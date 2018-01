[{"available":true,"c_guid":"4fdae6f9-cef6-4a92-95ac-3d2f3b951d81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"32 ember halt meg, kínai források szerint pedig a tanker is elsüllyedt. A kigyulladt hajó közelébe sem tudtak menni a mentőcsapatok.\r

\r

","shortLead":"32 ember halt meg, kínai források szerint pedig a tanker is elsüllyedt. A kigyulladt hajó közelébe sem tudtak menni...","id":"20180114_Elsullyedt_a_nyolc_napja_langolo_irani_tartalyhajo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fdae6f9-cef6-4a92-95ac-3d2f3b951d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f0b96e-4f05-4f4f-94b4-4d96f36d97d5","keywords":null,"link":"/vilag/20180114_Elsullyedt_a_nyolc_napja_langolo_irani_tartalyhajo","timestamp":"2018. január. 14. 12:03","title":"Elsüllyedt a nyolc napja lángoló iráni tartályhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f9a3e3-42e7-48e9-bae9-bdd0875a0e59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolcvanezernél is több ingatlanra jelentett be az állam elővásárlási jogot, a kormány most próbálja megmagyarázni, hogy miért.","shortLead":"Nyolcvanezernél is több ingatlanra jelentett be az állam elővásárlási jogot, a kormány most próbálja megmagyarázni...","id":"20180113_Ugy_vedi_a_kormany_a_legertekesebb_ingatlanokat_a_kulfoldiektol_hogy_sajat_maga_veheti_meg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26f9a3e3-42e7-48e9-bae9-bdd0875a0e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef70f5f-46a5-4471-af9f-674a4cc43818","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_Ugy_vedi_a_kormany_a_legertekesebb_ingatlanokat_a_kulfoldiektol_hogy_sajat_maga_veheti_meg","timestamp":"2018. január. 13. 11:27","title":"Úgy védi a kormány a legértékesebb ingatlanokat a külföldiektől, hogy saját maga veheti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70fe635-b34e-4f9c-a0eb-c9e27f0950ec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton kikapott az olasz Andreas Seppitől a canberrai 75 ezer dollár összdíjazású keménypályás challenger-tenisztorna szombati döntőjében.","shortLead":"Fucsovics Márton kikapott az olasz Andreas Seppitől a canberrai 75 ezer dollár összdíjazású keménypályás...","id":"20180113_Fucsovicsnak_most_nem_jott_ussze_az_otodik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c70fe635-b34e-4f9c-a0eb-c9e27f0950ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e403924-c75e-4b94-9ce5-eaf8b407bafa","keywords":null,"link":"/sport/20180113_Fucsovicsnak_most_nem_jott_ussze_az_otodik","timestamp":"2018. január. 13. 11:27","title":"Fucsovicsnak most nem jött össze az ötödik diadal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a848fa37-68a0-475a-ab86-4c5de43d8ece","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Srí Lanka-i kormány szerdán jelentette be, hogy érvényen kívül helyezik azt az 1955-ös törvényt, amelynek értelmében a nők nem vásárolhattak alkoholt és csak korlátozásokkal dolgozhattak bárokban. Ezt a döntést vonatja vissza az elnök.\r

","shortLead":"A Srí Lanka-i kormány szerdán jelentette be, hogy érvényen kívül helyezik azt az 1955-ös törvényt, amelynek értelmében...","id":"20180114_sri_lanka_nokre_vonatkozo_alkoholtilalom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a848fa37-68a0-475a-ab86-4c5de43d8ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"729fc7a5-1c0a-44ba-aa8d-d555f9d61701","keywords":null,"link":"/vilag/20180114_sri_lanka_nokre_vonatkozo_alkoholtilalom","timestamp":"2018. január. 14. 18:24","title":"Újra vehettek volna alkoholt a Srí Lanka-i nők, de akkor jött az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7c7064-f638-4600-aed0-aa74ed7ab89d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági kamera viszont éber volt most is. A tolvajt keresik.\r

\r

","shortLead":"A biztonsági kamera viszont éber volt most is. A tolvajt keresik.\r

\r

","id":"20180114_Bevasarlokocsival_lopott_mobilt_a_nyiregyhazi_ferfi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f7c7064-f638-4600-aed0-aa74ed7ab89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bcba09-12b0-48dd-adfb-f36d11c4aae1","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_Bevasarlokocsival_lopott_mobilt_a_nyiregyhazi_ferfi","timestamp":"2018. január. 14. 08:19","title":"Bevásárlókocsival lopott mobilt a nyíregyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A könyvkiadók felvetették, hogy Esterházy Péter születésnapján ünnepeljék a magyar próza napját, az Írószövetség kitalált valami egészen mást.","shortLead":"A könyvkiadók felvetették, hogy Esterházy Péter születésnapján ünnepeljék a magyar próza napját, az Írószövetség...","id":"20180113_Nem_szeretne_az_Iroszovetseg_hogy_Esterhazy_szuletesnapja_legyen_a_magyar_proza_napja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9332923-0c83-4d36-82ec-2acb8ff0f852","keywords":null,"link":"/kultura/20180113_Nem_szeretne_az_Iroszovetseg_hogy_Esterhazy_szuletesnapja_legyen_a_magyar_proza_napja","timestamp":"2018. január. 13. 10:58","title":"Nem szeretné az Írószövetség, hogy Esterházy születésnapja legyen a magyar próza napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök pénteki közleménye szerint \"ez az utolsó alkalom\", hogy – igazolva a többhatalmi nukleáris megállapodásban foglaltak Irán általi betartását – kiterjeszti a szankciók felfüggesztését további 120 napra. ","shortLead":"Az elnök pénteki közleménye szerint \"ez az utolsó alkalom\", hogy – igazolva a többhatalmi nukleáris megállapodásban...","id":"20180112_Meg_egyszer_utoljara_alairja_Trump_az_atomalkut","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6071db99-a578-4acb-acc5-72b7d8f8d58f","keywords":null,"link":"/vilag/20180112_Meg_egyszer_utoljara_alairja_Trump_az_atomalkut","timestamp":"2018. január. 12. 22:22","title":"Még egyszer, utoljára aláírja Trump az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így nevezte vasárnak a palesztin elnök Donald Trump azon döntését, amellyel az amerikai elnök Jeruzsálemet ismerte el Izrael fővárosának december elején.","shortLead":"Így nevezte vasárnak a palesztin elnök Donald Trump azon döntését, amellyel az amerikai elnök Jeruzsálemet ismerte el...","id":"20180114_abbasz_trump_terve_az_evszazad_arculcsapasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c09d0dc-6f9d-46d8-863f-c7505b60c769","keywords":null,"link":"/vilag/20180114_abbasz_trump_terve_az_evszazad_arculcsapasa","timestamp":"2018. január. 14. 21:34","title":"Abbász: Trump terve az évszázad arculcsapása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]