: a menekülthullám lement, a rettegés maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e1d9cd-c9ee-43f3-b7fb-cdd30bb6db7d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lemondott Görögország gazdasági és fejlesztési minisztere, miután a helyi sajtó megírta: neje, akivel együtt él, havi 1000 eurót (több mint 300 ezer forint) kapott lakbértámogatás címén. Az asszony munkaügyi államtitkár volt, és szintén távozott tisztségéből.","shortLead":"Lemondott Görögország gazdasági és fejlesztési minisztere, miután a helyi sajtó megírta: neje, akivel együtt él, havi...","id":"20180227_Tavozik_a_kormanybol_a_dollarmilliomos_hazaspar_mert_az_asszony_felvette_a_busas_lakbertamogatast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92e1d9cd-c9ee-43f3-b7fb-cdd30bb6db7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64364e94-f99f-4397-bc47-8b88249147aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180227_Tavozik_a_kormanybol_a_dollarmilliomos_hazaspar_mert_az_asszony_felvette_a_busas_lakbertamogatast","timestamp":"2018. február. 27. 13:12","title":"Távozik a kormányból a dollármilliomos házaspár, mert az asszony felvette a busás lakbértámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely olvasatában nemcsak ő liberális, hanem egyenesen Kövér Lászlót is annak tartja, sőt, az illiberális államot hirdető Orbán Viktor is a szabadság pártján állónak nevezi","shortLead":"Gulyás Gergely olvasatában nemcsak ő liberális, hanem egyenesen Kövér Lászlót is annak tartja, sőt, az illiberális...","id":"20180228_Fidesz_Gulyas_Gergely_liberalis_valasztas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91832148-f6cf-424a-99a5-e25f281753ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Fidesz_Gulyas_Gergely_liberalis_valasztas","timestamp":"2018. február. 28. 06:00","title":"A Fidesz frakcióvezetője szélsőségesen liberálisnak tartja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0428c894-63df-49f7-8a27-669287e1a593","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még sosem volt olyan hideg ezen a napon, mint kedden, és szerdán ez még fokozódhat.","shortLead":"Még sosem volt olyan hideg ezen a napon, mint kedden, és szerdán ez még fokozódhat.","id":"20180227_az_orszagos_es_a_budapesti_hidegrekord_is_megdolt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0428c894-63df-49f7-8a27-669287e1a593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1397b1f-d97c-40af-9354-6bfd08448486","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_az_orszagos_es_a_budapesti_hidegrekord_is_megdolt","timestamp":"2018. február. 27. 19:45","title":"Az országos és a budapesti hidegrekord is megdőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]