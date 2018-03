Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44bc6210-cfb3-4635-8ff9-fbe4e6534eaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már 31 milliárd dolláros ajánlat is érkezett a Sky-ért, a médiapiac legfontosabb szereplői sorban állnak a vásárlási lehetőségért.","shortLead":"Már 31 milliárd dolláros ajánlat is érkezett a Sky-ért, a médiapiac legfontosabb szereplői sorban állnak a vásárlási...","id":"20180227_Gigantikus_uzlet_keszul_a_mediaban_tobb_tizmilliard_dollart_kolthetnek_el_a_legnagyobbak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44bc6210-cfb3-4635-8ff9-fbe4e6534eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce928714-8cd1-48e4-909f-00819645753f","keywords":null,"link":"/kkv/20180227_Gigantikus_uzlet_keszul_a_mediaban_tobb_tizmilliard_dollart_kolthetnek_el_a_legnagyobbak","timestamp":"2018. február. 27. 12:31","title":"Gigantikus üzlet készül a médiában, több tízmilliárd dollárt költhetnek el a legnagyobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525a515e-d4b1-4182-96c6-889e652ab4ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jóvátételi munkaként épül az ifjúsági, szabadidős, kulturális, képzési és lelkiségi központ.","shortLead":"Jóvátételi munkaként épül az ifjúsági, szabadidős, kulturális, képzési és lelkiségi központ.","id":"20180227_Fogvatartottak_epitik_az_allami_gondozottak_taborat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=525a515e-d4b1-4182-96c6-889e652ab4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6367f5bd-94a9-44a2-9a69-a9372968ecae","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180227_Fogvatartottak_epitik_az_allami_gondozottak_taborat","timestamp":"2018. február. 27. 09:48","title":"Rabok építik az állami gondozottak táborát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc1a8a6-d912-460d-851a-f0cc4f908331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Február vége előtt egy nappal országszerte beköszöntött az igazi tél, ezzel együtt gyakorlatilag két vállra fektetve a közlekedést. Budapesten több villamos is elesett, de olyan szakasz is volt, ahol egy amúgy öt percig tartó autózás egy órára nyúlt a cudar idő miatt. A főváros több pontján később is csak araszolva lehetett haladni.","shortLead":"Február vége előtt egy nappal országszerte beköszöntött az igazi tél, ezzel együtt gyakorlatilag két vállra fektetve...","id":"20180227_Latyakos_utak_szurkeseg_csigatempo__videon_a_budapesti_hohelyzet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbc1a8a6-d912-460d-851a-f0cc4f908331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9d772b-e068-446f-a0b3-857c38327a94","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_Latyakos_utak_szurkeseg_csigatempo__videon_a_budapesti_hohelyzet","timestamp":"2018. február. 27. 11:50","title":"Latyakos utak, szürkeség, csigatempó – videón a budapesti hóhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5ab447-c75f-40d7-871e-94e7b0b3e86f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alapjaiban változik az élet a Szigeten és a legnagyobb fesztiválokon.\r

\r

","shortLead":"Alapjaiban változik az élet a Szigeten és a legnagyobb fesztiválokon.\r

\r

","id":"20180228_Iden_mar_nem_kartyaval_a_karszalaggal_fizethetunk_a_Szigeten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d5ab447-c75f-40d7-871e-94e7b0b3e86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99efb54-9cd5-47d5-8c6a-5fd42631abc0","keywords":null,"link":"/elet/20180228_Iden_mar_nem_kartyaval_a_karszalaggal_fizethetunk_a_Szigeten","timestamp":"2018. február. 28. 10:42","title":"Nagyon értékes lesz idén a Sziget-karszalag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d70b81d-29b2-4c45-b60e-19d3810a07ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Jelenleg öt útszakasz nem járható Zala megyében.","shortLead":"Jelenleg öt útszakasz nem járható Zala megyében.","id":"20180227_hoatfuvas_zala_megye","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d70b81d-29b2-4c45-b60e-19d3810a07ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c188c-33b6-41b1-a241-fe598db0a6ba","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180227_hoatfuvas_zala_megye","timestamp":"2018. február. 27. 22:51","title":"Hóátfúvás Zala megyében: több útszakaszt is lezárt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946f0d9-6053-424d-b3ff-468d73d46f9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Golyóálló mellényeket, sisakokat vásárolt az Országgyűlési Őrség 2017 végén, így már egész takaros kommandós arzenál áll Kövér László és a Parlament védelmezőinek rendelkezésére.\r

\r

","shortLead":"Golyóálló mellényeket, sisakokat vásárolt az Országgyűlési Őrség 2017 végén, így már egész takaros kommandós arzenál...","id":"20180227_Kover_orsege_mar_a_vedekezesre_is_gondol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e946f0d9-6053-424d-b3ff-468d73d46f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4f6003-e48e-4c10-8b02-cb74fef5af44","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_Kover_orsege_mar_a_vedekezesre_is_gondol","timestamp":"2018. február. 27. 14:51","title":"Kövér őrsége már a védekezésre is gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5005b1b-2d7e-4f94-9d24-c48990b811b3","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az elmúlt négy évben szakpolitikai kérdéssé vált a menekültek és gazdasági bevándorlók kezelése, valamint a határvédelem. Cikksorozatunk első részében felvázoljuk, hogyan robbant be (a Jobbik által!) a köztudatba a migrációs válság, hogyan talált Orbán Viktor új értelmet politikájának, és hogyan maradt velünk a para akkor is, amikor újra egyedül maradtunk az országban. ","shortLead":"Az elmúlt négy évben szakpolitikai kérdéssé vált a menekültek és gazdasági bevándorlók kezelése, valamint...","id":"20180228_Orban_a_hosies_gator_a_menekulthullam_lement_a_retteges_maradt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5005b1b-2d7e-4f94-9d24-c48990b811b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3a6996-96d9-4c9a-bd03-367d372e5e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Orban_a_hosies_gator_a_menekulthullam_lement_a_retteges_maradt","timestamp":"2018. február. 28. 12:58","title":"Orbán, a hősies gátőr: a menekülthullám lement, a rettegés maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely olvasatában nemcsak ő liberális, hanem egyenesen Kövér Lászlót is annak tartja, sőt, az illiberális államot hirdető Orbán Viktor is a szabadság pártján állónak nevezi","shortLead":"Gulyás Gergely olvasatában nemcsak ő liberális, hanem egyenesen Kövér Lászlót is annak tartja, sőt, az illiberális...","id":"20180228_Fidesz_Gulyas_Gergely_liberalis_valasztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91832148-f6cf-424a-99a5-e25f281753ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Fidesz_Gulyas_Gergely_liberalis_valasztas","timestamp":"2018. február. 28. 06:00","title":"A Fidesz frakcióvezetője szélsőségesen liberálisnak tartja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]