[{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gianluigi Buffon megváltoztatja döntését, és újra kész szerepelni az olasz labdarúgó-válogatottban, amennyiben meghívót kap a csapat következő mérkőzéseire.","shortLead":"Gianluigi Buffon megváltoztatja döntését, és újra kész szerepelni az olasz labdarúgó-válogatottban, amennyiben meghívót...","id":"20180227_buffon_visszaterhet_az_olasz_valogatottba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32785f2-277f-4ede-ba79-4d8a6c7a4791","keywords":null,"link":"/sport/20180227_buffon_visszaterhet_az_olasz_valogatottba","timestamp":"2018. február. 27. 17:35","title":"Buffon olyan, mint Batman: csak jelezni kell neki, és megjelenik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4797af63-8c25-47ce-88c3-b4537fad5548","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Amikor még jól ismerte a hatalom természetrajzát, mert „mai” filmet csinálni. Most viszont értetlenül szemléli a világot – mondja Sándor Pál a HVG e heti Portréjában.



","shortLead":"Amikor még jól ismerte a hatalom természetrajzát, mert „mai” filmet csinálni. Most viszont értetlenül szemléli...","id":"20180301_Sandor_Pal_Nem_szeretek_se_huberur_lenni_se_huberes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4797af63-8c25-47ce-88c3-b4537fad5548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7780530-d89c-45b9-825d-31d3afad8dfa","keywords":null,"link":"/kultura/20180301_Sandor_Pal_Nem_szeretek_se_huberur_lenni_se_huberes","timestamp":"2018. március. 01. 15:05","title":"Sándor Pál: „Nem szeretek se hűbérúr lenni, se hűbéres”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3388115a-5ecf-4b6f-843f-5bc2f3feecdf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Momentumnak négy jelöltje van. Öt nap maradt.","shortLead":"A Momentumnak négy jelöltje van. Öt nap maradt.","id":"20180301_310_kepviselojeloltet_vettek_nyilvantartasba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3388115a-5ecf-4b6f-843f-5bc2f3feecdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add8f55c-d85b-4ee4-9b4e-4276bd438437","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_310_kepviselojeloltet_vettek_nyilvantartasba","timestamp":"2018. március. 01. 09:47","title":"310 képviselőjelöltet vettek nyilvántartásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f483f4-f5f8-486a-972a-2c077692751e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak két színben vásárolható meg a jubileumi iPhone, azonban hamarosan jöhet az aranyszínű változat is. A hír mindenesetre megindította a neves tervező fantáziáját.","shortLead":"Egyelőre csak két színben vásárolható meg a jubileumi iPhone, azonban hamarosan jöhet az aranyszínű változat is. A hír...","id":"20180228_martin_hajek_arany_iphonex_renderelt_kepei","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70f483f4-f5f8-486a-972a-2c077692751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d772c4c2-8dc0-4e00-b036-124a84dd8f36","keywords":null,"link":"/tudomany/20180228_martin_hajek_arany_iphonex_renderelt_kepei","timestamp":"2018. február. 28. 13:00","title":"A neves tervező már megálmodta: sokkal elegánsabb lehet az új iPhone X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bfd1c1-0f05-4ff4-9650-c4dd285a87ae","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Pénteken megírtuk, hogy menekülnek a bírák az ország legnagyobb bíróságáról, előbb tagadták, hogy lenne baj, majd hétfőn kilenc új bírói álláspályázat kiírásáról döntött Handó Tünde.","shortLead":"Pénteken megírtuk, hogy menekülnek a bírák az ország legnagyobb bíróságáról, előbb tagadták, hogy lenne baj, majd...","id":"20180301_Handoek_cafoltak_a_birohianyt_majd_allashirdetesek_sorat_tettek_kozze","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35bfd1c1-0f05-4ff4-9650-c4dd285a87ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1452c64-f948-409a-a737-b89ed9536ff6","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Handoek_cafoltak_a_birohianyt_majd_allashirdetesek_sorat_tettek_kozze","timestamp":"2018. március. 01. 10:31","title":"Handóék tagadták a bíróhiányt, majd álláshirdetések sorát tették közzé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 80 ezer gyereket fenyeget a lemorzsolódás. Leginkább a szakoktatásba járók veszélyeztetettek.","shortLead":"Több mint 80 ezer gyereket fenyeget a lemorzsolódás. Az egyik esetről videó is készült.","shortLead":"Közel egytucat sebességmérőt borítottak fel és törték le a kameráját vandálok nemrég Amerikában. Az egyik esetről videó...","id":"20180228_traffipax_sebessegmero_vandalizmus_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88f68d75-1a55-48eb-b207-acefd254a1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d86d1cb-e438-424f-b67f-419b46364d33","keywords":null,"link":"/cegauto/20180228_traffipax_sebessegmero_vandalizmus_video","timestamp":"2018. február. 28. 20:46","title":"11 traffipaxot döntött ki egy vandál banda Washingtonban, videó is készült az esetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]