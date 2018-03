Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"796d917f-6063-49c4-8989-a0429690b3d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több szlovák nyelvű hírportál is leközölte Ján Kuciak utolsó nagy cikkét, amelyen meggyilkolása előtt dolgozott a fiatal oknyomozó újságíró. Az anyag később magyarul is olvashatóvá vált. Kuciak olasz maffiózók szlovákiai ügyleteiről, zsarolásról, valamint eltűnő uniós támogatásokról írt.","shortLead":"Több szlovák nyelvű hírportál is leközölte Ján Kuciak utolsó nagy cikkét, amelyen meggyilkolása előtt dolgozott...","id":"20180228_Magyarul_is_megjelent_a_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_be_nem_fejezett_cikke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=796d917f-6063-49c4-8989-a0429690b3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41497dd-8097-418a-a23d-b4eac67e3135","keywords":null,"link":"/vilag/20180228_Magyarul_is_megjelent_a_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_be_nem_fejezett_cikke","timestamp":"2018. február. 28. 20:35","title":"Magyarul is megjelent a meggyilkolt szlovák újságíró be nem fejezett cikke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef8d1c1-4a99-4b71-9f7a-45cb72f9e47e","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"A recept a következő: népszavazást kell csinálni a választásból. Vélemény.","shortLead":"A recept a következő: népszavazást kell csinálni a választásból. Vélemény.","id":"20180228_orban_takarodj_gomperz_hodmezovasarhely","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ef8d1c1-4a99-4b71-9f7a-45cb72f9e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fa1327-d50c-4e98-912e-3b1cae9391c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_orban_takarodj_gomperz_hodmezovasarhely","timestamp":"2018. február. 28. 09:09","title":"Amikor azt üzenik: Orbán, takarodj!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44bc6210-cfb3-4635-8ff9-fbe4e6534eaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már 31 milliárd dolláros ajánlat is érkezett a Sky-ért, a médiapiac legfontosabb szereplői sorban állnak a vásárlási lehetőségért.","shortLead":"Már 31 milliárd dolláros ajánlat is érkezett a Sky-ért, a médiapiac legfontosabb szereplői sorban állnak a vásárlási...","id":"20180227_Gigantikus_uzlet_keszul_a_mediaban_tobb_tizmilliard_dollart_kolthetnek_el_a_legnagyobbak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44bc6210-cfb3-4635-8ff9-fbe4e6534eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce928714-8cd1-48e4-909f-00819645753f","keywords":null,"link":"/kkv/20180227_Gigantikus_uzlet_keszul_a_mediaban_tobb_tizmilliard_dollart_kolthetnek_el_a_legnagyobbak","timestamp":"2018. február. 27. 12:31","title":"Gigantikus üzlet készül a médiában, több tízmilliárd dollárt költhetnek el a legnagyobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3fad8a2-71c5-435f-81b5-3e2a80b79588","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás rádiós szerkesztő 89 éves volt.","shortLead":"A legendás rádiós szerkesztő 89 éves volt.","id":"20180227_Meghalt_Kovalik_Marta","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3fad8a2-71c5-435f-81b5-3e2a80b79588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e0fd79-df70-498b-a74f-3fe259bf4bf5","keywords":null,"link":"/kultura/20180227_Meghalt_Kovalik_Marta","timestamp":"2018. február. 27. 10:15","title":"Meghalt Kovalik Márta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b448388-0aa1-4cc6-9401-f53ef6bb55e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb kiskereskedelmi cégei között éles a verseny.","shortLead":"A világ legnagyobb kiskereskedelmi cégei között éles a verseny.","id":"20180227_Itt_a_lista_a_Tesco_siman_elbujhat_a_Lidl_es_az_Aldi_mogott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b448388-0aa1-4cc6-9401-f53ef6bb55e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657d444c-b256-4c0d-b460-80ed6a1db1ba","keywords":null,"link":"/kkv/20180227_Itt_a_lista_a_Tesco_siman_elbujhat_a_Lidl_es_az_Aldi_mogott","timestamp":"2018. február. 27. 13:19","title":"Itt a lista: a Tesco simán elbújhat a Lidl és az Aldi mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756fa0f6-9682-45f4-95d3-fc691f623c17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Őzek grasszáltak egy skót város utcáin, miután a környéket teljesen belepte a hó. ","shortLead":"Őzek grasszáltak egy skót város utcáin, miután a környéket teljesen belepte a hó. ","id":"20180228_A_havazas_szokatlan_negylabu_vendegeket_hozott_egy_skot_varosba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=756fa0f6-9682-45f4-95d3-fc691f623c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a6c80d-9530-4dcc-ad33-70a08d7a7ef3","keywords":null,"link":"/elet/20180228_A_havazas_szokatlan_negylabu_vendegeket_hozott_egy_skot_varosba","timestamp":"2018. február. 28. 22:07","title":"A havazás szokatlan négylábú vendégeket hozott egy skót városba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b11e57-ce13-4379-b306-f78b9a63dda4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két tinédzser között, igazán modern úton szövődő szerelem történetéről szól egy film, amelyet kizárólag GoPro kamerával forgattak.","shortLead":"Két tinédzser között, igazán modern úton szövődő szerelem történetéről szól egy film, amelyet kizárólag GoPro kamerával...","id":"20180227_gopro_kameraval_keszitettek_filmet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11b11e57-ce13-4379-b306-f78b9a63dda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46700b28-0f14-4379-9a9b-c4fb8c75db4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_gopro_kameraval_keszitettek_filmet","timestamp":"2018. február. 27. 21:00","title":"Erre is jó a GoPro kamera: ezt a Netflix-filmet például azzal készítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ddb642-15dd-46b8-b03d-67a507098fb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fürst György volt VI. kerületi szocialista alpolgármester esetében helybenhagyta az Andrássy úti ingatlanok ügyében másodfokon eljáró bíróság a felfüggesztett szabadságvesztést, de a pénzbüntetést mellőzte, a többi vádlottat pedig hanyag kezelés vétsége miatt megrovásban részesítette. A Fővárosi Ítélőtábla szerdai ítélete jogerős.","shortLead":"Fürst György volt VI. kerületi szocialista alpolgármester esetében helybenhagyta az Andrássy úti ingatlanok ügyében...","id":"20180228_Andrassy_uti_palotaper_Furst_Gyorgy_megussza_egy_felfuggesztettel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb642-15dd-46b8-b03d-67a507098fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632afda8-22f7-4e17-b869-341e6d151530","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Andrassy_uti_palotaper_Furst_Gyorgy_megussza_egy_felfuggesztettel","timestamp":"2018. február. 28. 17:10","title":"Andrássy úti palotaper: Fürst György megússza egy felfüggesztettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]